હૈદરાબાદ આપણી આંખો આપણને વિશ્વનો પરિચય કરાવે છે. વધતી જતી ઉંમરમાં આંખોમાં સમસ્યા થવી સામાન્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલીકવાર આંખોની સમસ્યાઓ માટે કોઈ રોગ અથવા સ્થિતિ પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, કારણ ગમે તે હોય, જ્યારે તેમને મોતિયા (Cataract Symptoms) ના લક્ષણો (Eye diseases cataract symptoms causes blindness) દેખાય ત્યારે તેમની અવગણના કરવી જોઈએ નહીં, નહીં તો સમસ્યા ગંભીર બની શકે છે અને ક્યારેક અંધત્વ (Blindness) પણ થઈ શકે છે.

આંખોની રોશની (Eyesight) આપણી આંખો આપણા શરીરનો એક એવો ભાગ છે, જે આપણને આખી દુનિયાનો પરિચય કરાવે છે. પરંતુ કેટલીકવાર વધતી ઉંમર, કેટલાક રોગો અથવા અન્ય કારણોસર આપણી આંખોની રોશની અને તેમના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર થઈ શકે છે. જો સમસ્યા વધતી જાય અથવા તો સમસ્યાને નજરઅંદાજ કરવામાં આવે તો પણ ક્યારેક આંખોની રોશની પણ જતી રહે છે. મોતિયા પણ આવી જ એક સમસ્યા છે. જેના લક્ષણો સામાન્ય રીતે લોકો 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોય ત્યારે શરૂ થાય છે. આંખના રોગો મોતિયાના લક્ષણો અંધત્વનું કારણ બને છે.

મોતિયાના પ્રકારો (Cataract types) મોતિયા એક એવી સમસ્યા છે જેમાં વધતી ઉંમર, કોઈપણ રોગ અથવા સ્થિતિને કારણે આંખના કુદરતી પારદર્શક લેન્સ અપારદર્શક બની જાય છે જે આંખોમાં છબી તરીકે કામ કરે છે, જેથી આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છિએ. તેથી, જ્યારે આ લેન્સ અપારદર્શક બનવા લાગે છે, ત્યારે લોકોને ઓછું સ્પષ્ટ દેખાવા લાગે છે, જેના કારણે દ્રષ્ટિ ઝાંખી અને ક્યારેક બમણી થવા લાગે છે. વિવિધ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર, ભારતમાં લગભગ 80 લાખ લોકોની આંખો મોતિયાના કારણે નબળી, ઝાંખી અથવા બમણી થઈ જાય છે. આ સિવાય 60 વર્ષની વયની લગભગ અડધી વસ્તી આ સમસ્યાથી પીડિત છે. તે જ સમયે, 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 80 ટકા લોકોને ઓછામાં ઓછી એક આંખમાં મોતિયાની સમસ્યા હોય છે.

નેત્ર ચિકિત્સક ડૉ. અભિષેક સિંઘ દિલ્હી સ્થિત નેત્ર ચિકિત્સક ડૉ. અભિષેક સિંઘ (Dr Abhishek Singh, Ophthalmologist, Delhi) કહે છે કે, મોતિયા શરૂ થતાં જ આંખોની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે, લોકો શરૂઆતમાં દ્રષ્ટિની ખોટ અથવા અસ્પષ્ટ દ્રષ્ટિને ખૂબ ગંભીરતાથી લેતા નથી. આ તે સમયગાળો છે જ્યારે મોતિયાની શરૂઆત થાય છે. જો આ તબક્કામાં સમયસર સારવાર શરૂ કરવામાં આવે તો મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં લેસર સારવાર અથવા સર્જરી સમસ્યાને આગળ વધતી અટકાવી શકે છે. પરંતુ જો સમસ્યાની અવગણના કરવામાં આવે તો તેની ગંભીરતા વધવાથી આંખના લેન્સને સંપૂર્ણપણે નુકસાન થઈ શકે છે, જેની સારવાર કરવી ખૂબ મુશ્કેલ બની શકે છે. અમુક સમયે આના કારણે લોકોમાં અંધત્વની સમસ્યા પણ જોવા મળે છે.

કાળા મોતિયા (black cataract) ડો. અભિષેક સિંઘ સમજાવે છે કે, સામાન્ય રીતે વૃદ્ધોમાં ગ્લુકોમા, કાળા મોતિયા અને મોતિયાની (glaucoma, black cataract, white cataract) સમસ્યાઓ થવી ખૂબ જ સામાન્ય છે. આમાં, મોતિયામાં આંખના કુદરતી લેન્સ પર સફેદ પટલ અથવા વાદળ જેવું માળખું બનવાનું શરૂ થાય છે. જેના કારણે મોતિયાની ઘટના પ્રમાણમાં વહેલી મળી જાય છે. જો તે પ્રારંભિક તબક્કામાં શોધી કાઢવામાં આવે છે, તો તેને લેસર, સર્જરી અને દવાઓની મદદથી વધતા અટકાવી શકાય છે. પરંતુ ગ્લુકોમાને વધુ જટિલ સમસ્યાની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં, ગ્લુકોમાને કારણે આંખની ઓપ્ટિક નર્વને નુકસાન થાય છે. જે આપણા રેટિનાને મગજ સાથે જોડે છે. સામાન્ય રીતે, 65 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં વધુ કેસ નોંધાય છે. ગ્લુકોમા માત્ર નબળાઇ અથવા દ્રષ્ટિની ઝાંખી જેવી સમસ્યાઓનું કારણ નથી, પરંતુ કેટલીકવાર આંખમાં શુષ્કતા, ક્યારેક પાણી અથવા માથાનો દુખાવો જેવી સમસ્યા પણ થાય છે. જો આ સમસ્યાનો યોગ્ય સમયે ઈલાજ કરવામાં ન આવે તો તેનાથી અંધત્વ પણ થઈ શકે છે.

મોતિયાના કારણો અને લક્ષણો (Cataract causes and symptoms) ડૉક્ટર અભિષેક સમજાવે છે કે, ગમે તે પ્રકારનો મોતિયો હોય, વૃદ્ધત્વ એ તેનું મોટું કારણ છે. પરંતુ આ સિવાય પણ કેટલાક કારણો હોઈ શકે છે જેને આ સમસ્યા આવવા માટે અથવા તેની ગંભીરતા વધારવા માટે જવાબદાર ગણી શકાય છે, જેમાંથી કેટલાક નીચે મુજબ છે.

ડાયાબિટીસ (Diabetes)

આનુવંશિકતા (Heredity)

સ્થૂળતા અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર (Obesity and high blood pressure)

આંખનો ઉઝરડો અથવા સોજો (Bruising or swelling of the eye)

કેટલીકવાર આંખની કોઈ પ્રકારની સર્જરીને કારણે પણ આ સમસ્યા થઈ શકે છે (Eye surgery)

ધૂમ્રપાન કે વધારે પીવું (Smoking or drinking too much) વગેરે.

અંધત્વ (Blindness) ડૉ. અભિષેક, નેત્ર ચિકિત્સક સમજાવે છે કે, મોતિયાની શરૂઆતમાં, લોકોની દ્રષ્ટિ ઘણી વાર ઝાંખી થવા લાગે છે, દૃષ્ટિ નબળી થવા લાગે છે, જ્યારે કેટલીકવાર લોકો ડબલ એટલે કે, ડબલ વિઝન દેખાવા લાગે છે. ધીમે ધીમે આ સમસ્યા વધવાથી આંખોની રોશની ઝડપથી નબળી પડવા લાગે છે, જેના કારણે ક્યારેક પીડિતના ચશ્માનો નંબર પણ ઝડપથી બદલાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત, મોતિયાના કારણે, રાત્રે વાહન ચલાવતી વખતે સામેથી આવતા પ્રકાશથી આંખોમાં અંધત્વ કે પ્રકાશ ફેલાઈ જવા, દિવસ દરમિયાન તડકામાં ખોલવામાં કે, જોવામાં તકલીફ અથવા ક્યારેક રંગો સમજવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.

યોગ્ય સમયે ચેકઅપ અને સારવાર જરૂરી (Right time checkup and treatment) ડૉ. અભિષેક જણાવે છે કે, પછી તે વૃદ્ધ હોય, પુખ્ત હોય કે બાળક હોય, આંખોમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાને નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ. ખાસ કરીને મોતિયાના કિસ્સામાં શક્ય તેટલી વહેલી તકે ડોકટર દ્વારા આંખની તપાસ અને સારવાર કરાવવી જોઈએ. આ સિવાય આંખોની તંદુરસ્તી જાળવવા માટે શરૂઆતથી જ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જેના માટે હેલ્ધી ડાયટ અપનાવવાની સાથે આંખોની નિયમિત કાળજી લેવી, તેની કસરત કરવી અને તેની નિયમિત તપાસ કરાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેઓ સમજાવે છે કે, સામાન્ય સ્થિતિમાં, 40 વર્ષની ઉંમર પછી, નિયમિત સમયાંતરે આંખોની તપાસ કરાવવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જેનાથી માત્ર મોતિયા જ નહીં પરંતુ આંખોમાં થતી અન્ય પ્રકારની સમસ્યાઓ વિશે પણ સમયસર માહિતી મળી શકે છે. ખાસ કરીને જે લોકોને ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા કે, અન્ય પ્રકારના રોગો હોય, તેમના માટે નિયમિત આંખની તપાસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે.