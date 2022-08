અકરા જીએચએસ Ghana health service એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ઘાનામાં મારબર્ગ વાયરસ Marburg virus in Ghana રોગ MVD થી પુનઃપ્રાપ્તિનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ઘાના હેલ્થ સર્વિસે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં મારબર્ગ વાયરસ ચેપના કેસ નોંધાયા છે, અને અન્ય બે ચેપગ્રસ્ત દર્દીઓ આ રોગથી મૃત્યુ પામ્યા છે. ઘાના હેલ્થ સર્વિસ Ghana health service એ નિવેદનમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નોગુચી મેમોરિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર મેડિકલ રિસર્ચ Noguchi memorial institute for medical reserarch દ્વારા 48 કલાકના અંતરે હાથ ધરવામાં આવેલા બે નેગેટિવ પરીક્ષણો પછી, રોગમાંથી સાજા થયેલા ત્રણમાંથી એકલા બચી ગયેલા દર્દીને રજા આપવામાં આવી છે અને તેને ફરીથી જોડવામાં આવ્યો છે, તેના પરિવાર સાથે. તેથી ઘાનામાં MVD નો કોઈ કેસ નથી.

વાયરસનું કારણ Cause of virus વાયરસ ફાટી નીકળ્યા ત્યારથી, GHS એ ચાર જિલ્લાઓમાં 198 સંપર્કોને ઓળખી કાઢ્યા છે અને 118 એ તેમનું ફરજિયાત 21 દિવસનું ફોલો અપ પૂર્ણ કર્યું છે, એમ સિન્હુઆ સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે. દેશના રોગચાળાના વ્યવસ્થાપન અને નિવારણ ધોરણોને અનુરૂપ અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની જરૂરિયાતો અનુસાર, સંબંધિત રાજ્ય એજન્સીઓ MVD અને અન્ય વાયરલ હેમરેજિક તાવ માટે ઉચ્ચ દેખરેખ રાખશે, નિવેદનમાં જણાવાયું છે.

વિવિધ દેશોમાં મારબર્ગ Marburg in different countries MVD એક દુર્લભ પરંતુ ગંભીર હેમરેજિક તાવ Hemojjhagic fever છે જે મારબર્ગ વાયરસ Marburg virus ને કારણે થાય છે અને મૃત્યુ તરફ દોરી શકે છે. WHO World Health Organization મુજબ, આ રોગ અગાઉ અંગોલા, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, દક્ષિણ આફ્રિકા, યુગાન્ડા અને કેન્યા Marburg virus in angola, democratic republic of the congo, south afrca, uganda and kenya માં થયો છે.

મારબર્ગ વાયરસનો ઈતિહાસ અને લક્ષણો History and symptoms of Marburg virus

1. WHO મુજબ, મારબર્ગ પણ વાયરસને કારણે થાય છે, જે ઇબોલા રોગનું કારણ બને છે. આવી સ્થિતિમાં, બંને વાયરસ 'Filoviridae અથવા Filovirus' પરિવારમાંથી આવે છે. તે હેમરેજિક તાવનું કારણ બને છે અને આ વાયરસના ચેપ માટે મૃત્યુ દર 88 ટકા છે.

2. માર્બર્ગ વાયરસનું નામ જર્મનીના મારબર્ગ શહેર પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તે પ્રથમ વખત 1967માં દેખાયો હતો.

3. રોસેટમ ચામાચીડિયા દ્વારા વસવાટ કરતી ખાણો અને ગુફાઓમાં લાંબો સમય વિતાવવાને કારણે માનવીઓ આ વાયરસની પકડમાં આવે છે. એકવાર સંક્રમિત થયા પછી, દર્દી આ વાયરસને લોહી અને શરીરના પ્રવાહી દ્વારા અન્ય લોકોમાં ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, આ વાયરસ ચેપગ્રસ્ત દર્દીના શરીરમાંથી નીકળતા પ્રવાહી સાથે ગંદી થતી સપાટીઓ અને વસ્તુઓ દ્વારા અન્ય લોકો સુધી પણ પહોંચી શકે છે.

4. મારબર્ગ રોગના લક્ષણોમાં તાવ, તીવ્ર માથાનો દુખાવો, સ્નાયુમાં દુખાવો, દુખાવો, ઝાડા, પેટમાં દુખાવો, ખેંચાણ, ઉબકા અને ઉલટીનો સમાવેશ થાય છે. ઝાડા એક અઠવાડિયા સુધી ટકી શકે છે.

5. ડબ્લ્યુએચઓ અને યુએસસીડીસી રોગ નિયંત્રણ અને નિવારણ કેન્દ્રો બંને અનુસાર, હાલમાં આ રોગ માટે કોઈ રસી અથવા એન્ટિવાયરલ દવા નથી. જો કે, પ્રવાહી આપવાથી મદદ મળી શકે છે.

6. અગાઉ, આફ્રિકામાં મારબર્ગ વાયરસના કેસ અંગોલા, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, કેન્યા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને યુગાન્ડામાંથી નોંધાયા હતા. IANS