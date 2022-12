હૈદરાબાદ: શનિવારે હૈદરાબાદના બેગમપેટમાં (First Gold ATM In Hyderabad) દેશનું પ્રથમ ગોલ્ડ ATM ખોલવામાં આવ્યું હતું. તમે તેમાં ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ વડે ઇચ્છિત સોનું ખરીદી શકો છો. તેલંગાણા મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ સુનિતા લક્ષ્મરેડ્ડીએ આ એટીએમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતુ, જે અશોક રઘુપતિ ચેમ્બર્સમાં ગોલ્ડ સિક્કા કંપનીના કાર્યાલયમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. તેણીએ ગોલ્ડ એટીએમને ઉભરતી ટેકનોલોજીનું ઉદાહરણ ગણાવ્યું હતું.

કરીમનગરમાં ટૂંક સમયમાં ગોલ્ડ એટીએમ ખોલવામાં આવશે: ગોલ્ડ સિક્કાના CEO સૈયદ તરુજે જણાવ્યું હતું કે. આ ATM દ્વારા 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 ગ્રામ સોનાના સિક્કા 99.99 ટકા શુદ્ધતા સાથે ખેંચી શકાય છે. (The first gold ATM in india) સોનાના સિક્કાની સાથે તેમની ગુણવત્તા અને ગેરંટી દર્શાવતા દસ્તાવેજો પણ જારી કરવામાં આવશે. શહેરના ગુલઝારહાઉસ, સિકંદરાબાદ, એબિડ્સ, પેદ્દાપલ્લી, વારંગલ અને કરીમનગરમાં ટૂંક સમયમાં ગોલ્ડ ATM ખોલવામાં આવશે. એટીએમ સ્ક્રીન પર સમયાંતરે સોનાની કિંમતો જોવા મળતી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.