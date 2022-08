નવી દિલ્હી શું તમે તમારી જાતીય જીવનને મસાલેદાર બનાવવા માંગો છો. સેક્સ ગેજેટ્સ અને રોલ પ્લે એ સેક્સને વધુ આનંદપ્રદ બનાવવાની ઘણી રીતોના માત્ર બે ઉદાહરણો છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય તાંત્રિક સેક્સ અથવા તેનાથી પણ વધુ સારી રીતે, કરેઝા ટેકનિકનો પ્રયોગ કરવા વિશે વિચાર્યું છે. આ ટેકનિક માત્ર ખૂબ જ મજાની નથી, પરંતુ તે તમને ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેકનું સંચાલન કરવા અને અકાળ સ્ખલન સાથે વ્યવહાર કરવાનું પણ શીખવે છે.

આ પણ વાંચો શું તમે જાણો છો હોમિયોપેથીક સરળ ઉપાયો વિષે

Karezza શું છે Karezza એક પ્રકારની કોમળ, દયાળુ જાતીય પ્રવૃત્તિ છે (pronounce it ka-RET-za). ઇટાલિયન શબ્દ કેરેઝા, જેનો અર્થ થાય છે સ્નેહ આપવું, જ્યાંથી કરેઝા નામની ઉત્પત્તિ થાય છે. જાતીય પ્રવૃત્તિના અન્ય સ્વરૂપોથી વિપરીત, કારેઝાનો હેતુ આનંદને બદલે તમારા જીવનસાથી સાથે આરામ અને એકતાનો છે.

સેક્સ લાઇફને વધારવા માટે કરીઝા ટેકનિક કારેઝા શારીરિક ઇચ્છા કરતાં અન્ય વ્યક્તિ માટેના આધ્યાત્મિક પ્રેમ પર વધુ ધ્યાન આપે છે. સામાન્ય ફોરપ્લેને બદલે, કારેઝાના પ્રેક્ટિશનરો સ્મિત અને ત્વચા થી ત્વચા સંપર્ક જેવી વિષયાસક્ત બંધન પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય છે. પ્રેક્ટિશનરો વચ્ચેનો જાતીય સંભોગ નિયમિત સંભોગ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ધીમો અને ઓછો તંગ હોય છે. વધુ સંતોષકારક એવા પ્રેમના તબક્કા માટે તમારી ઝડપી વસ્તુઓની આપ લે કરવા માટે લલચાયા છો.

કારેઝા સત્રનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે અહીં કેટલીક ટીપ્સ આપી છે

1. તમારા જીવનસાથીને સમજદારીથી પસંદ કરો (Choose your mate wisely) કારેઝા એ તમારા સંબંધનો પ્રકાર નથી જે ફક્ત એક રાત માટે હોય છે. તે શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે જ્યારે તમે એવી કોઈ વ્યક્તિ સાથે હોવ કે જેના પર તમે વિશ્વાસ કરી શકો કે, જેની સાથે કેટલાક સમયથી સંબંધ છે. તે દૃશ્યમાં પણ, જ્યારે બંને ભાગીદારો બોર્ડમાં હોય છે, ત્યારે સમગ્ર ઘટના ઉપચારાત્મક લાગે છે. તે વિશ્વસનીય ભાગીદાર સાથે શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે.

આ પણ વાંચો ઓમિક્રોન નવા સબ વેરિઅન્ટથી દેશમાં આવી શકે છે કોવિડની ચોથી લહેર

2. હેતુઓને સંબોધિત કરો (Address the motives) તે સલાહ આપવામાં આવી છે કે જો તમારી અને તમારા જીવનસાથીને તેનો પ્રયાસ કરવા માટે અલગ અલગ પ્રેરણા હોય. તમારા જીવનસાથીના શા માટે, ને સમજો જેથી તમે તેને સાચા અર્થમાં મૂર્તિમંત કરી શકો (એટલે ​​​​કે, તેમને જે સ્નેહ જોઈએ છે તે પ્રદાન કરો).

3. અગાઉથી સારી રીતે વાતચીત કરો (Communicate well beforehand) તમે શા માટે કારેઝાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છો તે વિશે સ્પષ્ટ રહો જેથી બંને ભાગીદારો એક જ પૃષ્ઠ પર હોય. સારી સવારી માટે એકબીજાની પ્રેરણા જાણવી જરૂરી છે કારણ કે બંને ભાગીદારોના હેતુઓ અલગ હોઈ શકે છે.

4. મૂળભૂત નિયમો નીચે મૂકો (Lay down the ground rules) શું તમે આલિંગન પર સમય મર્યાદા મૂકવા માંગો છો અથવા જ્યારે તમે સંભોગના તબક્કામાં વધુ ઝડપથી જવા માંગો છો ત્યારે તમારી પાસે કોઈ સુરક્ષિત શબ્દ છે. શું તમારા શરીર પર એવા કોઈ ઈરોજેનસ ઝોન છે જ્યાં તમે વધુ સ્પર્શ કરવા ઈચ્છો છો અથવા તમારા શરીરના કોઈ એવા ભાગો છે જ્યાં તમને સ્પર્શ કરવામાં ન આવે. શું તમે પણ ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેકમાં વિલંબ કરવા માંગો છો, અથવા તમે અને તમારા પ્રેમી તે કેવી રીતે કરશો. સરળ પ્રક્રિયાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, શરૂઆત કરતા પહેલા આ તમામ પ્રકારના મુદ્દાઓ અને વિચારોને સંબોધવા વધુ સારું છે. જો નહિં, તો ઓર્ગેઝમ કુદરતી રીતે આ અભિગમથી પરિણમશે, જેમ કે, તે અન્ય કોઈપણ સેક્સ ટેકનિક સાથે થશે.

આ પણ વાંચો તિબ્બિયા કોલેજ AMU દ્વારા પેટન્ટેડ યુનાની ટૂથપેસ્ટ લોન્ચ

5. ટૂંકા સમયની ફ્રેમ સાથે પ્રારંભ કરો (Begin with shorter time frames) કારેઝા એ આધ્યાત્મિક સેક્સનું એક સ્વરૂપ છે જે કલાકો સુધી ચાલી શકે છે, જો કે તે હંમેશા જરૂરી નથી. મોટા ભાગના લોકો ક્વિક માટે ટેવાયેલા હોય છે જે પાંચથી દસ મિનિટમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. તમારા પાર્ટનરને બીજાના શરીરના જુદા જુદા ભાગો પર હળવાશથી અને નરમાશથી પ્રેમ કરો. મૂળભૂત રીતે, હવે જ્યારે ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેક સંચાલિત સેક્સના નિયંત્રણો હટાવવામાં આવ્યા છે, તો તમારા બંનેને જે સારું લાગે તે કરો.

6. ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેક વિશે ચિંતા કરશો નહીં (Dont worry about orgasm) જો કોઈ વ્યક્તિ ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેક કરે છે તો શું કારેઝાને હજુ પણ કારેઝા ગણવામાં આવે છે. તે મહત્વનું છે. સેક્સ થેરાપિસ્ટ કહે છે કે, અજાણતા ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેક અણધાર્યો નથી, ખાસ કરીને જો તમે પહેલી કે બીજી વખત કારેઝા લઈ રહ્યાં હોવ. વિડંબના એ છે કે, જ્યારે આપણે તેને ટેબલ પરથી છોડી દઈએ છીએ ત્યારે ઉગ્ર ઉત્તેજનાનો અતિરેકની આસપાસ ખૂબ દબાણ હોવાથી, તે થવાની શક્યતા વધુ બને છે. (ANI)

What is Kareeza technique and how it can boost your sex life, Do you even want to delay the orgasm, What is Kareeza technique, how Kreeza technique can boost your sex life, Kareeza technique to boost your sex life, kareeza means caress or other forms of sexual activity, kareeza a type of sensual foreplay.