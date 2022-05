ન્યૂઝ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે લોકો એવું વિચારે છે કે સનસ્ક્રીન માત્ર ઉનાળાની ઋતુમાં જ જરૂરી છે, કારણ કે આ સમયે સૂર્યના કિરણોની હાનિકારક અસર વધુ હોય છે. પરંતુ આ સાચું નથી, સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો (Ultraviolet rays of the sun) લગભગ દરેક ઋતુમાં ત્વચાને અસર કરી શકે છે. જોકે, એ વાતને નકારી શકાય નહીં કે ઉનાળામાં ત્વચા પર સૂર્યના કિરણોની અસર વધુ ઝડપથી જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં સનસ્ક્રીન ત્વચાને વધુ સારી સુરક્ષા (HOW TO CHOOSE THE RIGHT SUNSCREEN) આપી શકે છે.

સનસ્ક્રીન અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો સામે રક્ષણ આપે છે: ત્વચાની સમસ્યાઓ પર કરવામાં આવેલા ઘણા સંશોધનોમાં, તે સામે આવ્યું છે કે સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો સામાન્ય રીતે કરચલીઓ, ત્વચાને સૂકવવા, તેના રંગમાં ફેરફાર અને ફ્રીકલ્સ માટે સૌથી વધુ જવાબદાર હોય છે. તેનાથી બચવા માટે સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. એટલા માટે નિષ્ણાતો લોકોને નિયમિતપણે સનસ્ક્રીન લગાવવાની સલાહ આપે છે.

SPF 15 થી SPF 50 સુધી સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ : અમેરિકન એકેડેમી ઓફ ડર્મેટોલોજી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી કેટલીક માહિતીમાં એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે ઘરની બહાર નીકળતી વખતે ઓછામાં ઓછા 15 SPF સાથે સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. પરંતુ જેમ જેમ ગરમી અને પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધવા લાગે છે, તેમ SPF 15 થી SPF 50 સુધી સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. સામાન્ય રીતે 5 થી 100 SPF સુધીની સનસ્ક્રીન બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. જે ત્વચાને વિવિધ સ્તરની સુરક્ષા આપે છે. પરંતુ કેવા પ્રકારની ત્વચા અને કેવા વાતાવરણમાં રહેતા લોકો માટે કયા પ્રકારનું સનસ્ક્રીન વધુ ફાયદાકારક છે તે વિશે ઘણા લોકો જાણતા નથી.

યોગ્ય SPF કેવી રીતે પસંદ કરવું: ઈન્દોર સ્થિત બ્યુટી એક્સપર્ટ માલતી રાનડે કહે છે કે સનસ્ક્રીન પસંદ કરતી વખતે, ખાસ કરીને તેમાં SPFનું પ્રમાણ કેટલું છે, તે ધ્યાનમાં રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે કે તમે તમારા દિવસનો કેટલો સમય તડકા અને ખુલ્લા વાતાવરણમાં વિતાવો છો. આ ઉપરાંત, વાતાવરણમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ અને હવામાન સામાન્ય, શુષ્ક કે ભેજવાળું છે તે ધ્યાનમાં રાખવું પણ વધુ સારું છે.

યોગ્ય SPF પસંદ કરવા માટે, કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. જે નીચે મુજબ છે.

SPF 15: જે લોકો સૂર્યપ્રકાશના ઓછા સંપર્કમાં હોય અથવા બહારના વાતાવરણમાં પ્રમાણમાં ઓછા સંપર્કમાં હોય તેવા લોકો માટે SPF 15નો ઉપયોગ આદર્શ છે. તેણી સૂચવે છે કે કોઈપણ હવામાન અથવા વાતાવરણમાં અને કોઈપણ પ્રકારની ત્વચા ધરાવતા લોકોએ ઓછામાં ઓછા SPF 15 સાથે સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે ત્વચાને 93% યુવીબી કિરણોથી સુરક્ષિત કરે છે.

SPF 20-30: જે લોકો સૂર્ય અથવા બહારના વાતાવરણમાં ઘણો સમય વિતાવે છે, તેમના માટે SPF 20 થી SPF 30 સાથે સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. SPF 30 સાથેની સનસ્ક્રીન ત્વચાના 97% સુધીના UVB કિરણોને સૂર્યથી સુરક્ષિત કરે છે. અને તમામ પ્રકારની ત્વચા ધરાવતા લોકો તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પરંતુ વધુ સારા પરિણામો માટે, દર 4 થી 5 કલાક પછી આ માત્રામાં સનસ્ક્રીન ફરીથી લગાવવું જોઈએ.

SPF 40-50: એવી જગ્યાઓ જ્યાં સૂર્યના કિરણોની અલ્ટ્રાવાયોલેટ અસર વધુ હોય અથવા કોઈ કારણસર ત્વચાને વધુ અસર કરી શકે, તેમજ જે જગ્યાઓ પર પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ પણ વધુ હોય તેવા સ્થળોએ SPF 40 અથવા SPF 50 સનસ્ક્રીન હોય. ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે સૂર્યમાં તરવું, સૂર્યપ્રકાશ અને પ્રદૂષણમાં ફિલ્ડ જોબ કરતા લોકો, સમુદ્ર અથવા હિલ સ્ટેશનની નજીક રહેતા લોકોએ આ માત્રામાં સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. નોંધપાત્ર રીતે, SPF 50 સાથે સનસ્ક્રીન ત્વચાને 98% સુધી UVB કિરણોથી સુરક્ષિત કરે છે.

50 SPF થી વધુ સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ ન કરવો: માલતી કહે છે કે જો કે બજારમાં 100 SPF સુધીની સનસ્ક્રીન પણ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ સામાન્ય સંજોગોમાં લોકો માટે 50 SPF સુધીની સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. જો કે એવું માનવામાં આવે છે કે 100 SPF નું સનસ્ક્રીન 99% સુધીનું રક્ષણ આપે છે, પરંતુ ત્વચા પરની અસરોને જોતા લોકોએ 50 SPF થી વધુ સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ સિવાય કે તે ખૂબ જ જરૂરી હોય.

ત્વચાની પ્રકૃતિના આધારે સનસ્ક્રીન પસંદ કરો: માલતી કહે છે કે SPF ઉપરાંત સનસ્ક્રીન પસંદ કરતા પહેલા યુઝરની સ્કિન ટાઈપનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, સામાન્ય ત્વચા ધરાવતા લોકો માટે ક્રીમ બેઝ સનસ્ક્રીન વધુ સારી છે. બીજી તરફ, શુષ્ક અને શુષ્ક ત્વચાવાળા લોકોએ મોઇશ્ચરાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને તૈલી ત્વચાવાળા લોકોએ તેલ મુક્ત ક્રીમ, જેલ અથવા લોશન (સનસ્ક્રીન)નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ સિવાય એક્વા બેઝ એસપીએસ ફોર્મ્યુલેશન સાથે સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ તૈલી ત્વચાવાળા લોકો માટે પણ ફાયદાકારક છે. જે લોકોની ત્વચા પર વધુ ખીલ હોય છે, તેઓએ SPF 50 સાથે તેલ મુક્ત સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ સિવાય વધુ સંવેદનશીલ ત્વચા ધરાવતા લોકોએ હાઈપરએલર્જેનિક સામગ્રી ધરાવતી સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

સૂચવવામાં આવેલ સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ: માલતી સમજાવે છે કે કેટલીકવાર સનસ્ક્રીન વધુ સંવેદનશીલ ત્વચા ધરાવતા લોકોમાં એલર્જીક પ્રતિક્રિયા પેદા કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ત્વચારોગ નિષ્ણાતની સલાહ લીધા પછી જ તેમના દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ સિવાય એલર્જી ન હોય તો પણ વધુ સંવેદનશીલ ત્વચા ધરાવતા લોકોએ કુદરતી રીતે બનાવેલ અથવા હર્બલ સનસ્ક્રીનનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ.