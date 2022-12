હૈદરાબાદ: ફળો આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. તેથી જ રોજિંદા આહારમાં ફળનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. ફળ આપણને ઘણી બીમારીઓથી છુટકારો અપાવવામાં મદદ કરે છે. ફળ જરૂર મુજબ ખાવા જોઈએ. ચીકુ (sapota) આવા જ ફળોમાંનું એક છે. જેના નામથી મોઢામાં પાણી આવી જાય છે. જ્યાં ચીકુ ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. બીજી તરફ તે ઘણા રોગોથી છુટકારો મેળવવામાં પણ મદદ કરે છે. ચીકુમાં વિટામીન, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ, કેલ્શિયમ ફોસ્ફરસ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે આપણને ઘણી બીમારીઓથી છુટકારો (Sapota protects against many diseases) અપાવવામાં મદદ કરે છે. ચણા ઉનાળામાં તેમજ શિયાળામાં જોવા મળે છે. જો હેલ્ધી ખાધા પછી ચીકુનું સેવન કરવામાં આવે તો તે ખૂબ જ ફાયદાકારક (Sapota is beneficial for the body) છે.

જાણો શિયાળાની ઋતુમાં સપોટા ખાવાના ફાયદા વિશે

ચીકુ ગુણોથી ભરપૂર: ચીકુ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ ફળ છે. ઉનાળામાં ચીકુનું સેવન ખાસ કરીને ફાયદાકારક છે. સપોટામાં 71 ટકા પાણી, 1.5 ટકા પ્રોટીન અને 25.5 ટકા કાર્બોહાઇડ્રેટ હોય છે. સાથે જ તેમાં વિટામિન A અને વિટામિન C પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુમાં 14 ટકા ખાંડ પણ હોય છે. તેમાં ફોસ્ફરસ અને આયર્ન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. ચીકુ એક એવું ફળ છે કે, તેને ખાવાથી શરીરનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે.

બિમારીઓથી છુટકારો: ચીકુ ખાવાથી તણાવ જેવી બીમારીઓથી છુટકારો મળે છે અને તણાવ ઓછો થાય છે અને મન શાંત રહે છે. ત્વચા માટે ફાયદાકારક, તેનો ઉપયોગ ત્વચાને હંમેશા ચમકદાર રાખે છે. કરચલીઓ ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. તે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને શરીરમાં જીવનશક્તિ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. કબજિયાત જેવા રોગોથી છુટકારો મેળવો અને પાચન શક્તિ સારી રહે છે. ચીકુ ફાયદાકારક છે કારણ કે, તે આપણા શરીરમાં લોહીની ઉણપને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તેના ઉપયોગથી આંખના રોગો મટે છે અને શરીરના હાડકાં મજબૂત બને છે. જ્યારે ચીકુના પાનમાંથી તૈયાર કરવામાં આવતું તેલ વાળની ​​સમસ્યાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. જમ્યા પછી ચીકુનું સેવન કરવું ચોક્કસપણે ફાયદાકારક છે. તે આંતરડાની મજબૂતાઈ વધારવામાં પણ મદદ કરે છે.

કેન્સર સામે રક્ષણ: ચીકુ ખાવાથી હાડકાં મજબૂત થાય છે. તેમાં રહેલું કેલ્શિયમ, આયન અને ફોસ્ફરસ હાડકાંની મજબૂતી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. ચીકુમાં વિટામિન A ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે આંખોની ચમક માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેના ઉપયોગથી આંખોની સંખ્યા પણ દૂર કરી શકાય છે. નાના બાળકોને ચીકુ ખવડાવવાથી આંખોની રોશની વધે છે. તે એન્ટિબેક્ટેરિયલ અને એન્ટિવાયરલ હોવાથી શરીરને ફાયદો કરે છે. તે બેક્ટેરિયાને શરીરમાં પ્રવેશતા અટકાવે છે. તેમાં હાજર વિટામિન સી શરીરમાં રહેલા બેક્ટેરિયાને નષ્ટ કરે છે. તેમાં હાજર એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને ફાઈબર કેન્સરથી બચાવે છે.

આંખો માટે ફાયદાકારક: ચીકુમાં વિટામિન A ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે લાંબા સમય સુધી આંખોની રોશની જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. આ સાથે જો આંખોમાં દુખાવો થતો હોય કે, જોવામાં તકલીફ થતી હોય તો રોજ ચિકુ ખાવું જોઈએ.

પેટની સમસ્યામાં ફાયદાકારક: ચીકુમાં ફાઈબરની માત્રા વધુ હોવાથી કબજિયાત કે, અપચો જેવી સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે. દરરોજ ચીકુ ખાવાથી પાચનતંત્ર મજબૂત બને છે. મીઠું ભેળવીને ચીકુ ખાવાથી કબજિયાત તો દૂર થાય છે સાથે જ સ્થૂળતા પણ ઓછી થાય છે.

શેરી ઉર્જા આપશે: ચીકુનું સેવન કરવાથી ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ સંતુલિત થાય છે અને શરીરને એનર્જી મળે છે.જે લોકો આખો દિવસ કામ કરીને થાકી જાય છે તેમણે ચીકુનું સેવન કરવું જોઈએ.

કેન્સર નિવારણ માટે શ્રેષ્ઠ: શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં ચીકુ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. ચીકુ શરીરને કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારીઓથી બચાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિને કોલોન કેન્સર, ઓરલ કેવિટી અને ફેફસાંનું કેન્સર હોય તો તેણે દરરોજ ચીકુ ખાવું જોઈએ.

'બળતરા વિરોધી' તત્વો: ચીકુ એક બળતરા વિરોધી એજન્ટ તરીકે જાણીતું છે અને તે કબજિયાત, મોતિયા અને આંખોને લગતી એનિમિયા જેવા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. આ સિવાય તે આંતરડાની શક્તિને વધારે છે અને હૃદય સંબંધિત બીમારીઓથી બચાવે છે. જો તમારે સ્વસ્થ રહેવું હોય તો ચીકુનું નિયમિત સેવન કરવું જોઈએ.

પ્રેગ્નન્સીમાં ચીકુ ખાવાથી ફાયદો: જેના કારણે તે સમયે જમ્યા બાદ નબળાઈ અને ઉલ્ટી કે, ચક્કર આવવા જેવી સમસ્યા થતી નથી. પોષક તત્ત્વો અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સથી ભરપૂર હોવાને કારણે તે ગર્ભવતી અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.

શરીરના ચેપ સામે લડવું: શક્તિ પ્રદાન કરે છે. તેમાં એન્ટિવાયરલ અને એન્ટિબેક્ટેરિયલ ગુણધર્મો છે. એન્ટીઑકિસડન્ટ હોવાને કારણે તે બેક્ટેરિયાને શરીરમાં પ્રવેશતા અટકાવે છે. વિટામિન સી હાનિકારક મુક્ત રેડિકલનો નાશ કરે છે. જેથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે.

વાળ માટે ફાયદાકારક: ચીકુ તમારી ત્વચા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે કારણ કે, તેમાં વિટામિન E હોય છે જે તમારી ત્વચાને મોઇશ્ચરાઇઝ કરે છે. જેથી ત્વચા સ્વસ્થ અને સુંદર બને છે. ઉપરાંત, તે તમારા વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.તેના બીજનું તેલ માથાની ચામડીને સ્વસ્થ બનાવે છે અને વાળના વિકાસમાં પણ મદદ કરે છે. ચીકુના બીજને એરંડાના તેલમાં ભેળવીને માથાની ચામડી પર લગાવવાથી વાળ ચમકદાર અને ડેન્ડ્રફ મુક્ત બને છે. ચિકૂ સ્વસ્થ વાળ અને ત્વચા માટે જરૂરી છે.

ચીકુમાં હેમોસ્ટેટિક ગુણો: એટલે કે ચીકુ શરીરમાં એનિમિયાને પણ અટકાવે છે. એટલા માટે તે ઈજા પછી પણ ઝડપથી સાજા થઈ જાય છે. ચીકુના બીજને પણ વાટીને જંતુના કરડવા પર લગાવી શકાય છે. તેનાથી તમને ઘણી રાહત મળે છે. પાઈલ્સથી બચવા માટે ચીકુ પણ ખાવું જોઈએ.

શ્વસનતંત્રમાં રાહત: જો તમે કફથી પરેશાન છો તો ચીકુ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. ચીકુમાં એક વિશેષ તત્વ જોવા મળે છે જે શ્વસનતંત્રમાંથી કફ અને કફને દૂર કરે છે અને જૂની ઉધરસમાં રાહત આપે છે. આમ તે શરદી અને ઉધરસથી બચાવે છે. શ્વસનતંત્રના રોગોથી બચવા માટે ચીકુ ખાવું જોઈએ.

વૃદ્ધત્વ વિરોધી તત્ત્વ: ચીકુમાં ભરપૂર માત્રામાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ હોય છે તેથી તે વૃદ્ધત્વની પ્રક્રિયાને રોકવામાં ઉપયોગી છે. એટલે કે, તે વૃદ્ધત્વ વિરોધી છે. કારણ કે તે ફ્રી રેડિકલને દૂર કરે છે અને કરચલીઓ પણ ઓછી કરે છે. જો તમે યુવાન દેખાવા માંગતા હોવ તો તમારે નિયમિતપણે ચીકુનું સેવન કરવું જોઈએ.

પથરીમાં રાહત: પથરીના દર્દીઓ માટે તે ખૂબ જ સારું છે. આ સાથે તમારા વજનમાં પણ ઘણો ફાયદો થશે. તે મનના તણાવને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ચીકુ ખાવાથી આપણા શરીરમાંથી વાયરલ ઈન્ફેક્શન અને બેક્ટેરિયા દૂર થાય છે. ચીકુ આપણા શરીરમાં કફ અને શરદી માટે પણ સારું છે. અને તે દવાની જેમ કામ કરે છે.

સામાન્ય નિષ્કર્ષ: ચીકુમાં વિટામિન ઈ અને વિટામિન સી હોય છે જે ત્વચા માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તે ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે. ચીકુ ખાવાથી ત્વચા સુકાતી નથી. ચીકુ ખાવાથી શરીરમાં એક ખાસ પ્રકારની તાજગી અને ઉર્જા આવે છે. ચીકુના બીજ એસ્ટ્રિજન્ટ અને મૂત્રવર્ધક ગણાય છે. ચીકુમાં વિટામિન એ જોવા મળે છે, જે આંખો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. ચીકુ ખાવાથી આંખના રોગો મટે છે