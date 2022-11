હૈદરાબાદ: એકવાર ખોરાક તળાઈ જાય પછી, એક પ્રશ્ન હંમેશા ઊભો થાય છે કે, બચેલા તેલનું શું કરવું ? કેટલાક લોકો કહે છે કે, શાકભાજી પર તેલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કેટલાક કહે છે કે, તેને ફેંકી દેવું જોઈએ નહીં. કેટલાક લોકો તેમાં ખોરાકને વારંવાર ફ્રાય કરે છે. સાચું શું અને ખોટું શું ? ઘણા લોકો તેલ ફરી ગરમ કરીને તેનો ઉપયોગ કરે છે. તળેલા તેલ સાથે શું કરવું ? અને મૂળભૂત રીતે, શું આપણે તે તેલનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ ? જેમાં ખોરાક એકવાર તળ્યો હોય ? જ્યારે પણ આપણે ઘરે પુરીઓ, પકોડા અથવા કોઈપણ તળવા માટેનો ખોરાક બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણે બચેલા તેલનો ફરીથી ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો તે પ્રશ્નનો એક જ જવાબ છે કે, તે તેલનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ જોખમી હોઈ શકે છે. એકવાર ખોરાકને તળી લો, જો તેલ રહી જાય, તો તેલનો ઉપયોગ (Be careful if you re use once used oil) બિલકુલ ન કરો. આવું વારંવાર ગરમ કરવામાં આવતું તેલ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ જોખમી (Reheated oil can be very Dangerous) બની શકે છે.

તળેલા તેલનો ફરીથી ઉપયોગ ન કરો: ફરીથી ગરમ કરેલા તેલમાં પોલીસાયક્લિક એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન નામના હાનિકારક તત્ત્વો હોય છે, જે કેન્સરનું કારણ બને છે. તેનાથી કેન્સરનું જોખમ વધી જાય છે. તળેલા તેલનો વારંવાર ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. તે તેલનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાથી કેન્સર સહિત અનેક ખતરનાક રોગો થઈ શકે છે. ઘણીવાર ગરમ કરવાથી તેલમાં ઝેરી પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. તેના સારા ઘટકો ઓછા થાય છે. તળેલા તેલનું વારંવાર સેવન કરવાથી ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. તેથી વારંવાર તળેલું તેલ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે અને તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.

કેન્સર માટે સંભવિત: એકવાર વપરાયેલ તેલનો ફરીથી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે હૃદય રોગ, અલ્ઝાઈમર અને ગળામાં બળતરા જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. જો કોઈપણ ખોરાકને તેલમાં તળવામાં આવે છે અને પછી તે જ બચેલા તેલમાં બીજો ખોરાક રાંધવામાં આવે છે, તો તે તેલમાં મુક્ત રેડિકલ બને છે. આ રેડિકલ આપણા શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિને અસર કરે છે. ઘણીવાર આ રેડિકલ્સ કેન્સરની શક્યતા વધારે છે. આપણા શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે અને ધમનીઓને બ્લોક કરે છે.