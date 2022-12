હૈદરાબાદ: કોલોન કેન્સર શું (what is colon cancer) છે, જેનો સામનો આજકાલ મહાન ફૂટબોલર અને બ્રાઝિલના ભૂતપૂર્વ રમત મંત્રી "પેલે" કરી રહ્યા છે. આવો નિષ્ણાત પાસેથી જાણીએ કે આંતરડાનું કેન્સર શું (what is symptoms of colon cancer) છે અને તેને કેવી રીતે અટકાવી શકાય અને તેની સારવાર કરી શકાય. આજકાલ બ્રાઝિલના દિગ્ગજ ખેલાડી પેલેના સ્વાસ્થ્યને લઈને માત્ર ફૂટબોલ પ્રેમીઓમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વના સામાન્ય લોકોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ છે. વાસ્તવમાં પેલે કોલોન કેન્સર સામેની લડાઈ લડી રહ્યો છે. પરંતુ તાજેતરમાં જ્યારે તેને કોવિડ 19 હોવાની પુષ્ટિ થઈ ત્યારે તેના ચાહકોની ચિંતા વધી ગઈ હતી.

આંતરણાંનું કેન્સર: કેન્સર ભલે ગમે તે હોય તે જટિલ રોગની શ્રેણીમાં આવે છે. પરંતુ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં તબીબી જગતમાં જે પ્રગતિ થઈ છે તેના પરિણામે મોટાભાગના પ્રકારનાં કેન્સરની સમયસર ઓળખ અને યોગ્ય સારવાર થઈ છે. તે સંપૂર્ણપણે સાધ્ય છે. આંતરડાનું કેન્સર પણ આવું જ એક કેન્સર છે. નોંધપાત્ર રીતે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં માત્ર દેશમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં કોલોન કેન્સર એટલે કે, મોટા આંતરડાના કેન્સરના કેસમાં ઘણો વધારો થયો છે. ભારતમાં પણ તે ચોથા સૌથી પ્રચલિત કેન્સર તરીકે ઓળખાય છે.

ડો. દિગપાલ ધારકર: કોલોન કેન્સર વિશે વધુ જાણવા માટે ETV ભારત સુખીભવએ ડો. દિગપાલ ધારકર, વરિષ્ઠ સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટ, કેન્સર સર્જન અને ઈન્દોર કેન્સર ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક સાથે વાત કરી. કોલોન કેન્સર શું છે અને તેના કારણો અને લક્ષણો પર એક નજર કરીએ. ડો. દિગપાલ ધારકર સમજાવે છે કે, ''આંતરડાના કેન્સરને હિન્દી ભાષામાં મોટા આંતરડાનું કેન્સર પણ કહેવાય છે. જો કે તે કોઈપણ ઉંમરે થઈ શકે છે, પરંતુ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં તે ફક્ત વૃદ્ધોને અસર કરે છે. તે સામાન્ય રીતે મોટા આંતરડાની દિવાલના સૌથી અંદરના સ્તરમાં થાય છે.''

કારણ: ડો. ધારકર સમજાવે છે કે, ''નબળી અથવા બેઠાડુ જીવનશૈલી, ખાસ કરીને ખરાબ આહાર, કોલોન કેન્સરનું સૌથી મોટું કારણ ગણી શકાય. આ સિવાય પણ આના માટે ઘણા કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે, જેમ કે..

અન્ય જવાબદાર કારણ: લાલ માંસ અથવા અન્ય એવા ખોરાક કે, જેમાં કાર્સિનોજેનિક અસર એટલે કે, કેન્સરને પ્રોત્સાહન આપતા તત્ત્વ જોવા મળે છે તે આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ વધારી શકે છે. તે સમજાવે છે કે, સામાન્ય રીતે ખોરાક ખાધા પછી તે 90 મિનિટમાં પેટમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. પરંતુ જો આપણી જીવનશૈલી નિષ્ક્રિય હોય અથવા ઓછી સક્રિય હોય, તો આપણા મોટા આંતરડામાં સ્ટૂલની ઝડપ વધે છે. રચનાની પ્રક્રિયા ધીમી પડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં જો આપણા આહારમાં કાર્સિનોજેનિક તત્ત્વો હાજર હોય, તો તે કોલોનની આંતરિક અસ્તર અને મ્યુકોસાની ઉપરની અસ્તર પર લાંબા સમય સુધી રહે છે. આ કિસ્સામાં તેઓ કોલોન પર અસર કરી શકે છે.

વાજબી કારણો: આ સિવાય આપણી જીવનશૈલી બેઠાડુ અને નિષ્ક્રિય બની રહી છે, જેના કારણે માત્ર કોલોન કેન્સર જ નહીં પરંતુ અન્ય ઘણા પ્રકારના કેન્સરનો ખતરો પણ વધી જાય છે. લોકોના ખોરાકમાં ફાસ્ટ ફૂડ, જંક ફૂડ અને સેચ્યુરેટેડ ફૂડનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, જે ફક્ત આંતરડાનું કેન્સર જ નહીં પરંતુ અન્ય પ્રકારના કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. કેટલીકવાર આનુવંશિક અથવા આનુવંશિક કારણો પણ આંતરડાના કેન્સર માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે. હકીકતમાં કોલોન કેન્સરમાં આપણા આંતરડામાં નાના નોડ્યુલ્સના રૂપમાં હાજર પોલિપ્સમાં કેન્સરના કોષો વધવા લાગે છે. ફેમિલીઅલ પોલીપોસિસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આનુવંશિક કારણોસર આ પોલીપ્સ લોકોમાં કેટલીકવાર પૂર્વ કેન્સર હોઈ શકે છે. વધતી ઉંમર કે, વૃદ્ધાવસ્થા પણ એક કારણ હોઈ શકે છે.

લક્ષણો: ડો. ધારકર સમજાવે છે કે, ''આંતરડાની અભિયાનની દિનચર્યા અથવા આંતરડાની ચળવળમાં સતત સમસ્યાઓ અથવા ફેરફારો જેમ કે, આંતરડાની ચળવળની દિનચર્યામાં ફેરફાર, સતત 2 થી 3 મહિના સુધી સમય અથવા આંતરડાની ચળવળ, સ્ટૂલ પસાર કરવામાં વધુ સમય લેવો, સ્ટૂલ પસાર કરતી વખતે મુશ્કેલી અથવા લાગણી પેટ સાફ ન થવું એ કોલોન કેન્સરના ખાસ લક્ષણોમાંનું એક ગણી શકાય. આ સિવાય કેટલાક અન્ય લક્ષણો પણ છે, જે આ રોગને સૂચવી શકે છે. જેમાંથી કેટલાક પ્રકાર છે. સતત ઝાડા અથવા કબજિયાતની સમસ્યા. નબળાઈ અથવા થાક અને ભૂખ ન લાગવી. વજનમાં ઘટાડો. પેટમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતા.''

કેવી રીતે ટકી રહેવું: ડો. ધારકર સમજાવે છે કે, ''જો તમારે કોઈપણ પ્રકારના કેન્સર, ખાસ કરીને કોલોન કેન્સરથી બચવું હોય તો આહાર અને જીવનશૈલીને સ્વસ્થ રાખો. તે સમજાવે છે કે, ભારતીય થાળીમાં લીલા શાકભાજી, કઠોળ, અનાજ અને સલાડ બધું જ હાજર છે. જેમાં શરીર માટે જરૂરી પોષક તત્ત્વો ભરપૂર માત્રામાં મળી આવે છે. જો આપણે આ પ્રકારના આહારનું પાલન કરીએ અને સાથે સાથે લાલ માંસ અથવા એવા કોઈપણ આહારનું સેવન ટાળીએ જેમાં કેન્સરની વૃત્તિ જોવા મળે તો આપણને પેટની સમસ્યાઓથી છૂટકારો મળે છે સાથે જ કેન્સરનું જોખમ પણ ઘટી જાય છે. આ સિવાય ધૂમ્રપાન અને નશાથી દૂર રહેવું, જેમાં નિયમિત વ્યાયામનો સમાવેશ થાય છે, અથવા એવી દિનચર્યાને અનુસરવી કે, જેમાં વધુ શારીરિક પ્રવૃત્તિ હોય, અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સજાગ રહેવાથી અને નિયમિત ચેકઅપ કરાવવાથી પણ આંતરડાના કેન્સરનું જોખમ ઘટી શકે છે.'' ડો. ધારકર વધુમાં સમજાવે છે કે, ''યોગ્ય તપાસ અને સંપૂર્ણ સારવાર અને સાવચેતી રાખવાથી આ રોગના મોટાભાગના પ્રકારોમાં રોગમાંથી સંપૂર્ણપણે છુટકારો મેળવી શકાય છે.