ન્યુઝ ડેસ્ક: હળદરનો ઉલ્લેખ થતાં જ લોકોને સામાન્ય રીતે મસાલાના વાસણમાં મળતી હળદર યાદ આવી જાય છે. હળદરથી આપણા ભોજનનો રંગ અને ગુણવત્તા તો વધે જ છે પરંતુ લગ્ન અને પૂજામાં પણ તેનું હોવું જરૂરી માનવામાં આવે છે. હળદરને આયુર્વેદમાં ખૂબ જ શક્તિશાળી દવા માનવામાં આવે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મસાલા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી પીળી હળદર સિવાય હળદરની કેટલીક અન્ય પ્રજાતિઓ (Types of turmeric) પણ છે!

હળદરના ઘણા પ્રકારો છે: ચક્ર હોસ્પિટલ, બેંગ્લોરના ચિકિત્સક અને સલાહકાર ડૉ. વેંકટા એસ રાવ સમજાવે છે કે, સામાન્ય પીળી હળદરની અન્ય પ્રજાતિઓ છે અને તે તમામ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. તમામ પ્રજાતિઓની હળદરમાં એન્ટિસેપ્ટિક, એન્ટીઑકિસડન્ટ અને બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો સહિત અન્ય ઘણા ગુણધર્મો અને પોષક તત્વો (Properties and Nutrients of Turmeric) હોય છે. હળદરના ફાયદા અને ઉપયોગ માત્ર આટલા સુધી જ સીમિત નથી. સ્વાસ્થ્ય સુધારવા અને શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં તે ખૂબ જ ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. માત્ર તેનું સેવન જ નહીં, પરંતુ તેની પેસ્ટ લગાવવાથી ઘણી બધી સમસ્યાઓથી બચી શકાય છે અથવા જ્યારે કોઈ સમસ્યા હોય ત્યારે તેનો ઈલાજ પણ કરી શકાય છે, જે આરોગ્ય તેમજ સુંદરતા જાળવવા માટે વપરાય છે. જો કે હળદરની ઘણી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે, પરંતુ તેની ચાર પ્રજાતિઓ (Types of turmeric) જે એકદમ સામાન્ય છે અને જેનો આયુર્વેદમાં પણ ઉલ્લેખ છે તે નીચે મુજબ છે.

પીળી હળદર કાળી હળદર જંગલી/કસ્તુરી હળદર સફેદ હળદર

હળદરની પ્રજાતિઓ અને તેના ફાયદાઃ ડૉ. વેંકટ એસ રાવ કહે છે કે, કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન માત્ર દેશમાં જ નહીં વિદેશમાં પણ હળદરના ગુણો અને ફાયદાઓ (benefits of turmeric) વિશે લોકોમાં ઘણી જાગૃતિ આવી છે. હળદરના સેવનથી ન માત્ર શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, પરંતુ તેનાથી અનેક ગંભીર બીમારીઓથી બચી શકાય છે. જો કે હળદરની તમામ પ્રજાતિઓ ફાયદાકારક છે, પરંતુ હળદરની સૌથી લોકપ્રિય પ્રજાતિના ગુણધર્મો અને ફાયદા આ મુજબ છે.