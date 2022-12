જીનીવા: ઝિકા વાયરસનો પહેલો કેસ સામે આવતાની સાથે જ સરકાર હાઈ એલર્ટ પર છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) ના વડાએ કહ્યું છે કે, તેમને આશા છે કે આવતા વર્ષે કોવિડ 19 વૈશ્વિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી નહીં (global health emergency end date) હોય. સિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, જિનીવામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધતા WHO ડાયરેક્ટર જનરલ ટેડ્રોસ અધાનમ ઘેબ્રેયેસસે કહ્યું કે, ''WHO કોવિડ 19 ઈમરજન્સી કમિટી આવતા મહિને કોવિડ 19 ઈમરજન્સીના અંતની ઘોષણા કરશે. ચાલો માપદંડો પર ચર્ચા કરીએ. અમને આશા છે કે, આવતા વર્ષે કોઈ સમયે અમે કહી શકીશું કે, કોવિડ 19 હવે વૈશ્વિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી (covid 19 end next year says who chief) નથી.''

જો કે, WHO ડીજી ટેડ્રોસ અધાનમ ઘેબ્રેયસસે કહ્યું કે, ''કોવિડ 19 રોગચાળા માટે જવાબદાર સાર્સ COV 2 વાયરસ સમાપ્ત થશે નહીં. તમામ દેશોએ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા અને આરએસવી (શ્વસન સિંસિટીયલ વાયરસ) સહિત અન્ય શ્વસન રોગ સાથે તેનું સંચાલન કરવાનું શીખવું પડશે.'' ડબ્લ્યુએચઓના વડા ટેડ્રોસ અધાનમ ઘેબ્રેયેસસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ''રોગચાળાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાઠ એ છે કે, તમામ દેશોએ રોગચાળાને અટકાવવા, શોધી કાઢવા અને પ્રતિક્રિયા આપવા માટે તેમની જાહેર આરોગ્ય પ્રણાલીઓને મજબૂત કરવાની જરૂર છે.''

ચેપ અને ફરીથી ચેપની ચેતવણીઓ: અન્ય મહત્વપૂર્ણ પાઠ એ સ્પર્ધાને બદલે સહયોગની વધુ જરૂરિયાત છે. જેણે COVID 19 માટે વૈશ્વિક પ્રતિસાદને ચિહ્નિત કર્યો. આ દરમિયાન WHOના હેલ્થ ઈમરજન્સી પ્રોગ્રામના ટેકનિકલ લીડ મારિયા વાન કેરખોવે વિશ્વવ્યાપી ચેપ અને ફરીથી ચેપ અંગે ચેતવણી આપી હતી. WHO ના હેલ્થ ઈમરજન્સી પ્રોગ્રામના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર માઈક રાયને ચેતવણી આપી હતી કે, દુનિયા હજુ પણ નથી જાણતી કે, SARS COV 2 વાયરસ ભવિષ્યમાં કેવી રીતે વિકસિત થશે અને આવી અનિશ્ચિતતા જોખમ વધારે છે. --IANS