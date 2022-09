લખનૌ: ખંજવાળ ન હોય તેવી ફોલ્લીઓ, આંખોમાં સોજો, સળગતા હોઠ અને ગળામાં દુખાવો એ ગંભીર પ્રતિકૂળ દવા પ્રતિક્રિયા (symptoms of severe adverse drug reaction) ના લક્ષણો હોઈ શકે છે. દવાઓ ગંભીર અસરો પેદા કરી (Drug reactions can be life threatening) શકે છે. પ્રો.એ.કે. કિંગ જ્યોર્જ મેડિકલ યુનિવર્સિટી (KGMU)ના ફાર્માકોલોજી વિભાગના વડા સચને જણાવ્યું હતું કે, ફેબ્રુઆરીથી KGMUના વિવિધ વિભાગોમાં ADRના 137 કેસ નોંધાયા છે. ત્વચા વિભાગમાં સૌથી વધુ 34 કેસ નોંધાયા છે, ત્યારબાદ રેડિયોથેરાપીના 26 અને પલ્મોનરી ક્રિટિકલ કેરના 11 છે.

દવાની એલર્જીની જાણ કરવી : કેટલાક કિસ્સાઓમાં કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ અને લીવર ડિસીઝ પણ દવાની પ્રતિક્રિયાઓને કારણે થાય છે. ડૉ. સચને કહ્યું, દવાઓ ગંભીર અસરો પેદા કરી શકે છે, તેથી દર્દીઓએ તેમનો તમામ ક્લિનિકલ ઇતિહાસ અને ભૂતકાળ અને વર્તમાન સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ શેર કરવી જોઈએ. તેઓએ ભૂતકાળમાં કોઈપણ દવાની એલર્જી જણાવવી જોઈએ. હાઈ બ્લડ પ્રેશરની દવાઓ ડાયાબિટીસના દર્દીઓને આપવી જોઈએ નહીં કારણ કે, તે જીવલેણ હોઈ શકે તેવા લક્ષણોને છુપાવે છે. એવા કિસ્સાઓ છે જ્યારે દર્દી લો બ્લડ સુગરને કારણે બેહોશ થઈ જાય છે. કોઓર્ડિનેટર ફાર્માકોવિજિલન્સ પ્રોગ્રામ KGMUના પ્રો. અનુરાધા નિશ્ચલે જણાવ્યું હતું કે, દર્દીઓએ કોઈપણ અનિચ્છનીય પ્રતિક્રિયા, જાણીતી કે અજાણી, ગંભીર અથવા બિન ગંભીર, તેઓનો સામનો થતાં જ જાણ કરવી જોઈએ. બજારમાંથી ઘણી નોંધ લેવાયા પછી દવાઓ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી અને આડઅસરોની જાણ કરવામાં આવી હતી.

અભ્યાસ : કિંગ જ્યોર્જ મેડિકલ યુનિવર્સિટીના ટ્રોમા સેન્ટરમાં લાવવામાં આવેલા 65 વર્ષીય વ્યક્તિનું ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું હતું કે, જેને ખંજવાડ ન હતી, તેને ફોલ્લીઓ તેના ચહેરા પર શરૂ થઈ અને અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. તેનું શરીર, કુલ શરીરની સપાટીના 30 ટકાથી વધુને અસર કરે છે. તેને આંખો અને હોઠમાં સોજો આવી ગયો હતો અને બળતરાની લાગણી હતી. આ લક્ષણો તાવ, અસ્વસ્થતા અને ગળામાં દુખાવો સાથે બે અઠવાડિયા સુધી ચાલ્યા હતા. તપાસ દર્શાવે છે કે, તે એક મહિનાથી દવા લેતો હતો, જેમાં ફોલ્લીઓ એપિડર્મલ નેક્રોલિસિસ વિકસાવી હતી, જે એક રોગ છે. દુર્લભ, જીવલેણ ત્વચાની પ્રતિક્રિયા છે. આ વાત KGMU ફેકલ્ટી ઑફ ડર્મેટોલોજીના ડૉ. સ્વસ્તિક સુપરિયાએ જણાવ્યું હતું. જો કે માણસને બચાવી લેવામાં આવ્યો હત. ADR ના કિસ્સાઓ સામાન્ય છે કારણ કે, લોકો જાગૃતિના અભાવને કારણે પ્રારંભિક દવાઓની પ્રતિક્રિયાઓને અવગણે છે.