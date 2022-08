નવી દિલ્હી ટકાઉપણું હવે આપણા રોજિંદા જીવનનું એક અભિન્ન પાસું છે. ટકાઉ બનવું એ હવે માત્ર ફાયદાકારક નથી, હકીકતમાં, તે એક મહત્વપૂર્ણ વ્યવસાય પરિબળ છે. ટકાઉપણું માટેની યોજના હવે વૈશ્વિક વ્યાપાર વ્યૂહરચનાનો પ્રાથમિક ભાગ છે અને રમકડાના ઉત્પાદકો પર્યાવરણને શક્ય તેટલું આદર આપતા ઉત્પાદનોની વધતી માંગને પ્રતિસાદ આપવા માટે ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ ટકાઉ અભિગમો અમલમાં મૂકવા માંગે છે.

રિસાયકલ કરેલ સામગ્રી ટકાઉપણું એ સ્રોતોને સમજવા અને ઘટાડવા વિશે છે જે અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ઉત્પાદનોમાં જાય છે, કાસ્ટ ઓફ પેકેજિંગનું શું થાય છે અને અંતે તે ક્યાં સમાપ્ત થાય છે. Durable toys અને રમતો કે જે સારી ગુણવત્તાના પ્લાસ્ટિક અથવા વાયરમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જવાબદાર સ્ત્રોતોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે અથવા રિસાયકલ કરેલ સામગ્રી ઝડપથી વધી રહેલા રમકડા ઉદ્યોગને પ્રભાવિત કરી રહી છે.

ઓર્ગેનિક રમકડાં તરફ વળવું માતા પિતા આજે બાળકોને પર્યાવરણ પ્રત્યે સભાન કેવી રીતે બનવું તે અંગેની તાલીમ આપવામાં મૂલ્યના સાક્ષી બનવાનું શરૂ કરી રહ્યા છે અને આપણા ગ્રહ માટે પ્રેમ જગાડવાની રીતો શોધી રહ્યા છે. તેમને ઓર્ગેનિક રમકડાંનો પરિચય ચોક્કસથી તેમને આપણા ગ્રહની સંભાળ રાખવાની રીતો શીખવામાં મદદ કરી શકે છે, આમ ટકાઉ ભાવિ માટેનો નકશો સેટ કરે છે. સરેરાશ, બાળકના રમકડાંના સંગ્રહનો ભયજનક નેવું ટકા હિસ્સો કાયમ અને અજાણતાં પ્લાસ્ટિકના રમકડાંથી ભરેલો હોય છે. પરંતુ જો તમે જવાબદાર માતાપિતા છો, તો તમારે ઓર્ગેનિક રમકડાંતરફ વળવું જોઈએ જે બાળકો માટે ટકાઉ અને બિનઝેરી હોય. વિક રાણા, એક ઉદ્યોગપતિ, ઓર્ગેનિક રમકડાં શેર કરે છે જે તમારા બાળકને પુષ્કળ લાભો આપી શકે છે.

રિસાયકલ કરેલ પેન્સિલો નવા કાગળ બનાવવા માટે તાજા વૃક્ષો કાપ્યા વિના 100 ટકા રિસાયકલ કરેલા અખબારોમાંથી બનાવેલ પેન્સિલો તેમના લાકડાના સમકક્ષોને બદલવા માટે તૈયાર છે. એવો અંદાજ છે કે લગભગ 2 અબજ પેન્સિલો બનાવવા માટે દર 8 મિલિયન વૃક્ષો કાપવામાં આવે છે. આવા સમયમાં, ઓર્ગેનિક પેન્સિલો પર્યાવરણ માટે તારણહાર છે. સાલ્વેજ્ડ પેન્સિલો સામાન્ય રીતે જૂના અખબારોમાંથી બનાવવામાં આવે છે જે કામ કરી શકાય તેવા લીલા ઘાસમાં ફેરવાઈ ગયા છે. આ લીલા ઘાસ પછી ગ્રેફાઇટને સ્થાને રાખે છે અને પછી તેને સૂકવવા માટે શેકવામાં આવે છે. તેઓ પાણીમાં દ્રાવ્ય કેપ્સ્યુલ્સ ધરાવે છે જેમાં જડીબુટ્ટીઓ અને શાકભાજીના બીજ હોય છે, જે પેન્સિલોને વાવેતર યોગ્ય બનાવે છે અને કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે. લાકડાના કોઈપણ નિશાન વિના, એક જૂનો કાગળ જે નકામા જાય છે તેને ફરીથી પ્રક્રિયા કરીને પેન્સિલોમાં ફેરવવામાં આવે છે.

સ્ટીલ/મેટલ સ્કૂટર/વાહનો આ રમકડાંના વાહનો રિસાયકલ કરેલ ઝીંક અને પ્લાસ્ટિકમાંથી માત્ર 1 ટકા નોન-રિસાયકલ કરેલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાંથી બને છે, સામાન્ય રીતે કાગળ અને લાકડાના ફાઇબરમાંથી બનેલા ઝીરો પ્લાસ્ટિક પેકેજીંગમાં આવે છે. આ રમકડાંનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકોમાં પર્યાવરણીય સભાનતા વધારવાનો અને આવનારી પેઢીને ટકાઉ ભવિષ્ય તરફ લઈ જવા સક્ષમ બનાવવાનો છે.

ઓર્ગેનિક રમકડાં આ ઉપરાંત, ટકાઉ રમકડાં કે જે પેઢી દર પેઢી પસાર થતા આવ્યા છે તેમાં, કાપેલા, ફાજલ અથવા ભંગારના પથ્થરો અથવા આરસમાંથી બનેલી ચેસ, બોર્ડ ગેમ્સ, ટેબલ ગેમ્સ જેવી કે કેરમ બોર્ડ, ગિલ્લી દાંડા, કાપડની કઠપૂતળી, વણેલા/સીવેલા ફેબ્રિક બોલનો સમાવેશ થાય છે.

બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ વિક રાણા કહે છે કે, રમકડાંમાં રોકાણ કરતી વખતે ટકાઉ પસંદગીઓ કેવી રીતે કરવી તેની જાગૃતિ વધી રહી છે. જો કે, આ લીલા રમકડાં રિસાયકલ અને બાયો ડિગ્રેડેબલ હોવાનો ફાયદો ઉઠાવે છે, તેમ છતાં ગ્રાહકો માટે ઉત્પાદન પ્રમાણિત ટકાઉ સ્ત્રોતમાંથી છે કે નહીં તે તપાસવું આવશ્યક છે. રમકડાં પરના લેબલવાળા ઘટકો અથવા ઘટકોની સામગ્રીની સંપૂર્ણ તપાસ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) એ સૂચના આપી છે કે તમામ ઇલેક્ટ્રિક અને નોન ઇલેક્ટ્રિક રમકડાં ISI ચિહ્ન ધરાવે છે, અને રમકડાં જે એકમાત્ર વિનાના હોય છે. દેશમાં ISI માર્કનો વેપાર કરવાની પરવાનગી નથી. તેથી રમકડાં ખરીદતી વખતે, ઇલેક્ટ્રોનિક અને નોન ઇલેક્ટ્રોનિક બંને રમકડાં માટે BIS ચિહ્ન દ્વારા ઝેરી, સલામતી અને પ્રમાણભૂત સામગ્રીની તપાસ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. (IANS)

