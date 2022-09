વોશિંગ્ટન : ડેલ મોન્ટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ન્યુરોસાયન્સના સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે, જે બાળકો આઘાતજનક મગજની ઇજા (mild traumatic brain injury) અનુભવે છે, તે હળવી પણ છે. સંશોધકોએ એડોલેસેન્ટ બ્રેઈન કોગ્નિટિવ ડેવલપમેન્ટ (એબીસીડી) અભ્યાસમાં ભાગ લેતા હજારો બાળકોમાંથી એકત્ર કરાયેલ એમઆરઆઈ અને વર્તણૂકીય ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેઓએ જાહેર કર્યું કે, હળવી ટીબીઆઈ ધરાવતા બાળકોમાં ભાવનાત્મક (Risk of behavioral emotional issues in kid) અથવા વર્તણૂકીય સમસ્યાનું જોખમ 15 (Risk of behavioral in kids increases brain injury) ટકા વધી ગયું છે.

મગજ પર અસર : એપિડેમિયોલોજી પ્રોગ્રામમાં પીએચડી ઉમેદવાર અને પ્રથમ લેખક, ન્યુરોઇમેજમાં પ્રકાશિત થયેલ અભ્યાસમાં ડેનિયલ લોપેઝે જણાવ્યું હતું, મગજ પર વાગેલા ઘા (hits) નો અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ છે કારણ કે તે મોટાભાગની ઇજાને યાદ કરવા પર આધાર રાખે છે. ડેનિયલે વધુમાં જણાવ્‌યું હતું કે, મોટા સમૂહમાંથી રેખાંશ માહિતીનું વિશ્લેષણ કરવામાં અને મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો પૂછવામાં સક્ષમ હોવાને કારણે આ અમને મૂલ્યવાન માહિતી આપે છે કે TBI, એક હળવી પણ, વિકાસશીલ મગજને કેવી રીતે અસર કરે છે.

વર્તણૂકીય સમસ્યાનું જોખમ : સંશોધકોએ એડોલેસેન્ટ બ્રેઈન કોગ્નિટિવ ડેવલપમેન્ટ (એબીસીડી) અભ્યાસમાં ભાગ લેતા હજારો બાળકોમાંથી એકત્ર કરાયેલ એમઆરઆઈ અને વર્તણૂકીય ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેઓએ જાહેર કર્યું કે, હળવી ટીબીઆઈ ધરાવતા બાળકોમાં ભાવનાત્મક અથવા વર્તણૂકીય સમસ્યાનું જોખમ 15 ટકા વધી ગયું છે. દસ વર્ષની આસપાસના બાળકોમાં જોખમ સૌથી વધુ હતું. સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું હતું કે, જે બાળકોના માથામાં નોંધપાત્ર ફટકો પડ્યો હતો પરંતુ હળવા ટીબીઆઈ માટેના નિદાનના માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ન હતા તેઓને પણ આ વર્તન અને ભાવનાત્મક સમસ્યાઓનું જોખમ વધારે હતું.

બાળકોમાં ભવનાત્મક સમસ્યાઓ : યુનિવર્સિટી ઓફ રોચેસ્ટર મેડિકલ સેન્ટર નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ એબીસીડી સ્ટડી માટે ડેટા એકત્રિત કરતી 21 સંશોધન સાઇટ્સમાંની એક છે. 2017 થી, મોટા રોચેસ્ટર વિસ્તારના 340 બાળકો 10 વર્ષના અભ્યાસનો ભાગ છે જે પ્રારંભિક પુખ્તાવસ્થા સુધી 11,750 બાળકોને અનુસરે છે. તે જુએ છે કે, કેવી રીતે જૈવિક વિકાસ, વર્તન અને અનુભવો મગજની પરિપક્વતા અને તેમના જીવનના અન્ય પાસાઓને અસર કરે છે, જેમાં શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ, સામાજિક વિકાસ અને એકંદર આરોગ્યનો સમાવેશ થાય છે.

માનસિક સ્વાસ્થ્ય : એડ ફ્રીડમેન, Ph.D. ન્યુરોસાયન્સના સહયોગી પ્રોફેસર અને યુનિવર્સિટી ઓફ રોચેસ્ટર ખાતે ABCD અભ્યાસના સહ મુખ્ય તપાસકર્તાએ જણાવ્યું હતું, સંશોધકોને આશા છે કે, ભાવિ એબીસીડી અભ્યાસ ડેટા માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સમસ્યાઓ પર આ માથાના હિટની અસરને વધુ સારી રીતે જાહેર કરશે. અમે જાણીએ છીએ કે, માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના વધતા જોખમ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક મગજના વિસ્તારો TBI દરમિયાન પ્રભાવિત થાય છે. ફ્રીડમેને પણ આ અભ્યાસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. વધુ સમય અને ડેટા સાથે, અમે હળવા ટીબીઆઈની લાંબા ગાળાની અસર વિશે વધુ સારી સમજ મેળવવાની આશા રાખીએ છીએ.