નવી દિલ્હી: આઠ દેશોમાં 10 લાખથી વધુ લોકો પર હાથ ધરવામાં આવેલા સંશોધન મુજબ, બ્લેક, ગ્રીન અથવા ઉલોંગ ચાનો મધ્યમ ઉપયોગ ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ (Drinking tea may reduce risk of Type 2 Diabetes) ના વિકાસના ઓછા જોખમ સાથે સંકળાયેલ છે. સ્ટોકહોમ, સ્વીડન (સપ્ટેમ્બર 19 થી 23)માં આ વર્ષની યુરોપિયન એસોસિયેશન ફોર ધ સ્ટડી ઓફ ડાયાબિટીસ (EASD)ની વાર્ષિક બેઠકમાં રજૂ કરવામાં આવેલા તારણો દર્શાવે છે કે, 10 વર્ષના સરેરાશ સમયગાળામાં T2D દિવસમાં ઓછામાં ઓછા ચાર કપ ચા પીવાથી 17 ટકા ઓછું જોખમ (moderate use of tea lowers risk of T2D) સંકળાયેલું છે.

ગ્રીન અને બ્લેક ટી : ઓલોંગ ચા એ એક જ છોડમાંથી બનેલી પરંપરાગત ચાઇનીઝ ચા છે, જેનો ઉપયોગ ગ્રીન અને બ્લેક ટી બનાવવા માટે થાય છે. તફાવત એ છે કે ચા કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. ગ્રીન ચાને વધુ ઓક્સિડાઇઝ કરવાની મંજૂરી નથી, કાળી ચાને જ્યાં સુધી તે કાળી ન થાય ત્યાં સુધી ઓક્સિડાઇઝ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

ચા બનાવવાની પ્રક્રિયા : ચા સમગ્ર વિશ્વમાં લોકો દ્વારા પ્રિય છે. લીલી અને કાળી ચા બંને કેમેલીયા સિનેન્સીસ પ્લાન્ટ (1વિશ્વસનીય સ્ત્રોત) ના પાંદડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે કાળી ચા ઓક્સિડાઇઝ્ડ છે અને ગ્રીન ટી નથી. કાળી ચા બનાવવા માટે, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાને ટ્રિગર કરવા માટે પહેલા પાંદડાને ફેરવવામાં આવે છે અને પછી હવાના સંપર્કમાં આવે છે. આ પ્રતિક્રિયાથી પાંદડા ઘેરા બદામી થઈ જાય છે અને સ્વાદને વધારવા અને તીવ્ર થવા દે છે. બીજી તરફ, ગ્રીન ટીને ઓક્સિડેશનને રોકવા માટે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને તેથી તે કાળી ચા કરતાં વધુ હળવા રંગની હોય છે.