વારાણસીઃ શું તાવ છે ? ઘૂંટણ દુખે છે ? આંખોમાં બળતરા થાય છે ? જો આનો જવાબ હા માં હોય તો તરત જ બ્લડ પ્લેટલેટ્સની તપાસ કરાવો. કારણ કે, આ તાવ બ્લડના પ્લેટલેટ્સને ઘટાડી શકે છે. સામાન્ય રીતે લોહીમાં પ્લેટલેટ્સની માત્રામાં ઘટાડો એ ડેન્ગ્યુનું સૌથી મોટું લક્ષણ (Symptoms of dengue) માનવામાં આવે છે. પરંતુ ઓછી બ્લડ પ્લેટલેટ્સનો (what is platelets) અર્થ એ નથી કે, દર્દીને ડેન્ગ્યુ છે. તે અન્ય રોગોને કારણે પણ હોઈ શકે છે.

''બ્લડ પ્લેટલેટ્સને લઈને સામાન્ય લોકોમાં ભારે મૂંઝવણ છે. બ્લડ પ્લેટલેટ્સ ઓછા થતા જ લોકો તેને ડેન્ગ્યુ સમજી રહ્યા છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા આવી નથી. ટાઈફોઈડ, વાઈરલ ફીવર જેવી બીજી ઘણી બીમારીઓ છે જેમાં પ્લેટલેટ્સ ઘટી જાય છે.'' --- ડો. સંદીપ ચૌધરી (ચીફ મેડિકલ ઓફિસર)

બ્લડ પ્લેટલેટ્સ શું છે: લાલ રક્તકણો અને શ્વેત રક્તકણોની જેમ, બ્લડ પ્લેટલેટ્સ પણ રક્ત કોશિકાઓ છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય બ્લડ ક્લોટિંગ ન થાય એ જાળવવાનું છે. લોહીમાં 1.5 લાખથી ચાર લાખ બ્લડ પ્લેટલેટ્સ હોવા સામાન્ય માનવામાં આવે છે. CMOએ કહ્યું કે, દર્દીને બ્લડ પ્લેટલેટ્સ ટ્રાન્સફ્યુઝનની જરૂર હોતી નથી સિવાય કે, બ્લડ પ્લેટલેટ્સની સંખ્યા 10,000 કરતાં ઓછી હોય. વાસ્તવમાં દસ હજારથી વધુ બ્લડ પ્લેટલેટ્સ દર્દીઓમાં બ્લડ પ્લેટલેટ્સ ટ્રાન્સફ્યુઝન જેવી ઘણી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, ડેન્ગ્યુની સારવારમાં બ્લડ પ્લેટલેટ્સ ટ્રાન્સફ્યુઝન એ પ્રાથમિક સારવાર નથી.

ડેન્ગ્યુ શું છે: ડેન્ગ્યુ એ એક પ્રકારનો વાયરસ છે જે એડીસ મચ્છરના કરડવાથી લોકોમાં ફેલાય છે. ડેન્ગ્યુના મચ્છર દિવસ દરમિયાન કરડે છે. આ મચ્છરોનો પ્રકોપ વરસાદની ઋતુમાં અને તે પછી તરત જ વધી જાય છે. મચ્છર સ્થિર પાણીમાં ઈંડા મૂકે છે અને શિયાળાના દિવસોમાં ડેન્ગ્યુનો કહેર વધી જાય છે. ડેન્ગ્યુના મચ્છરો ખાડા, ગટર, કુલર, જૂના ટાયર, તૂટેલી બોટલો, ડબ્બા જેવી જગ્યાએ સ્થિર પાણીમાં પેદા થાય છે.

ડેન્ગ્યુના લક્ષણો: ખૂબ તાવ, ઉધરસ, પેટમાં દુખાવો અને વારંવાર ઉલટી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, મોં, સૂકું મોં, હોઠ અને જીભ, લાલ આંખો, નબળાઇ અને ચીડિયાપણું, ઠંડા હાથ પગ, ક્યારેક ત્વચા પર ફોલ્લીઓનો રંગ પણ બદલાય છે અને ફોલ્લીઓ થાય છે.

શંકાસ્પદ દર્દીઓના નમૂના: વારાણસી જિલ્લાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી શરતચંદ્ર પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, જુલાઈ 2022થી જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુના 9195 શંકાસ્પદ દર્દીઓના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. IMS BHU સ્થિત માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગની સેન્ટિલન સર્વેલન્સ લેબોરેટરી સિવાય પં. દીનદયાળ ઉપાધ્યાય જિલ્લા હોસ્પિટલની SSH લેબોરેટરીમાં હાથ ધરવામાં આવેલા ELISA ટેસ્ટમાં 230 દર્દીઓમાં ડેન્ગ્યુની પુષ્ટિ થઈ છે. બાકીના દર્દીઓમાં બ્લડ પ્લેટલેટ્સ ઓછા જોવા મળ્યા, પરંતુ તેમને ડેન્ગ્યુ નથી. અન્ય રોગોને કારણે તેમના બ્લડ પ્લેટલેટ્સ ઓછા હતા.

ELISA ટેસ્ટ જરૂરીઃ CMOએ જણાવ્યું કે, ડેન્ગ્યુની પુષ્ટિ કરવા માટે ELISA ટેસ્ટ જરૂરી છે. ELISA ટેસ્ટ કરાવ્યા વિના કોઈપણ દર્દીને ડેન્ગ્યુથી પીડિત જાહેર ન કરવો જોઈએ. આ સંદર્ભે જિલ્લાની તમામ સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોને પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, જો ELISA ટેસ્ટમાં ડેન્ગ્યુની પુષ્ટિ થાય તો સંબંધિત દર્દીની સંપૂર્ણ વિગતો CMO ઓફિસમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.

ELISA ટેસ્ટ : દર્દીને ડેન્ગ્યુ છે કે નહીં તેની પુષ્ટિ કરવા માટે તેના લોહીના નમૂનાઓ પં. દીનદયાળ ઉપાધ્યાય જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સ્થિત SSH પ્રયોગશાળા ઉપરાંત IMS BHU ખાતે માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગની સેન્ટિલન સર્વેલન્સ લેબોરેટરીમાં મોકલી શકાય છે. અહીં ELISA પદ્ધતિથી બ્લડ સેમ્પલની તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે કે, દર્દી ડેન્ગ્યુથી પીડિત છે કે નહીં.

નિવારણ: ઘરની અંદર અને બહાર તે બધી જગ્યાઓ સાફ રાખો. જ્યાં પણ જૂના ટાયર, તૂટેલી બોટલો, ડબ્બા, કુલર, ગટર જેવા પાણી અટકી જવાની શક્યતા છે. મચ્છરોથી બચવા માટે સૂતી વખતે મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરો. મચ્છર બારીઓ અને દરવાજાઓ દ્વારા ઘરની અંદર આવે છે. બારી બારણાં પર નેટ લગાવવાથી ડેન્ગ્યુનો પ્રકોપ ટાળી શકાય છે. તમારા શરીરને સંપૂર્ણ રીતે ઢાંકે તેવા કપડાં પહેરો, જેથી મચ્છર તમને ડંખ ન કરી શકે.