શું તમે ઇચ્છો છો કે તમારા હોઠ નરમ અને સુંદર (Beauty Tips for Lips) હોય, તમારા ચહેરા પર સંપૂર્ણ ચમક આવે? "હોઠમાં સેબેસીયસ ગ્રંથીઓ ન હોવાથી તે સરળતાથી સુકાઈ જાય છે અને ફાટી જાય છે. તેનાથી વિપરીત તેલના સ્ત્રાવ માટે જવાબદાર સેબેસીયસ ગ્રંથિની હાજરીને કારણે આપણી ત્વચા નરમ અને કોમળ રહે છે. અને આ જ કારણ છે કે જે લોકો પોતાના હોઠ ચાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે તેમના હોઠ વધુ સુકા બની જાય છે. સૌંદર્ય નિષ્ણાત શહનાઝ હુસૈન (Revive Your Lips) આમ કહે છે.

શહનાઝ હુસૈનની હોઠ સુકોમળ બનાવતી ટિપ્સ

શિયાળામાં શુષ્કતા હોઠમાં ચીરા પડવાનું કારણ (lips care during winters) બની શકે છે, જ્યારે ઉનાળા દરમિયાન હોઠ સૂકા થઈ શકે છે અથવા સનબર્ન થઈ શકે છે. તેથી, વ્યવસ્થિત સંભાળની નિયમિતતા સાથે આખું વર્ષ તમારા હોઠ પર (Revive Your Lips) ધ્યાન આપો. શહનાઝની વિવિધ હોઠ-પૌષ્ટિક ટિપ્સ જાણવા આગળ વાંચો:

એક્સફોલિએશનથી શરૂ કરો

મૃત કોષો આપણી નરી આંખે દેખાતા નથી પણ તે કુપોષિત હોઠ પર હાજર હોય છે. જેમ કે તે તમારા શરીરના બાકીના ભાગમાં હોય છે અને આ થાય છે ત્યારેે એક્સફોલિએશન કામમાં આવે છે. એક્સફોલિએશન હોઠમાં રક્ત પરિભ્રમણને (lips care during winters) સુધારે છે, તેમને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન (Beauty Tips for Lips) પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે, પરિણામે હોઠ યુવાન અને સ્વસ્થ (Revive Your Lips) દેખાય છે. જો કે તમારા હોઠ પર ફેશિયલ એક્સ્ફોલિયેટરનો ઉપયોગ કરશો નહીં. શુષ્ક ત્વચાને દૂર કરવા માટે ફક્ત હોઠને નરમ, ભેજવાળા ટુવાલથી ઘસો.

તમે એક્સફોલિએશન પ્રક્રિયા શરૂ કરો તે પહેલાં ખાતરી કરો કે હોઠની સપાટી યોગ્ય રીતે સાફ થઈ ગઈ છે. ઘણા ઘટકો ઉપલબ્ધ છે જે તમને આશ્ચર્ચચકિત કરતાં પરિણામો આપશે. જેમ કે:

ગ્રાઉન્ડ ઓટ્સ, ખાંડ, મધ અને વનસ્પતિ તેલ

ખાંડ, નાળિયેર તેલ, તજ અને મધ

નારંગીની છાલનો પાવડર, બ્રાઉન સુગર અને બદામનું તેલ

નાળિયેર તેલ, મધ, બ્રાઉન સુગર અને હૂંફાળું પાણી

ગ્રાઉન્ડ કોફી, ખાંડ, મધ અને બદામ તેલ

લીંબુનો રસ, પેટ્રોલિયમ જેલી અને ગ્રાઉન્ડ ખાંડ

આટલી કાળજી લો

ઉપર દર્શાવેલ ઘટકો સસ્તા અને વિટામિન્સ અને મિનરલ્સથી ભરપૂર છે. તે ન માત્ર તમારા હોઠને ખૂબ જ જરૂરી ભેજ અને પોષક તત્ત્વો પૂરા પાડશે, સાથે એન્ટિસેપ્ટિક ફાયદા (Revive Your Lips) પણ થશે. તમારા હોઠને સ્ક્રબ કરતી વખતે કટ અથવા રક્તસ્રાવ અટકાવવા માટે, દાણાદાર પદાર્થો (Beauty Tips for Lips) સાથે અત્યંત હળવા હાથથી ઘસો.

લિપ માસ્કનો ઉપયોગ કરો

સ્ક્રબિંગ કર્યા પછી હોઠની સપાટી પોષક તત્વો સ્વીકારવા માટે ફળદ્રુપ જમીન બની જાય છે. લિપ માસ્કનો પ્રકાર જે વ્યક્તિએ લાગુ કરવો જોઈએ તે તેમની જરૂરિયાતો પર ખૂબ આધાર (Revive Your Lips) રાખે છે. જેમ કે સૂકા હોઠ, રંગ, તેજસ્વી, સરળ પોષક, વગેરે. વ્યક્તિએ ફક્ત નીચે દર્શાવેલ તમામ ઘટકોને (Beauty Tips for Lips) મિશ્રિત કરવાની જરૂર છે, નરમાશથી તેને તેમના હોઠ પર લગાવો અને મિશ્રણને 10-15 મિનિટ રહેવા દો. જો તમે એવા કોઈ વ્યક્તિ છો કે જેને હંમેશા સૂકા અને ફાટેલા હોઠ રહેવાની ફરિયાદ હોય, તો તમારે જે ઘટકોને મિક્સ કરવાની જરૂર છે (lips care during winters) તે અહીં છે:

છૂંદેલું એવોકાડો અને મધ

મધ, દહીં અને ઓલિવ તેલ

મધ અને લીંબુનો રસ

નાળિયેર તેલ

શુદ્ધ બદામ તેલ

ઓર્ગેનિક કલર લાવવા માટે

આ ઘટકો હોઠની ત્વચાને પોષણ (Beauty Tips for Lips) આપશે, તેને નરમ અને મુલાયમ બનાવશે. જો તમે તમારા હોઠને ઓર્ગેનિક કલરથી પુષ્ટ કરવા માંગો છો, તો નીચેના ઘટકોનો ઉપયોગ કરો:

6 ગુલાબની પાંખડીઓ અને દૂધ

બીટરૂટનો રસ અને મધ

છૂંદેલા સ્ટ્રોબેરી, બદામ તેલ અને મધ

પુષ્કળ માત્રામાં પોષક તત્વો અને એન્ટિબાયોટિક ગુણધર્મોથી ભરપૂર, નિયમિત ધોરણે લિપ માસ્કનો ઉપયોગ કરવાના પરિણામો ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.

મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવો

કૃત્રિમ રીતે ઉત્પાદિત લિપ બામનો ઉપયોગ કરવાને બદલે હોમમેઇડ લિપ બામ પર વાપરવાથી તમારા હોઠને યોગ્ય ભેજ તો મળશે જ સાથે હોઠની સંવેદનશીલતા પણ (Revive Your Lips) વધે છે. ઘરમાં બનાવવા માટે સૌથી સરળ લિપ બામ બીટરૂટ લિપ બામ (lips care during winters) છે જેમાં માત્ર એક બીટરૂટ અને ઘી (Beauty Tips for Lips) જરૂરી છે. બીટરૂટમાં વિટામીન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે હોઠને સુરક્ષિત કરવામાં અને હીલિંગ કરવામાં મદદ કરશે અને ઘી નમી ભરી આપશે.

તમે તેને કેવી રીતે બનાવી શકો છો તે અહીં છે: અડધો કપ બીટરૂટનો રસ લો, તેમાં 1-2 ચમચી ઘી મિક્સ કરો અને જ્યાં સુધી તે જામી ન જાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રિજમાં (Revive Your Lips) રાખો. બીટરૂટ લિપ બામનો (Beauty Tips for Lips) ઉપયોગ ન કરતા હો ત્યારે તેને રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરવા અંગે સાવચેત રહો, નહીં તો ઓક્સિડેશનને કારણે તે બગડી જશે.