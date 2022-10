નવી દિલ્હી: છેલ્લા બે વર્ષમાં દૂધની કિંમતમાં વધારો થયો હોવા છતાં, દિલ્હી એનસીઆર (What Delhi NCR says about its milk) માં વસ્તીનો મોટો હિસ્સો માને છે કે, ગુણવત્તા (quality of milk) માં વધુ સુધારો થયો નથી. ઓનલાઈન કોમ્યુનિટી પ્લેટફોર્મ લોકલસર્કલ્સે દિલ્હી અને નેશનલ કેપિટલ રિજન (NCR) માં લોકો દૂધનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે, તેમની પસંદગીઓ, ગુણવત્તા અને તાજગીના (adulterated milk) મુદ્દાઓ સમજવા માટે એક વ્યાપક સર્વે હાથ ધર્યો હતો. ઉપભોક્તાઓને વપરાશ સંબંધિત પ્રશ્નો વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, તેમજ તેઓને તેમના દૂધના સપ્લાયરને સપ્લાય ચેઇનના પાસાઓ પર પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. જેથી તેઓ તેમના પોતાના ફાયદા માટે સારી સમજ મેળવી શકે.

દૂધની ગુણવત્તા: ઉપભોક્તાઓએ નિયમિતપણે ઉઠાવેલ ટોચની ચિંતાઓમાંની એક દૂધની ગુણવત્તા અને શુદ્ધતા છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં ભેળસેળ અંગેની ચિંતા છે. 9,356 ઉત્તરદાતાઓમાંથી, ત્રણમાંથી બે માને છે કે, તેઓ જે દૂધ લે છે તે શુદ્ધ નથી અને માત્ર એક તૃતીયાંશ ભાગના ઉત્તરદાતા માને છે કે, તેઓ શુદ્ધ ગાય અથવા ભેંસનું દૂધ મેળવી રહ્યાં છે. બે તૃતીયાંશ ઉત્તરદાતાઓમાંથી, 21 ટકા માને છે કે, તેમના દ્વારા ખરીદેલા દૂધમાં થોડું પાણી, ચરબી અને દૂધનો પાવડર ઉમેરવામાં આવ્યો છે. અન્ય 21 ટકા માને છે કે, પાણી, ચરબી અને દૂધના પાવડર ઉપરાંત તેમના દ્વારા મેળવેલા દૂધમાં ભેળસેળ હોય છે અને 17 ટકા માને છે કે, દૂધ પાણીમાં ભળી રહ્યું છે.

ભેળસેળયુક્ત દૂધ: વધુમાં, 8 ટકા ઉત્તરદાતાઓ તેઓ જે દૂધ પી રહ્યા છે તેની ગુણવત્તા અંગે અનિશ્ચિત હતા. ઘણા ગ્રાહકો એ પણ સમજે છે કે, ટોનેડ અને ડબલ ટોનેડ દૂધમાં સ્કિમ મિલ્ક પાવડર હોય છે. એ જ રીતે એક પરિવાર દરરોજ કેટલા લિટર દૂધનો વપરાશ કરે છે તે પૂછવા પર, દિલ્હી એનસીઆરમાં 58 ટકા પરિવારોએ શેર કર્યું કે તેઓ દરરોજ 1.5 લિટર કે તેથી વધુ દૂધ ખરીદે છે. ક્વેરી માટે પ્રાપ્ત થયેલા 9,230 પ્રતિસાદોમાંથી, 37 ટકા પરિવારોએ શેર કર્યું કે, તેઓ દરરોજ 1.5 થી 2 લિટર દૂધ વાપરે છે, 11 ટકા 2.5 થી 3 લિટર વાપરે છે અને 10 ટકા 3 લીટરથી વધુ વપરાશ કરે છે. બીજી તરફ 28 ટકા પરિવારોએ સૂચવ્યું કે, તેઓ 1 લિટર અને 14 ટકા માત્ર અડધો લિટર વાપરે છે.

સર્વેક્ષણ: દિલ્હી એનસીઆરમાં લગભગ ત્રણમાંથી એક પરિવાર દરરોજ અડધોથી એક લિટર દૂધ વાપરે છે. સર્વેક્ષણ મુજબ, 9,008 ઉત્તરદાતાઓમાંથી લગભગ 48 ટકાએ કહ્યું કે, તેમનું દૂધ તેમના સુધી પહોંચતા પહેલા 250 થી 500 કિમીની વચ્ચે ક્યાંય પણ લઈ જવામાં આવે છે. અન્ય એક મોટો હિસ્સો, 47 ટકાને લાગ્યું કે, તેમના દ્વારા ખરીદવામાં આવેલું દૂધ 500 થી 1000 કિલોમીટરથી વધુ પરિવહન કર્યા પછી તેમના સુધી પહોંચ્યું છે. માત્ર 1 ટકા ઉત્તરદાતાઓને લાગ્યું કે, મુસાફરીનું અંતર 1,000 કિમીથી વધુ છે, જ્યારે અન્ય 1 ટકા અનિશ્ચિત હતા. માત્ર 3 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ કહ્યું કે, તેમનું દૂધ 250 કિમીના અંતરેથી આવે છે. (IANS)