ન્યૂ યોર્ક: ઘનિષ્ઠ જીવનસાથી અથવા કુટુંબના સભ્ય સાથે એક જ હિંસક લડાઈ (Violent fight with relatives ) વર્ષો પછી યુવાન પુખ્ત વયના લોકોમાં હાર્ટ એટેક (partners cause heart attack), સ્ટ્રોક અથવા હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું જોખમ વધારી શકે છે. પ્રારંભિક સંશોધનમાં આ જાણવા મળ્યું છે. US નેશનલ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ હોટલાઈન ( (US National Domestic Violence Hotline)) મુજબ, 18 થી 34 વર્ષની વયની મહિલાઓને ઘનિષ્ઠ જીવનસાથીનો હિંસાનો અનુભવ થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. શિકાગોમાં નોર્થવેસ્ટર્ન યુનિવર્સિટીની ફેઈનબર્ગ સ્કૂલ ઑફ મેડિસિન ખાતે પેપરના મુખ્ય લેખક કેથરિન રેક્ટોએ કહ્યું: "એવા મજબૂત પુરાવા છે કે ઘનિષ્ઠ ભાગીદાર હિંસા એ મૃત્યુનું સામાન્ય કારણ છે." માનસિક અને શારીરિક આઘાત જે તેમાંથી આવે છે, તેના પ્રતિકૂળ પરિણામો કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર રોગોના સ્વરૂપમાં આવે છે.

હાર્ટ એસોસિએશન સાયન્ટિફિક સેશન્સ 2022: આ પેપર 5 થી 7 નવેમ્બર દરમિયાન શિકાગોમાં અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન સાયન્ટિફિક સેશન્સ 2022 શિકાગોમાં (American Heart Association Scientific Sessions 2022 Chicago) રજૂ થવાનું છે. ઘનિષ્ઠ ભાગીદાર હિંસા શારીરિક, ભાવનાત્મક અથવા માનસિક દુર્વ્યવહાર અથવા આક્રમકતાના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે, અને તે વર્તમાન અથવા ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી અથવા ડેટિંગ ભાગીદાર વચ્ચેના રોમેન્ટિક સંબંધમાં પણ થાય છે. વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘનિષ્ઠ ભાગીદાર હિંસા અથવા કૌટુંબિક હિંસાના સંપર્કમાં કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ઘટનાઓ માટે ઓછામાં ઓછું 34% વધુ જોખમ હતું અને વય, લિંગ અને જાતિને અનુરૂપ કોઈ પણ કારણથી મૃત્યુનું જોખમ ઓછામાં ઓછું 30 ટકા ઓછું હતું.

હિંસક અફેરની જાણ કરનારાઓ: પાછલા વર્ષમાં ઘનિષ્ઠ જીવનસાથી સાથે એક કરતાં વધુ હિંસક અફેર રાખવાથી મૃત્યુનું જોખમ 34% અને હિંસક અફેરની જાણ કરનારાઓમાં મૃત્યુનું જોખમ 59 ટકા વધ્યું છે. આમાં જીવનસાથી સિવાય પરિવારના કોઈપણ સભ્ય/પ્રેમીનો સમાવેશ થતો હતો. તારણો દર્શાવે છે કે જે સહભાગીઓએ ઘનિષ્ઠ ભાગીદાર હિંસાનો અનુભવ કર્યો હતો તેમાંથી 62 ટકા અશ્વેત વયસ્કો અને 38 ટકા શ્વેત વયસ્કો હતા.

હિંસા કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ઘટનાઓ: કેથરિન રેક્ટોએ જણાવ્યું હતું કે, "પરિણામો સૂચવે છે કે ઘનિષ્ઠ ભાગીદાર હિંસા કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર ઘટનાઓ અથવા મૃત્યુના ઊંચા જોખમ સાથે સંકળાયેલી હોવાનું જણાય છે." વધુમાં, લેખકોએ સૂચવ્યું કે ભાવિ સંશોધનમાં બાયોકેમિકલ માર્ગોની તપાસ કરવી જોઈએ જે ઘનિષ્ઠ ભાગીદાર હિંસા અને રક્તવાહિની રોગને જોડે છે. વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનના પ્રોફેસર રેન્ડી ફોરેકરે જણાવ્યું હતું કે: "લેખકોએ આ જોખમી પરિબળોની અસર ઘટાડવા માટે અન્ય સુધારી શકાય તેવા કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર રોગના જોખમી પરિબળોનું વિશ્લેષણ કર્યું, જેમ કે ધૂમ્રપાન, આલ્કોહોલ અને ડિપ્રેશનમાં હોય છે.