હૈદરાબાદ ટોમેટો ફ્લૂ, બાળકો પર હુમલો કરતો નવો વાયરસ કેરળ (new virus attacking children in Kerala) માં બહાર આવ્યો છે અને સંશોધકોએ તેને ખૂબ જ ચેપી ગણાવ્યો છે. જ્યારે વધુ કોઈ પ્રકોપ અટકાવવા માટે જાગ્રત વ્યવસ્થાપન સૂચવ્યું છે. સંશોધન કહે છે, લેન્સેટમાં પ્રકાશિત થયેલા તાજેતરના લેખ અનુસાર, ટામેટાંનો તાવ તરીકે પણ ઓળખાતો ટામેટો ફ્લૂ કેરળના કોલ્લમ જિલ્લામાં 6 મે, 2022ના રોજ પ્રથમવાર ઓળખાયો હતો. 26 જુલાઈ સુધીમાં, 5 વર્ષથી નાની ઉંમરના 82 થી વધુ બાળકો ચેપગ્રસ્ત હતા. સ્થાનિક સરકારી હોસ્પિટલો દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે.

ટમેટા ફ્લૂ ખતરનાક SARS-CoV-2 તે વધુમાં જણાવે છે. જો કે ટામેટા ફ્લૂ વાયરસ COVID-19 જેવા લક્ષણો દર્શાવે છે. બંને શરૂઆતમાં તાવ, થાક અને શરીરના દુખાવા સાથે સંકળાયેલા છે, અને COVID-19 ના કેટલાક દર્દીઓ ત્વચા પર ફોલ્લીઓ પણ નોંધે છે. વાયરસ તેનાથી સંબંધિત નથી. ફ્લૂ બાળકોને અસર કરે છે અને સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. ટોમેટો ફ્લૂને તેનું નામ મળ્યું કારણ કે, તેનાથી અસરગ્રસ્ત દર્દીઓને લાલ ફોલ્લા અને હળવો તાવ આવે છે. દુર્લભ વાયરલ ચેપ સ્થાનિક સ્થિતિમાં છે અને તેને બિન જીવ જોખમી માનવામાં આવે છે. જો કે, COVID 19 રોગચાળાના ભયાનક અનુભવને કારણે, વધુ ફાટી નીકળતા અટકાવવા માટે જાગ્રત સંચાલન ઇચ્છનીય છે.

બાળકો પર હુમલો લેખ કહે છે કે, ટોમેટો ફલૂ એ વાઈરલ ઈન્ફેક્શનને બદલે બાળકોમાં ચિકનગુનિયા અથવા ડેન્ગ્યુ તાવ પછીની અસર હોઈ શકે છે. વાયરસ એ વાયરલ હાથ, પગ અને મોંના રોગનું નવું સ્વરૂપ પણ હોઈ શકે છે. એક સામાન્ય ચેપી રોગ જે મોટે ભાગે 1 થી 5 વર્ષની વયના બાળકો અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા પુખ્ત વયના લોકોને લક્ષ્ય બનાવે છે. કેટલાક કેસ અભ્યાસોએ હાથ, પગ અને મોંના રોગ પણ દર્શાવ્યા છે. રોગપ્રતિકારક સક્ષમ પુખ્ત, ટામેટા ફ્લૂ એ સ્વયં મર્યાદિત બીમારી છે અને તેની સારવાર માટે કોઈ ચોક્કસ દવા અસ્તિત્વમાં નથી.

અત્યાર સુધી પ્રભાવિત વિસ્તારો

કર્ણાટકમાં પણ એલર્ટ કોલ્લમ સિવાય કેરળના અન્ય અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આંચલ, આર્યનકાવુ અને નેદુવાથુરનો સમાવેશ થાય છે. પડોશી રાજ્યો તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં પણ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. "વધુમાં, ભુવનેશ્વરમાં પ્રાદેશિક તબીબી સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ઓડિશામાં 26 બાળકોને (1-9 વર્ષની વયના) આ રોગ હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે. આજની તારીખે, કેરળ, તમિલનાડુ અને ઓડિશા સિવાય, ભારતમાં અન્ય કોઈ પ્રદેશો અસરગ્રસ્ત થયા નથી. વાયરસ દ્વારા," લેખ ઉમેરે છે.

તે કેવી રીતે ફેલાય છે

બાળકોમાં ટામેટાંના ફલૂ બાળકોને ટોમેટો ફ્લૂના સંપર્કમાં આવવાનું જોખમ વધારે છે કારણ કે, આ વય જૂથમાં વાયરલ ચેપ સામાન્ય છે અને નજીકના સંપર્ક દ્વારા ફેલાવાની શક્યતા છે. નાના બાળકો નેપીના ઉપયોગથી, અસ્વચ્છ સપાટીને સ્પર્શવાથી તેમજ વસ્તુઓ સીધી મોઢામાં નાખવાથી પણ આ ચેપનો શિકાર બને છે. હાથ, પગ અને મોંના રોગની સમાનતાને જોતાં, જો બાળકોમાં ટામેટાંના ફલૂના પ્રકોપને નિયંત્રિત અને અટકાવવામાં ન આવે તો, પ્રસારણ પુખ્ત વયના લોકોમાં પણ ફેલાતા ગંભીર પરિણામો તરફ દોરી શકે છે.

લક્ષણો

ટામેટા ફ્લૂ ધરાવતા બાળકોમાં જોવા મળતા પ્રાથમિક લક્ષણો ચિકનગુનિયા જેવા જ હોય છે, જેમાં ઉંચો તાવ, સાંધામાં તીવ્ર દુખાવોનો સમાવેશ થાય છે.

ટોમેટો ફ્લૂએ તેનું નામ આખા શરીરમાં લાલ અને પીડાદાયક ફોલ્લાઓના વિસ્ફોટના આધારે મેળવ્યું હતું. જે ધીમે ધીમે ટામેટાના કદ જેટલું મોટું થાય છે. આ ફોલ્લાઓ યુવાન વ્યક્તિઓમાં મંકીપોક્સ વાયરસ સાથે જોવા મળતા ફોલ્લાઓ જેવા હોય છે.

ટમેટાના ફ્લૂ સાથે ત્વચા પર ફોલ્લીઓ પણ દેખાય છે જે ત્વચામાં બળતરા તરફ દોરી જાય છે. અન્ય વાયરલ ચેપની જેમ, વધુ લક્ષણોમાં થાક, ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા, તાવ, ડિહાઇડ્રેશન, સાંધામાં સોજો, શરીરમાં દુખાવો અને સામાન્ય ઈન્ફલ્યુએન્ઝા જેવા લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે, જે ડેન્ગ્યુમાં દેખાતા લક્ષણો જેવા જ છે.

આ લક્ષણો ધરાવતા બાળકોમાં, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, ઝિકા વાયરસ, વેરીસેલા ઝોસ્ટર વાયરસ અને હર્પીસના નિદાન માટે પરમાણુ અને સેરોલોજીકલ પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે. ટામેટાંનો ફલૂ ચિકનગુનિયા અને ડેન્ગ્યુ તેમજ હાથ, પગ અને મોઢાના રોગ જેવો જ છે, સારવાર પણ સમાન છે.

સાવચેતીઓ અને સારવાર

અન્ય પ્રકારના ઈન્ફલ્યુએન્ઝાની જેમ જ, ટમેટા ફ્લૂ ખૂબ જ ચેપી છે. આથી, કેરળથી ભારતના અન્ય ભાગોમાં ટામેટા ફ્લૂના વાયરસના પ્રકોપને રોકવા માટે પુષ્ટિ થયેલ અથવા શંકાસ્પદ કેસોને સાવચેતીપૂર્વક અલગ રાખવા અને અન્ય સાવચેતીનાં પગલાંનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. અન્ય બાળકો અથવા પુખ્ત વયના લોકોમાં ચેપનો ફેલાવો અટકાવવા માટે લક્ષણોની શરૂઆતથી 5 થી 7 દિવસ માટે અલગતાનું પાલન કરવું જોઈએ.

નિવારણ માટેનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય એ છે કે આસપાસની જરૂરિયાતો અને પર્યાવરણની યોગ્ય સ્વચ્છતા અને સેનિટાઇઝેશનની જાળવણી તેમજ ચેપગ્રસ્ત બાળકને અન્ય બિન-ચેપી બાળકો સાથે રમકડાં, કપડાં, ખોરાક અથવા અન્ય વસ્તુઓ શેર કરવાથી અટકાવવું.

વાઇરલ ઇન્ફેક્શનથી જાહેર આરોગ્યની સલામતીને સુનિશ્ચિત કરવા માટે દવાનો પુનઃ ઉપયોગ અને રસીકરણ એ સૌથી વધુ અસરકારક અને ખર્ચ અસરકારક અભિગમો છે. ખાસ કરીને બાળકો, વૃદ્ધ લોકો, રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકો અને અંતર્ગત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોમાં. હજુ સુધી, ટમેટાના ફ્લૂની સારવાર અથવા નિવારણ માટે કોઈ એન્ટિવાયરલ દવાઓ અથવા રસી ઉપલબ્ધ નથી. સંભવિત સારવારની જરૂરિયાતને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે ગંભીર પરિણામો અને સિક્વલ માટે વધુ ફોલો અપ અને દેખરેખ જરૂરી છે.

