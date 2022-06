ન્યુઝ ડેસ્ક: ઉંચી હોય કે ટૂંકી, વ્યક્તિની ઊંચાઈ તેના વિવિધ રોગોનું જોખમ વધારે છે. જ્યારે ઊંચાઈ અગાઉ હ્રદયરોગથી (heart disease) લઈને કેન્સર (cancer) સુધીની બહુવિધ સામાન્ય સ્થિતિઓ સાથે સંકળાયેલી છે, ત્યારે વૈજ્ઞાનિકો નક્કી કરી શક્યા નથી કે ઊંચી કે ટૂંકી હોવાને કારણે તેઓ જોખમમાં મૂકાય છે અથવા તો ઊંચાઈને અસર કરતા પરિબળો, જેમ કે પોષણ અને સામાજિક આર્થિક સ્થિતિ વાસ્તવમાં તેના કારણ (Nutrition and socioeconomic status are actually the cause) છે.

અજાણ્યા જોખમ પરિબળ હોઈ શકે: રોકી માઉન્ટેન પ્રાદેશિક VA મેડિકલ સેન્ટરના શ્રીધરન રાઘવને અગાઉના તારણોની પુષ્ટિ કરી હતી કે, ઉંચુ હોવાને કારણે ધમની ફાઇબરિલેશન અને વેરિસોઝ વેઇન્સનું વધુ જોખમ અને કોરોનરી હ્રદય રોગ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર (High blood pressure) અને હાઈ કોલેસ્ટ્રોલનું (high cholesterol) and જોખમ ઓછું હોય છે. ઓપન એક્સેસ જર્નલ PLOS જિનેટિક્સમાં પ્રકાશિત થયેલા આ અભ્યાસમાં, વધુ ઊંચાઈ અને પેરિફેરલ ન્યુરોપથીના ઊંચા જોખમ વચ્ચેના નવા જોડાણો પણ બહાર આવ્યા છે, જે હાથપગ પરની ચેતાને નુકસાન તેમજ ચામડી અને હાડકાના ચેપને કારણે થાય છે, જેમ કે પગ અને પગના અલ્સર. આ ટીમે 250,000 થી વધુ વયસ્કોની આનુવંશિક અને આરોગ્ય માહિતીનો સમાવેશ કર્યો હતો અને એકંદરે 1,000 થી વધુ પરિસ્થિતિઓ અને લક્ષણોનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું, જે તેને અત્યાર સુધીની ઊંચાઈ અને રોગનો સૌથી મોટો અભ્યાસ બનાવે છે. સંશોધકોએ તારણ કાઢ્યું હતું કે, પુખ્ત વયના લોકોમાં ઘણી સામાન્ય પરિસ્થિતિઓ માટે ઊંચાઈ એ અગાઉ અજાણ્યા જોખમ પરિબળ હોઈ શકે છે. જો કે, તેઓએ નોંધ્યું હતું કે, આમાંના કેટલાક સંગઠનોને સ્પષ્ટ કરવા માટે વધુ અભ્યાસની જરૂર છે, અને ભવિષ્યના અભ્યાસોમાં મોટી વધુ વૈવિધ્યસભર આંતરરાષ્ટ્રીય વસ્તીનો સમાવેશ કરવાથી ફાયદો (international population will benefit) થશે.