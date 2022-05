ન્યૂઝ ડેસ્ક: ગોરખ આમલી ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર એક એવી જડીબુટ્ટી છે, જે અનેક રોગો અને સમસ્યાઓમાં રાહત આપે છે. આયુર્વેદમાં ગોરખ આમલીના ઘણા ફાયદા (Benefits of Gorakh Tamarind in Ayurveda)છે. ETV ભારત સુખીભાવને તેના ફાયદા અને ઉપયોગની પદ્ધતિઓ વિશે વધુ માહિતી આપતાં, મુંબઈના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર ડૉ. મનીષા કાલે સમજાવે છે કે માત્ર ગોરખ આમલીના ફળો જ નહીં, પણ દાંડી, છાલ, ગુંદર અને પાંદડાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.(HEALTH BENEFITS OF GORAKH IMLI) ઘણા રોગો નિવારણ કરી શકાય છે.

આ પણ વાંચો: શું આપ જાણો છો ઉનાળામાં બિલાનુ ફળ કેટલુ ફાયદાકારક છે

ગોરખ આમલીના ગુણધર્મો: તેણી કહે છે કે ગોરખ આમલી, જેને ગોરખચિંચ, ગોરક્ષી અને શીટફળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમાં ઘણા ઔષધીય ગુણો છે. તેણી કહે છે કે તેના ફળોના પલ્પ, દાંડી, છાલ અને પાંદડા અને તેના દાંડીના પેઢાના ઉકાળો અને પાઉડરને વિવિધ રોગો અને સમસ્યાઓ સામે રક્ષણ આપવા માટે દવાના રૂપમાં સેવન અને લાગુ કરી શકાય છે. જેમ કે ઘા, આંતરિક અને બાહ્ય બળતરા, માથાનો દુખાવો, ચામડીના રોગો, તાવ, કાનનો દુખાવો, મોં અને પેઢાને લગતા રોગો, ઝાડા અને પાચનની વિકૃતિઓ, મોં કે શરીરમાંથી દુર્ગંધ, શરીરમાં બળતરા, સંધિવા અને પેશાબના રોગો વગેરે.

ગોરખ આમલીના ફાયદા: અમારા નિષ્ણાતના મતે, ગોરખ આમલીના કેટલાક સામાન્ય રોગો અને સમસ્યાઓમાં ફાયદા અને તેના સેવન અને ઉપયોગની પદ્ધતિઓ નીચે મુજબ છે.

ગોરખ આમલીની છાલના ઉકાળાના સેવનથી પાચન સંબંધી સમસ્યાઓમાં ખાસ કરીને અપચોની સમસ્યામાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. ગોરખ આમલીની છાલના પાઉડરમાં રોક મીઠું, ચપટી કાળા મરીનો પાવડર અને એલચી પાવડર ભેળવીને આ ઉકાળો બનાવી શકાય છે. આ મિશ્રણને હુંફાળા પાણીમાં ભેળવીને પીવાથી અપચોની સમસ્યામાં આરામ મળે છે. આ સિવાય ગોરખ આમલીના ફળના પલ્પને પીસીને તેમાં નવશેકું પાણી અને મધ મિક્સ કરીને પીવાથી ઝાડાની સમસ્યામાં આરામ મળે છે. બીજી તરફ એસિડ પિત્ત એટલે કે એસિડિટીની સ્થિતિમાં, તેના ફળના પલ્પનો ઉકાળો પીવાથી અથવા તેના પલ્પની ચાસણીમાં શેકેલું અને પીસેલું જીરું અને પીસી સાકર નાખીને પીવાથી ફાયદો થાય છે.

ગોરખ આમલીના પાન અને ફળના પલ્પને પીસીને કોઈપણ પ્રકારના ઘા પર લગાવવાથી ઘા જલ્દી રૂઝાઈ જાય છે. આ સિવાય ઘા પર ગોરખ આમલીની ડાળીમાં ગુંદર લગાવવાથી પણ ઘા ઝડપથી ભરાય છે. આટલું જ નહીં, તેના બીજને બાળ્યા પછી તેની રાખને માખણમાં ભેળવીને તમામ પ્રકારના ઘા પર લગાવવાથી અને તેની રાખને માખણમાં લગાવવાથી પણ ફાયદો થાય છે. જો પિમ્પલ હોય તો ગોરખ આમલીના ફળનો પલ્પ, પરુ લગાવવાથી પણ ફાયદો થાય છે. બહાર આવે છે.

ત્વચાની સમસ્યાને કારણે ત્વચામાં બળતરા થતી હોય તો ગોરખ આમલીના ફળના રસમાં મધ ભેળવીને હૂંફાળા પાણી સાથે સેવન કરો.

સ્ત્રીઓમાં લ્યુકોરિયાની સમસ્યામાં તેના ફળના પલ્પનું શરબત પીવાથી ફાયદો થાય છે.

માથાના દુખાવામાં ગોરખ આમલીની છાલનો ઉકાળો પીવાથી ફાયદો થાય છે.

તાવ આવે તો તેની છાલનું ચૂર્ણ બનાવીને હુંફાળા પાણીમાં નાખવાથી ફાયદો થાય છે.

દાંતના દુખાવા કે પેઢામાં સોજો આવે તો ગોરખ આમલીના દાણાનો ઉકાળો બનાવી તેની સાથે કોગળા કરવાથી આરામ મળે છે.

પેશાબના રોગોમાં, ખાસ કરીને પેશાબમાં બળતરા કે વચ્ચે-વચ્ચે પેશાબ આવવાની સમસ્યામાં ગોરખ આમલીની છાલનો ઉકાળો બનાવી તેમાં યવક્ષર ઉમેરીને પીવાથી ફાયદો થાય છે.

ઉનાળાની ઋતુમાં તેના ફળના પલ્પનું શરબત પીવાથી હીટસ્ટ્રોકની અસર થતી નથી.

આ પણ વાંચો: શરીરને રોગમુક્ત અને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે શુદ્ધ ઘી

ડૉક્ટર પરામર્શ જરૂરી:ડૉ. મનીષા કહે છે કે આ બધા હળવા કે મધ્યમ સ્તરના રાહતના ઉપાયો છે, પરંતુ તેમ છતાં તેનું સેવન કરતા અથવા ઉપયોગ કરતા પહેલા આયુર્વેદિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. એટલું જ નહીં, ઉપરોક્ત કોઈપણ સમસ્યાના લક્ષણો ગંભીર સ્વરૂપમાં અથવા વધુ તીવ્રતા સાથે દેખાવા લાગે તો તરત જ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.