સામાન્ય રીતે લોકો ભવિષ્ય વિશે વધુ ચિંતિત (People are more concerned about the future) હોય છે જ્યારે તેઓ ભૂતકાળમાં શું કર્યું છે અથવા તેમની સાથે શું થયું છે તે વિશે દુઃખી રહે છે. પરંતુ તેઓ ભૂલી જાય છે કે, તેમની ખુશી તેમના વર્તમાન પર આધારિત છે. ભવિષ્ય અને ભૂતકાળની ચિંતામાં વ્યસ્ત લોકો તેમના વર્તમાનનો આનંદ માણી શકતા નથી, જેના કારણે તેમનામાં ભાવનાત્મક અને વર્તણૂક સહિત અનેક પ્રકારની માનસિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

ઓર્ગેનિક વેલનેસ મૈસૂરના સ્થાપક અને સીઈઓ નંદિતા

ઓર્ગેનિક વેલનેસ મૈસૂરના સ્થાપક,CEO અને માઇન્ડફુલનેસ એક્સપર્ટ નંદિતાએ જણાવ્યું હતું કે, જીવનમાં ફક્ત તે જ વ્યક્તિ ખુશ રહી શકે છે જે તેના વર્તમાનના મહત્વને સમજે છે અને ખુશ રહીને તેને જણાવવામાં વિશ્વાસ રાખે છે.

યંગ જનરેશન વધુ સ્ટ્રેસ્ડ

નંદિતા જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે કાઉન્સેલિંગ માટે આવતા ઘણા લોકો, જેમાંથી ઘણા યુવાન છે, તેઓને એ વાત પર તણાવ રહે છે કે, શું તેઓ ભવિષ્યમાં સફળ થશે? આ ઉપરાંત મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમના સંબંધો, નોકરી, અકસ્માતો અથવા ભૂતકાળમાં બનેલી હિંસા જેવી અન્ય સમસ્યાઓને કારણે ડિપ્રેશનના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે. આ કારણે તેઓને તેમની રોજિંદી પ્રવૃત્તિઓ અને નાના-નાના આનંદને પણ નિયંત્રિત કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે.

કોઈ પણ વ્યક્તિનું જીવન 100 ટકા સફળ કે સુખી ન હોઈ શકે

કોઈ પણ વ્યક્તિનું જીવન 100 ટકા સફળ કે સુખી ન હોઈ શકે. એટલા માટે આ હકીકતને સમજવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અને તમારી ખામીઓ અને નિષ્ફળતાને તમારા પર હાવી થવા ન દો. સામાન્ય રીતે લોકોને સલાહ આપે છે કે કોઈ પણ ખામી, નિષ્ફળતા કે દુઃખને લાંબા સમય સુધી ધ્યાનમાં ન રાખો અને દરેક ઘટનાને એક અનુભવ માનીને જીવનમાં આગળ વધો. સમજો અને માનો કે જીવનની કોઈપણ સમસ્યા તમને દુ:ખી નહીં કરી શકે જ્યાં સુધી તમે પોતે દુઃખી થવા માંગતા ન હોવ.

ખુશ રહેવાના કરો પ્રયાસો

દરેક વ્યક્તિએ પરેશાનીઓ અને દુઃખોથી ઉપર ઉઠીને ખુશ રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જરૂરી છે પરંતુ દરેક વ્યક્તિ માટે આમ કરવું સરળ નથી હોતું. પરંતુ ધ્યાન, માઇન્ડફુલનેસ એક્સરસાઇઝ અને કેટલાક ઉપાયો અને તેની નિયમિત પ્રેક્ટિસની મદદથી લોકો ચિંતા કરવાની કે સ્ટ્રેસ લેવાની ટેવને અમુક અંશે નિયંત્રિત કરી શકે છે. આવા ઘણા નાના-મોટા ઉપાયો અથવા આદતો છે, જેને અપનાવવાથી મનમાં શાંતિનો અનુભવ થાય છે અને ખુશ રહી શકાય છે.

નિષ્ફળતા કે ખામીઓનો સ્વીકાર જરૂરી છે

હંમેશા નકારવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં કે અમે કંઈ ખોટું કરી શકતા નથી અથવા જે ખોટું થયું તેનું કારણ અમે નથી. સાથે જ એ પણ સમજી લેવું કે જો આપણે કોઈ ભૂલ કરી હોય તો તેનો બોજ જીવનભર આપણા પર લઈ જવાની જરૂર નથી.

માઇન્ડફુલનેસ એક્સપર્ટ નંદિતાએ જણાવ્યું

માઇન્ડફુલનેસ એક્સપર્ટ નંદિતા જણાવ્યું હતું કે, એકવાર વ્યક્તિ પોતાની ખામીઓ, નિષ્ફળતાઓ અને સંજોગોને સ્વીકારી લે છે, તેના માટે આગળ વધવું સરળ બની જાય છે. જો આપણે આપણી વિચારસરણીને એવી રીતે રાખીએ કે આ દુનિયામાં આપણે માત્ર એકલા જ નથી, પરંતુ આપણા કરતાં પણ વધુ પરેશાનીઓ અને ચિંતાઓથી ઘેરાયેલા ઘણા લોકો છે. અથવા અન્ય લોકો પણ આપણા કરતા વધુ સક્ષમ હોઈ શકે છે અને સફળતાના હકદાર હોઈ શકે છે, તો પછી આપણા સંજોગોને સ્વીકારવું વધુ સરળ બની જાય છે. આમ કરવાથી વ્યક્તિ પોતાની જીતથી દુઃખી થવાને બદલે બીજા માટે ખુશીનો અનુભવ કરી શકે છે અને પોતાના માટે હસવાનું કારણ શોધી શકે છે.

સુંદર ક્ષણોને યાદ રાખો અને સકારાત્મક બનો

જીવનમાં કેટલીક એવી ક્ષણો આવે છે જ્યારે મન ખૂબ ઉદાસ હોય છે અને વિચારમાં ઘણી નકારાત્મકતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, તે ક્ષણોને યાદ કરવાથી મનમાં આનંદની હૂંફ ભરાય છે જે સુંદર યાદોથી ભરેલી છે. શાળાના મસ્તીભર્યા દિવસો, મિત્રો સાથે વિતાવેલો સમય, પરિવાર સાથેની મજા અને કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે વિતાવેલી ક્ષણો, આવી ઘણી નાની નાની યાદો ઉદાસી દૂર કરે છે અને ચહેરા પર આપોઆપ સ્મિત લાવે છે. આ સિવાય સકારાત્મક વિચારસરણી વ્યક્તિને નકારાત્મક વિચારો અને ઉદાસીથી પણ દૂર રાખે છે.

પરિવાર અને મિત્રો સાથે રહો

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પરેશાન થાય છે, ત્યારે તે તેના પરિવાર અને મિત્રોથી પણ અલગ થવા લાગે છે. જ્યારે આ સમયે પરિવાર અને મિત્રોનો સહયોગ ખૂબ જ જરૂરી છે. જ્યારે પણ કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી કે સમસ્યા હોય અથવા મન ઉદાસ હોય તો તેને તમારા પરિવાર કે મિત્રો સાથે શેર કરો અને તેમની સાથે સમય વિતાવો. તમે જોશો કે તમે તે ચિંતાઓ આપોઆપ ભૂલી જશો.

સંગીત અને ધ્યાન પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે

આજના ભાગદોડના યુગમાં લોકો પાસે પોતાના માટે પણ સમય નથી. પરંતુ જો મનપસંદ સંગીત સાંભળતી વખતે કે મનપસંદ કામ કરતા સમયે મનની અડધી પરેશાનીઓ અને ભારોભાર મનની અડધી પરેશાનીઓ આપોઆપ દૂર થઈ જાય છે.આ સિવાય નિયમિત ધ્યાન અને મનન કરવું. ધ્યાન વ્યક્તિના માનસિક સ્વાસ્થ્યને મજબૂત કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જે લોકો નિયમિત રીતે ધ્યાન કરે છે તેઓ તેમની સામે આવતી પ્રતિકૂળતાને વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે અને વધુ સારી રીતે વર્તવામાં સક્ષમ હોય છે.

