હૈદરાબાદ હોમિયોપેથીને સામાન્ય રીતે માત્ર સામાન્ય જ નહીં પરંતુ જટિલ રોગોની સારવાર માટે ખૂબ જ અસરકારક પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે, પરંતુ હોમિયોપેથિક દવાઓના સફળ અને ઇચ્છિત પરિણામો માટે એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે, આ દવાઓનો ઉલ્લેખ નિયમો અને સાવચેતીઓ સાથે હંમેશા ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

હોમયોપેથી અસરકારક પદ્ધતિ દવા કોઈપણ પ્રકારની ચિકિત્સા પદ્ધતી સાથે જોડાયેલી હોય, તેના સારા પરિણામો માટે, પરેજીની વાત કહેવામાં આવે છે કે, તેની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ ટાળવી જોઈએ. હોમિયોપેથીને સામાન્ય રીતે સામાન્ય જ નહીં પરંતુ જટિલ રોગોની સારવાર માટે પણ ખૂબ જ અસરકારક પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે હોમિયોપેથીની વાત આવે છે, ત્યારે તેમાં ત્યાગ સાથે કેટલાક નિયમો અને સાવચેતીઓનું પાલન કરવું એ સફળ સારવાર માટે સૌથી મોટી જરૂરિયાત માનવામાં આવે છે.

પ્રકૃતી પર આધારિત પદ્ધતિ એ નોંધવું યોગ્ય છે કે હોમિયોપેથી પદ્ધતિ પ્રકૃતિ પર આધારિત છે, જે “વિષ્ય વિષોષધામ” ના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. જે મુજબ ઝેરને ઝેરની દવા માનવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં જે તત્ત્વો વધુ માત્રામાં અને સમાન પ્રકૃતિના તત્ત્વોના સેવનથી શરીરમાં સમસ્યા સર્જે છે તે તત્ત્વોમાંથી રોગ કે સમસ્યાને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. જેના માટે છોડ, ખનિજો અને ધાતુઓના અર્ક અથવા ટિંકચર ઉપરાંત પ્રકૃતિમાં જોવા મળતા તત્વોમાંથી દવાઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

હોમિયોપેથી સલામત આ પદ્ધતિના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, આ પદ્ધતિમાં રોગ કે સમસ્યાને જડમૂળથી દૂર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. હોમિયોપેથિક દવા લગભગ તમામ પ્રકારના રોગો અને સમસ્યાઓ, નવા, જૂના, જટિલ અને સામાન્યમાં ખૂબ અસરકારક માનવામાં આવે છે. તે બાળકો, વડીલો અને વૃદ્ધો, સ્ત્રીઓ અને તમામ ઉંમરના પુરુષો માટે સલામત તબીબી પ્રેક્ટિસ માનવામાં આવે છે. તે સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ માટે પણ સંપૂર્ણપણે સલામત માનવામાં આવે છે. તે જ સમયે, કોઈપણ પ્રકારની આડઅસર જોવા મળતી નથી.

નિયમોનું પાલન જરૂરી દિલ્હીના કન્સલ્ટન્ટ હોમિયોપેથી ફિઝિશિયન ડૉ. આર સિંઘ સમજાવે છે કે હોમિયોપેથિક દવાઓમાં, અર્ક અને દવાઓનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ જ નિયંત્રિત માત્રામાં મીઠી ગોળીઓ અથવા તેમાંથી બનાવેલા પાવડર પર દવાઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ દવાઓ પણ અમુક સમયે પ્રવાહી હોય છે. પરંતુ આ દવાઓના સેવન દરમિયાન, દર્દીને જીવનશૈલી અને આહાર શૈલીને લગતી કેટલીક અન્ય સાવચેતી રાખવાની સૂચના આપવામાં આવે છે. જો આ કરવામાં ન આવે તો, દવાની અસર અસરકારક નથી અથવા પ્રમાણમાં ઓછી છે.

તેઓ સમજાવે છે કે, દવાઓના સેવનની સાથે ત્યાગ આ તબીબી પ્રેક્ટિસના સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિયમોમાંનો એક છે. તેથી, આ દવાઓનું સેવન શરૂ કરતા પહેલા, ડૉક્ટર પાસેથી જરૂરી સાવચેતીઓ અને સાવચેતીઓ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી લેવી જોઈએ, અન્યથા દવાઓ લીધા પછી પણ તેમની કોઈ અસર થશે નહીં.

સાવચેતીનાં પગલાં (Precautions)

તેઓ સમજાવે છે કે, આ સિવાય હોમિયોપેથિક દવાઓ લેતી વખતે બીજી ઘણી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જેમાંથી કેટલાક નીચે મુજબ છે.

હોમિયોપેથિક દવાઓ હંમેશા સામાન્ય તાપમાને રાખવી જોઈએ. એટલે કે, તાપમાનમાં ન તો ખૂબ ઠંડું અને ન ખૂબ ગરમ. અન્યથા આ દવાઓની અસર પ્રાભાવિત થઈ શકે છે.

આ દવાઓ લેતી વખતે કાચી ડુંગળી, લસણ અને કોફી ટાળવી જોઈએ.

દવાની આ પદ્ધતિમાં દવા લેતા પહેલા અડધો કલાક અને દવા લીધા પછી અડધા કલાક સુધી કંઈપણ ન ખાવાનો નિયમ છે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા હોમિયોપેથિક દવાઓની અસરકારકતાને અસર કરશે.

હોમિયોપેથિક દવાઓ નિર્ધારિત અથવા નિર્ધારિત સમયગાળા પછી લેવી જોઈએ નહીં અથવા લાંબા સમય સુધી રાખવી જોઈએ નહીં.

આ દવાઓના સેવનના સમયગાળા દરમિયાન પાન, તમાકુ ગુટકા અને ધૂમ્રપાન ન કરવું જોઈએ.

હોમિયોપેથિક દવાઓ સીધા સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં અથવા એવી જગ્યાઓ જ્યાં ખૂબ સુગંધ હોય ત્યાં ન રાખવી જોઈએ.

આ દવાઓને સીધા હાથથી સ્પર્શવી જોઈએ નહીં. જો દવા કાગળની થેલીમાં હોય તો તેમાંથી સીધી જ ખાવી જોઈએ અથવા દવાની બોટલમાં હોય તો તેને તેના ઢાંકણામાં ગણીને લેવી જોઈએ. આ સિવાય આ દવાઓ ધાતુના વાસણોમાં ન રાખવી જોઈએ. જો શક્ય હોય તો, હોમિયોપેથિક દવાઓ હંમેશા કાચના વાસણ અથવા બોટલમાં રાખવી જોઈએ.

જો દવા ટિંકચરના રૂપમાં આપવામાં આવે છે, તો તે હંમેશા નિર્ધારિત ટીપાંમાં જ લેવી જોઈએ.

દવા હંમેશા નિયત સમયે, માત્રામાં અને નિયત અંતરાલ પર લેવી જોઈએ.

ઘણા લોકો દવાઓને ઓવરલેપ કરે છે. એટલે કે, પ્રથમ ડોઝ ખૂબ મોડો હોવાનું કહેવાય છે, જેના કારણે બે દવાઓ વચ્ચે યોગ્ય અંતરાલ જાળવવામાં આવતો નથી. આ ઉપરાંત, આ દવાઓ મીઠી ગોળીઓમાં મળી આવતી હોવાથી, ઘણી વખત લોકો તેને નિર્ધારિત માત્રા કરતા વધુ માત્રામાં લે છે. જે યોગ્ય નથી.

ડૉક્ટરની સલાહ જરૂરી ડૉ.સિંઘ જણાવે છે કે આ મેડિકલ સિસ્ટમ બેશક રીતે ખૂબ જ સુરક્ષિત પદ્ધતિ છે, પરંતુ ઘણી વખત જો દર્દી કોઈ જીવલેણ રોગ કે રોગથી પીડાતો હોય તો તેણે આ પદ્ધતિનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વ્યક્તિએ પદ્ધતિ પર આધાર રાખવો જોઈએ નહીં અને આ રોગની સારવાર માટે, તમામ તપાસ અને સારવાર કરવી જોઈએ. તેઓ સમજાવે છે કે, પરંપરાગત દવાઓની સાથે આ દવાઓનું સેવન પણ કરી શકાય છે, પરંતુ કોઈપણ રોગ અથવા સ્થિતિની સારવાર માટે, આ દવાઓ હંમેશા હોમિયોપેથિક ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ લેવી જોઈએ.

