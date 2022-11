વોશિંગ્ટન (યુએસ): નવા સંશોધન તારણો અનુસાર, કોષોની આસપાસ રહેલા બાહ્યકોષીય પ્રવાહીની વધેલી સ્નિગ્ધતા, અથવા હલનચલન સામે પ્રતિકાર, કેન્સરના કોષોને પ્રાથમિક ગાંઠમાંથી શરીરના અન્ય વિસ્તારોમાં વધુ ઝડપથી સ્થળાંતર કરવાની મંજૂરી (extracellular fluid allows cancer cells to migrate) આપે છે. કોષોની આસપાસ રહેલા બાહ્યકોષીય પ્રવાહીની વધેલી સ્નિગ્ધતા સામે પ્રતિકાર, કેન્સરના કોષોને પ્રાથમિક ગાંઠમાંથી શરીરના અન્ય વિસ્તારોમાં વધુ ઝડપથી સ્થળાંતર કરવાની મંજૂરી આપે છે. પ્રયોગશાળા પ્રાણીઓના નમૂનાઓમાં, પ્રાથમિક ગાંઠો અને કેન્સરના કોષો રોગના વિકાસ દરમિયાન અને પેશીઓના સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાં આક્રમણ દરમિયાન બાહ્યકોષીય પ્રવાહી સ્નિગ્ધતામાં સ્થાનિક ફેરફારોને કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા (reexposed to elevated fluid viscosities) આપે છે, તે તપાસવું માહિતીપ્રદ રહેશે.

"અમે સમજીએ છીએ કે, કોષો કેવી રીતે પ્રવાહી સ્નિગ્ધતાના શારીરિક રીતે સંબંધિત સ્તરોને સમજે છે અને પ્રતિભાવ આપે છે. જે સામાન્ય રીતે તંદુરસ્ત અને રોગગ્રસ્ત દર્દીઓના શરીરમાં જોવા મળે છે, જ્યારે એલિવેટેડ પ્રવાહી સ્નિગ્ધતાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે કોષોમાં મેમરી રચવાની ક્ષમતા હોય છે. અમારું માનવું છે કે, આ તારણો કેન્સર મિકેનૉબાયોલોજી ઉપરાંત અન્ય ક્ષેત્રોમાં સંશોધકોને પ્રવાહી સ્નિગ્ધતાને મુખ્ય ભૌતિક સંકેત તરીકે ધ્યાનમાં લેવા દબાણ કરશે, જે સેલ પ્રતિભાવોનું નિયમન કરે છે. તારણો જે કેન્સરના કોષોના પ્રસારને પ્રોત્સાહન આપતી પદ્ધતિને જાહેર કરે છે અને ચાલુ સંશોધન માટે એક માળખું પૂરું પાડે છે. જે આખરે કેન્સર મેટાસ્ટેસિસ સામે લડવા માટે સંભવિત નવા લક્ષ્યોની ઓળખ તરફ દોરી શકે છે.લગભગ અડધી સદીથી શારીરિક પ્રવાહીની અંકુશમુક્ત સ્નિગ્ધતા ઘણા રોગો સાથે સંકળાયેલી હોવા છતાં, કેન્સરના કોષોના પ્રસાર અંગેના અભ્યાસો મુખ્યત્વે પાણી જેવા જ ઓછી સ્નિગ્ધતા ધરાવતા પ્રવાહીનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવ્યા હતા."--- વિલિયમ એચ. શ્વાર્ઝ પ્રોફેસર (કોન્સ્ટેન્ટિનોસ કોન્સ્ટેન્ટોપૌલોસ, પીએચ.ડી., અભ્યાસના મુખ્ય તપાસકર્તા)

"અપેક્ષા એ હતી કે, વધુ ચીકણું પ્રવાહીમાં વધુ પ્રતિકાર હોવાથી, કેન્સરના કોષો અસરકારક રીતે ખસેડશે નહીં અથવા મેટાસ્ટેસાઇઝ કરશે નહીં, પરંતુ અમે બતાવ્યું કે, વિપરીત સાચું છેએક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સ્નિગ્ધતા સામાન્ય અને કેન્સર કોષો બંને દ્વારા સ્ત્રાવિત મોટા પ્રોટીનના ઘટાડા સાથે અને પ્રાથમિક ગાંઠની વૃદ્ધિને કારણે લસિકા વાહિનીઓનું સમાધાન થયેલ ડ્રેનેજ સાથે વધે છે. સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું હતું કે, ઉચ્ચ પ્રતિકારક વાતાવરણ ઘન એક્ટિન નેટવર્કની રચના તરફ દોરી જાય છે. જે આયન ટ્રાન્સપોર્ટર્સના સ્થાનિક સંવર્ધનને પ્રોત્સાહન આપે છે. જે પાણીના શોષણને સરળ બનાવવા, કોષના સોજાને પ્રોત્સાહન આપવા અને પટલના તણાવને વધારવા માટે પાણીની ચેનલો સાથે સહકાર આપે છે. કોષની અગ્રણી ધાર પર, આ વધેલો પટલ તણાવ સિગ્નલિંગ પાથવેને સક્રિય કરે છે. જેમાં TRPV4 નામની આયન ચેનલનો સમાવેશ થાય છે, જે ભૌતિક સંકેતોને અનુભવે છે. પ્રવાહી સ્નિગ્ધતા કોષને તેની TRPV4 ચેનલો ખોલવા માટે સૂચના આપે છે, કેલ્શિયમના સેવનની સુવિધા આપે છે. જે કોષોની બળ પેદા કરવાની ક્ષમતાને વધારે છે અને છેવટે કોષની ગતિને ઝડપી બનાવે છે.'' --- કૌસ્તવ બેરા (કોન્સ્ટેન્ટોપૌલોસ લેબમાંથી અને અભ્યાસના પ્રથમ લેખક)

ઝેબ્રાફિશ એમ્બ્રીયો મોડલ શું છે: અગાઉ એવું માનવામાં આવતું હતું કે, મિકેનોસેન્સિંગ કાસ્કેડ TRPV4 જેવી આયન ચેનલોથી શરૂ થાય છે. એલેક્સ કીપાસ, Ph.D., પોસ્ટડોક્ટરલ સાથી અને અભ્યાસના બીજા લેખક કહે છે. "અમને જાણવા મળ્યું કે, સ્નિગ્ધતા સંવેદના વધુ ગાઢ અને ઉચ્ચ શાખાવાળા એક્ટિનની રચના સાથે શરૂ થાય છે, અને TRPV4 સક્રિયકરણ ખરેખર એક્ટિનના ડાઉનસ્ટ્રીમ છે," જ્યારે સંશોધકોએ TPRV4 ને નીચે પછાડ્યું, ત્યારે તેઓએ એલિવેટેડ સ્નિગ્ધતાના પ્રી-એક્સપોઝરના પ્રતિભાવમાં કોષોની ઝડપી હિલચાલ અને મેમરી બનાવવાની તેમની ક્ષમતાને અવરોધિત કરી હતી. સંશોધકોએ 3 દિવસ જૂના ઝેબ્રાફિશ એમ્બ્રીયો મોડલનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવ્યું હતું કે, એલિવેટેડ સ્નિગ્ધતાની સ્મૃતિ કોશિકાઓને વિવોમાં રક્તવાહિનીઓ દ્વારા ઝડપથી ખસેડવામાં સક્ષમ કરી શકે છે. તેઓએ ચિકન એમ્બ્રીયો અને માઉસ મોડલનો પણ એ દર્શાવવા માટે ઉપયોગ કર્યો હતો કે, મેમરી એક્સ્ટ્રાવેસેશન નામની પ્રક્રિયા દ્વારા રક્ત વાહિનીઓમાંથી ફેલાતા કેન્સરના કોષને વધારી શકે છે અને મોટી સંખ્યામાં દૂરના મેટાસ્ટેટિક કોલોનીઓ તરફ દોરી જાય છે.

પ્રાણીઓમાં કેન્સર: કોન્સ્ટેન્ટોપૌલોસે જણાવ્યું હતું કે, પ્રયોગશાળા પ્રાણીઓના નમૂનાઓમાં, પ્રાથમિક ગાંઠો અને કેન્સરના કોષો રોગના વિકાસ દરમિયાન અને પેશીઓના સૂક્ષ્મ વાતાવરણમાં આક્રમણ દરમિયાન બાહ્યકોષીય પ્રવાહી સ્નિગ્ધતામાં સ્થાનિક ફેરફારોને કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે, તે તપાસવું માહિતીપ્રદ રહેશે. બાયોસેન્સર્સનો વિકાસ અને ઑપ્ટિમાઇઝેશન જે જીવંત પ્રાણીઓમાં કેન્સર કોષોની ઇમેજિંગ સાથે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર પ્રવાહી સ્નિગ્ધતાના વાસ્તવિક સમય માપનને સક્ષમ કરે છે. તે આ મુદ્દાને સંબોધવા માટે નિર્ણાયક બનશે. તેઓ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સ્નિગ્ધતા અન્ય શારીરિક રીતે સંબંધિત સેલ્યુલર પ્રક્રિયાઓને અસર કરે છે કે, કેમ તેની તપાસ કરવાની પણ યોજના ધરાવે છે. (ANI)