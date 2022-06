ન્યુયોર્ક: પુરૂષ ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ (Male contraceptive pills) સાથેના બે પ્રયોગો દર્શાવે છે કે, ગોળીઓ અસ્વીકાર્ય આડઅસરો પેદા કર્યા વિના અસરકારક રીતે ટેસ્ટોસ્ટેરોન ઘટાડે છે. એક નવા અભ્યાસમાં આ વાત સામે આવી છે. DSAU અને 11beta-MNTDC નામની દવાઓ પ્રોજેસ્ટોજેનિક એન્ડ્રોજેન્સ (Progestogenic androgens) નામની દવાઓના વર્ગનો ભાગ છે. આ દવાઓ ટેસ્ટોસ્ટેરોન ઘટાડે છે, જે શુક્રાણુઓની સંખ્યા ઘટાડે છે.

પુરુષોમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર છે સામાન્ય: યુનિસ કેનેડી શ્રીવર નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ચાઇલ્ડ હેલ્થ એન્ડ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ (Shriver National Institute of Child Health and Human Development) ખાતે ગર્ભનિરોધક વિકાસ કાર્યક્રમના મુખ્ય સંશોધક તામાર જેકબસને જણાવ્યું હતું કે, પુરૂષ ગર્ભનિરોધક વિકલ્પો હાલમાં નસબંધી અને કોન્ડોમ સુધી મર્યાદિત છે, એટલે કે પુરુષો પાસે સ્ત્રીઓ કરતાં ઓછા વિકલ્પો છે. જેકબસને જણાવ્યું હતું કે,"એક અસરકારક, ઉલટાવી શકાય તેવી પુરૂષ ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિનો વિકાસ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે પ્રજનન વિકલ્પોમાં સુધારો કરશે, અનિચ્છનીય ગર્ભાવસ્થામાં ઘટાડો કરશે અને પુરુષોને કુટુંબ નિયોજનમાં વધુને વધુ સક્રિય ભૂમિકા ભજવવાની મંજૂરી આપશે." ENDO 2022માં રજૂ કરવામાં આવનાર અભ્યાસ માટે, ટીમે ક્લિનિકલ ટ્રાયલમાં 96 સ્વસ્થ પુરૂષ સહભાગીઓને સામેલ કર્યા. દરેક અજમાયશમાં પુરુષોને 28 દિવસ માટે દરરોજ સક્રિય દવાની બે કે ચાર ગોળીઓ અથવા પ્લાસિબો મેળવવા માટે રેન્ડમલી સોંપવામાં આવી હતી. સક્રિય દવા પર સાત દિવસ પછી, ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર સામાન્ય શ્રેણીથી નીચે આવી ગયું. પ્લેસબો લેતા પુરુષોમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર (Testosterone levels in men) સામાન્ય શ્રેણીમાં રહ્યું.

75 ટકા પુરૂષો ગોળી ચાલુ રાખવા ઇચ્છુક: ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર ઘટવાથી સામાન્ય રીતે અપ્રિય આડઅસર થાય છે, પરંતુ અભ્યાસમાં મોટાભાગના પુરૂષો દવાનો ઉપયોગ ચાલુ રાખવા ઇચ્છુક હતા. અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સક્રિય દવા લેતા 75 ટકા પુરુષોએ કહ્યું કે, તેઓ ભવિષ્યમાં તેનો ઉપયોગ કરવા તૈયાર છે. જે પુરુષોએ ચાર-ગોળીની દૈનિક માત્રા લીધી હતી તેઓમાં બે-ગોળી, 200-mg ડોઝ લેનારાઓ કરતાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર (Testosterone levels) ઓછું હતું. દવાથી સંતુષ્ટિમાં અથવા ભવિષ્યમાં તેનો ઉપયોગ કરવાની અથવા અન્યને તેની ભલામણ કરવાની ઇચ્છામાં બે સક્રિય સારવાર જૂથો વચ્ચે કોઈ નોંધપાત્ર તફાવત નહોતો.