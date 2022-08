હૈદરાબાદ ડૉ. દિવ્યા શર્મા જણાવે છે કે, સામાન્ય રીતે લોકો એવું વિચારે છે કે બ્રાઉન શુગરના ફાયદા વજન ઘટાડવામાં છે, જ્યારે તેમાં રહેલા પોષક તત્વો અને ગુણધર્મો (Nutrients and properties of brown sugar) ને કારણે, અન્ય ઘણી પ્રકારની પાચન સમસ્યાઓ અને સુંદરતા જાળવવામાં પણ બ્રાઉન શુગરનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ ફાયદાકારક (Benefits of brown sugar precautions before use) છે. સફેદ ખાંડ કરતાં બ્રાઉન શુગર સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક (brown sugar Advantages) અને સલામત માનવામાં આવે છે.

બ્રાઉન સુગર સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક સમગ્ર વિશ્વમાં વધુ સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત લોકો સામાન્ય રીતે સફેદ ખાંડ કરતાં બ્રાઉન સુગર અથવા ભૂરા રંગની ખાંડ પસંદ કરે છે. કારણ કે, તે સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ ફાયદાકારક અને સફેદ ખાંડ કરતાં વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં, સફેદ ખાંડના ઉત્પાદનમાં અપનાવવામાં આવતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ તેની પ્રકૃતિને ઘણી વખત સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક બનાવે છે. આવી પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ બ્રાઉન સુગરના ઉત્પાદનમાં ઓછો થાય છે. જેના કારણે તેમાં પોષક તત્ત્વોનું શોષણ ઓછું નથી, પરંતુ તેમાં હાનિકારક તત્વો પણ પ્રમાણમાં ઓછા છે. બ્રાઉન સુગર સ્વાસ્થ્ય માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક છે તે જાણતા પહેલા એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે, બ્રાઉન સુગર શું છે (What is brown sugar) અને તે કેવી રીતે બને છે.

બ્રાઉન સુગર શું છે બ્રાઉન સુગર એ ખાંડનું એક સ્વરૂપ છે જેને ગોળ અથવા ગોળના રસ સાથે ભેળવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે તેના રંગ, મીઠાશ અને તેમાં ઉમેરાતા ગોળના જથ્થાને આધારે વિવિધ પ્રકારના માનવામાં આવે છે.

લાઈટ બ્રાઉન સુગર

કુદરતી બ્રાઉન સુગર

ડાર્ક બ્રાઉન સુગર

ટર્બીનેડો

ડિમેરારા

આ તમામ પ્રકારની બ્રાઉન સુગર બનાવવાની પદ્ધતિ અને તેમાં ગોળનો રસ કે ગોળ ઉમેરવાની રીત અલગ અલગ છે. આ કારણે આ બધાનો સ્વાદ અને તેના સ્વાસ્થ્યને લગતા ફાયદા એકબીજાથી અલગ છે.

બ્રાઉન સુગરના પોષક તત્વો અને ગુણધર્મો દિલ્હીના ન્યુટ્રિશનિસ્ટ ડૉ. દિવ્યા શર્મા સમજાવે છે કે, સફેદ ખાંડની સરખામણીમાં બ્રાઉન સુગરનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણી રીતે ફાયદાકારક છે. તેઓ કહે છે કે, તેમાં પ્રોટીન, વિટામિન્સ, કેલ્શિયમ, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, ઝિંક, કોપર, ફોસ્ફરસ અને આયર્ન જેવા પોષક તત્ત્વો અને ખનિજો પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી આવે છે. તે જ સમયે, તેમાં કેલરી અને ચરબી પણ ખૂબ ઓછી હોય છે. આ સિવાય તેમાં એન્ટિમાઈક્રોબાયલ ગુણ પણ જોવા મળે છે.

બ્રાઉન સુગરના ફાયદા ડૉ. દિવ્યા કહે છે કે, ડાયટમાં બ્રાઉન સુગરનો ઉપયોગ ખાસ કરીને પીણામાં કરવાથી પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ અને અન્ય ઘણી સમસ્યાઓમાં પણ રાહત મળે છે. ખાસ કરીને તે સ્થૂળતા ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં કેલરીની માત્રા સફેદ ખાંડની તુલનામાં ઘણી ઓછી હોય છે. તે જ સમયે, તેમાં હાજર ગોળમાં ઘણા ઔષધીય ગુણો છે જે સ્વાસ્થ્યને લાભ આપે છે. તેથી તેનું સેવન કરવાથી શરીરમાં મેટાબોલિક રેટ ઝડપથી વધે છે અને મેટાબોલિક હેલ્થ જળવાઈ રહે છે. આ સિવાય બ્રાઉન સુગરનું સેવન સ્વાસ્થ્યને અન્ય ઘણા ફાયદાઓ આપી શકે છે. જેમાંથી કેટલાક નીચે મુજબ છે.

બ્રાઉન સુગરનું સેવન સ્વાસ્થ્યને અન્ય ઘણા ફાયદાઓ

બ્રાઉન સુગર પોટેશિયમથી ભરપૂર માસિક સ્રાવ દરમિયાન, ગર્ભાશયના સ્નાયુઓ સંકુચિત થાય છે, જેના કારણે સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ અને દુખાવો થાય છે. બ્રાઉન સુગર પોટેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. જે માંસપેશીઓમાં ખેંચાણ અને દુખાવામાં રાહત આપે છે. આવી સ્થિતિમાં જે મહિલાઓને આ સમય દરમિયાન પેટમાં વધુ દુખાવાની ફરિયાદ રહે છે, તેઓ બ્રાઉન સુગર ધરાવતા ગરમ પાણીનું સેવન કરવાથી ઘણી રાહત મેળવી શકે છે.

બ્રાઉન સુગરમાં વિટામિન્સ બ્રાઉન સુગરમાં વિટામિન્સ, ખાસ કરીને વિટામિન બી, વધુ માત્રામાં જોવા મળે છે. વિટામિન બી ઘણા પ્રકારના સ્વાસ્થ્ય લાભો આપવા સાથે ત્વચાના સ્વાસ્થ્ય અને સુંદરતાને જાળવવામાં મદદ કરે છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર બ્રાઉન સુગરનું સેવન જ નહીં પરંતુ તેમાંથી બનેલી વસ્તુઓ અથવા સ્ક્રબ અને ફેસ પેક વગેરેના બાહ્ય ઉપયોગથી પણ ત્વચા કોમળ, ચમકદાર અને સ્વસ્થ બને છે, સાથે સાથે વૃદ્ધત્વની અસર પણ ઓછી જોવા મળે છે.

સફેદ ખાંડને બદલે બ્રાઉન શુગરના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપવું શરદી અને શરદી જેવા મોસમી ચેપના નિવારણમાં અથવા તે થયા પછી નિવારણમાં આદુ અને બ્રાઉન સુગરને ગરમ પાણીમાં ભેળવીને પીવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. જે લોકોને અસ્થમા અથવા અન્ય પ્રકારની શ્વાસ સંબંધી સમસ્યાઓ છે, તેઓએ સામાન્ય સફેદ ખાંડને બદલે બ્રાઉન શુગરના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ, કારણ કે તેમાં હાજર ગોળ આવી સમસ્યાઓમાં ઘણો ફાયદો આપે છે.

નિયંત્રિત જથ્થામાં વપરાશ ડૉ. દિવ્યા શર્મા કહે છે કે, ભલે બ્રાઉન સુગરનો ઉપયોગ સફેદ ખાંડ કરતા વધુ સુરક્ષિત અને ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ આનો અર્થ એ નથી કે તે વધુ માત્રામાં ખાઈ શકાય છે. બ્રાઉન સુગરનું વધુ પડતું સેવન (ઉપયોગ પહેલા બ્રાઉન સુગરની સાવચેતી) પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ ઉપરાંત, વિવિધ સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિઓમાં બ્રાઉન સુગરના ઉપયોગ વિશે લોકોમાં ઘણી બાબતો પણ પ્રચલિત છે, જેમ કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ આરામથી તેનું સેવન કરી શકે છે અથવા તે સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે.

ડૉક્ટરની સલાહ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ હોય કે સગર્ભા સ્ત્રીઓ, બ્રાઉન સુગરનું સેવન કે જથ્થાનું સેવન કરવું તે તેમના સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ પર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખે છે. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તેમના ડૉક્ટરની સલાહ લીધા પછી જ બ્રાઉન સુગરનો ઉપયોગ શરૂ કરવો જોઈએ, તે પણ ખૂબ જ મધ્યમ માત્રામાં. જ્યારે બ્રાઉન સુગર નિશંકપણે સફેદ ખાંડનો શ્રેષ્ઠ અને સલામત વિકલ્પ છે, ત્યારે સગર્ભા સ્ત્રીઓએ પણ તેનો વપરાશ શરૂ કરતા પહેલા એકવાર તેમના ડૉક્ટરને પૂછવું જોઈએ.