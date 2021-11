દરરોજ દૂધ પીવાથી હૃદયની બીમારીઓનું જોખમ 14 ટકા સુધી ઘટાડી શકાય

કેલ્શિયમ સહિત ઘણા પોષક તત્વોનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે

શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર પણ નિયંત્રિત રહે છે

નિયમિતપણે દૂધ પીવું એ માત્ર બાળકો માટે જ નહીં પરંતુ વિશ્વના લગભગ તમામ દેશોમાં પુખ્ત વયના લોકો માટે પણ ફાયદાકારક(benefits of milk) માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે કેલ્શિયમ સહિત ઘણા પોષક(Increase the amount of calcium in milk) તત્વોનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને દરેક ઉંમરે શરીર અને મગજના વિકાસ(Drinking milk develops the body and mind)માં ફાળો આપે છે. દૂધના ફાયદા દરેક વ્યક્તિ જાણે છે અને માને છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દૂધ માત્ર પોષણ અને વૃદ્ધિની દૃષ્ટિએ જ ફાયદાકારક નથી, પરંતુ તે શરીરને અનેક શારીરિક રોગો સામે લડવા માટે પણ મજબૂત બનાવે છે! તાજેતરના એક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે રોજ દૂધ પીવાથી હૃદયની બીમારીઓનું જોખમ ઓછું થાય છે, સાથે જ શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર પણ નિયંત્રિત રહે(Cholesterol levels are also controlled) છે.

હૃદય રોગનું જોખમ 14 ટકા ઘટ્યું

ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઑફ ઓબેસિટીમાં પ્રકાશિત થયેલા એક સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકો નિયમિતપણે પૂરતું દૂધ પીતા હોય છે તેમનામાં સારા અને ખરાબ બંને પ્રકારના કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઓછું હોય છે. અને જે લોકો દરરોજ દૂધ પીવે છે, તેમને હૃદય રોગ અથવા હાર્ટ એટેકનું જોખમ 14 ટકા ઓછું થાય છે. યુનિવર્સિટી ઑફ રીડિંગ, યુનિવર્સિટી ઑફ સાઉથ ઑસ્ટ્રેલિયા, સધર્ન ઑસ્ટ્રેલિયન હેલ્થ એન્ડ મેડિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, યુનિવર્સિટી કૉલેજ લંડન અને યુનિવર્સિટી ઑફ ઑકલેન્ડના સંશોધકો દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવેલા આ સંશોધનમાં લગભગ 20 લાખ યુએસ અને બ્રિટિશ નાગરિકોનો ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ રિસર્ચ એ રિસર્ચ બાદ સામે આવ્યું છે જેમાં ડેરી પ્રોડક્ટ્સનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોવાનું કહેવાયું હતું.

યુનિવર્સિટી ઓફ રીડિંગના સંશોધકોમાંના એક પ્રોફેસર વિમલ કરાણીએ સંશોધનના તારણોમાં જણાવ્યું છે કે હૃદયની બીમારીઓથી બચવા માટે દૂધનો સ્વાસ્થ્યપ્રદ આહારમાં સમાવેશ કરી શકાય છે. પરંતુ આ રિસર્ચમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દૂધના સેવનથી સારા અને ખરાબ બંને કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે, પરંતુ તેના કારણે દૂધના સેવનથી કાર્ડિયો-વેસ્ક્યુલર ડિસીઝ થવાનો ખતરો સ્પષ્ટ રીતે કહી શકાય તેમ નથી. સંશોધનમાં સામેલ નિયમિત દૂધ પીનારાઓમાં પણ બોડી માસ ઇન્ડેક્સ અને બોડી ફેટમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો.

દરરોજ એક ગ્લાસ દૂધ પીવું જોઇએ

રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકો દરરોજ એક ગ્લાસ દૂધ પીવે છે, તેમને હાર્ટ એટેકનો ખતરો લગભગ 14 ટકા ઓછો થઈ જાય છે. જો કે અગાઉના કેટલાક સંશોધનો માને છે કે સંતૃપ્ત ચરબી હૃદય રોગનું જોખમ વધારે છે, પરંતુ આ સંશોધનમાં એવું માનવામાં આવ્યું છે કે સંતૃપ્ત ચરબીથી સમૃદ્ધ હોવા છતાં, દૂધ ચરબીયુક્ત ખોરાકની જેમ આરોગ્યને અસર કરતું નથી અને માંસ ખાય છે.

દૂધમાં પોષક તત્વો

તે આ સંશોધનનો મુદ્દો હતો. આયુર્વેદમાં પણ દૂધને સંપૂર્ણ આહાર માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે દરેક ઉંમરે નિયમિતપણે ગરમ દૂધનું સેવન કરવાથી સ્વાસ્થ્ય સ્વસ્થ રહે છે એટલું જ નહીં અનેક બીમારીઓનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે. નોંધનીય છે કે દૂધમાં પ્રોટીન, ચરબી, કેલરી, કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી, બી-2, બી-12, પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ અને સેલેનિયમ જેવા તમામ પોષક તત્વો મળી આવે છે. આયુર્વેદ અનુસાર નિયમિતપણે દૂધનું સેવન કરવાના કેટલાક ફાયદા નીચે મુજબ છે.

દાંત અને હાડકાં મજબૂત બને છે.

વાળના સ્વાસ્થ્યને સુધારે છે અને સુંદરતામાં વધારો કરે છે.

સ્નાયુઓનો યોગ્ય વિકાસ થાય છે.

બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરે છે.

યોગ્ય પાચન જાળવે છે.

શરીરને ઉર્જા પ્રદાન કરે છે અને વ્યક્તિ ઓછો થાક અનુભવે છે.

સારી ઊંઘ તરફ દોરી જાય છે .