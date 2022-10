બેઇજિંગ: કોવિડ 19ના વધતા પ્રકોપ વચ્ચે ચીને ફરી એકવાર લોકડાઉન (Lockdown in China) અને મુસાફરી પર પ્રતિબંધ લાદી દીધો છે. તેની સાથે જ દેશે નવા ઓમિક્રોન સબ વેરિઅન્ટ્સ BF.7 અને BA.5.1.7 (Omicron sub variants BF7 and BA517) શોધી કાઢ્યા છે, જે ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિસિબિલિટી સાથે અત્યંત ચેપી છે. BF.7 (BA.2.75.2 તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ કોવિડ ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ BA.5.2.1 ની પેટા વંશ છે. સ્થાનિક અહેવાલો અનુસાર, BF.7 4 ઓક્ટોબરના રોજ યંતાઈ અને શોગુઆન શહેરમાં મળી આવ્યો હતો. ગ્લોબલ ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, સબ વેરિઅન્ટ BA.5.1.7 ચીનમાં પ્રથમ વખત જોવા મળ્યું હતું.

ચીનમાં કોવિડના નવા કેસ: વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) એ અત્યંત ચેપી Bf.7 સબવેરિયન્ટ સામે ચેતવણી આપી હતી. આ ઉપરાંત ચીનના ગોલ્ડન વીક દરમિયાન રજાઓનો ખર્ચ સાત વર્ષમાં તેના સૌથી નીચા સ્તરે આવી ગયો છે, કારણ કે વ્યાપક કોવિડએ લોકોને મુસાફરી કરવાથી નિરાશ કર્યા છે. ચીનમાં કોવિડના નવા કેસ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે ઘણા સ્થાનિક સત્તાવાળાઓને હિલચાલ પર નિયંત્રણો કડક બનાવવા માટે પ્રેરિત કરે છે.

કોરોના વાયરસના કેસ: ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના વાયરસના ચેપના 2,139 નવા કેસના આગમન સાથે, દેશમાં સંક્રમિતોની કુલ સંખ્યા વધીને 4,46,18,533 થઈ ગઈ છે. સારવાર હેઠળ દર્દીઓની સંખ્યા 27,374 થી ઘટીને 26,292 થઈ ગઈ છે. બુધવારે સવારે 8 વાગ્યે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા અપડેટ ડેટા અનુસાર, દેશમાં ચેપને કારણે વધુ 13 લોકોના મોત બાદ, મૃત્યુઆંક વધીને 5,28,835 થઈ ગયો છે.

નવા સબ વેરિઅન્ટ સેંટૌરસ: ભારતમાં ચોથી લહેરનો ડર, એ જ રીતે, ઓગસ્ટમાં, ઝારખંડમાં ઓમિક્રોનના નવા સબ વેરિઅન્ટ સેંટૌરસને કારણે, કોવિડ ચેપની ઝડપ (Omicron new sub variant Centaurus in Jharkhand) માં વધારો થયો હતો. આ નિષ્કર્ષ રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી એકત્ર કરાયેલા સેમ્પલના જીનોમ સિક્વન્સિંગ પરથી આવ્યો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, આ પ્રકાર રાજ્યમાં કોવિડ ચેપના કુલ કેસોના 63.23 ટકા માટે જવાબદાર છે.

ચોથી લહેરનો ડર: નોંધનીય છે કે, આ પ્રકારને કારણે દેશમાં કોવિડના ચોથા લહેરની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. CCLના ગાંધીનગર, રાંચી હોસ્પિટલના ડો. જિતેન્દ્ર કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, સેન્ટૌરસ વાસ્તવમાં ઓમિક્રોનનું પેટા પ્રકાર છે. જો કે, અત્યાર સુધી તે અત્યંત ઘાતક હોવાના કોઈ સંકેત મળ્યા નથી, પરંતુ તે ઝડપથી ચેપ માટે જવાબદાર છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. દેશમાં કોવિડના ચોથા તરંગ વિશે નિષ્ણાતોએ વ્યક્ત કરેલી આશંકા પાછળ આ સબ વેરિઅન્ટ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ માનવામાં આવે છે.