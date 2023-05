જિનીવા (સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ): 76મી વર્લ્ડ હેલ્થ એસેમ્બલી (ડબ્લ્યુએચએ), શરૂ થઈ, "જીવન બચાવવા, બધા માટે આરોગ્ય ચલાવવા" પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, WHO એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. 2023 WHO ની 75મી વર્ષગાંઠને ચિહ્નિત કરે છે, આ વર્ષનું WHA જે રવિવારથી શરૂ થયું છે તે સંસ્થાના તાત્કાલિક અને લાંબા ગાળાના ભાવિને નિર્ધારિત કરશે, આગામી બે વર્ષ માટે પ્રોગ્રામ બજેટથી શરૂ કરીને, ટકાઉ ધિરાણ વિશેના મુખ્ય નિર્ણયો અને તેમાં ફેરફાર WHO ની પ્રક્રિયાઓ અને જવાબદારીમાં સુધારો, સિન્હુઆ સમાચાર એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે.

સિદ્ધિઓ અને પડકારોની પણ સમીક્ષા: 10-દિવસીય બેઠક દરમિયાન, પ્રતિનિધિઓ વૈશ્વિક આરોગ્ય ઇમરજન્સી આર્કિટેક્ચરમાં WHOની મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા વિશે ચર્ચા કરશે. એસેમ્બલી ડબ્લ્યુએચઓના કાર્યના મુખ્ય સ્તંભોમાં ભવિષ્યની પ્રાથમિકતાઓ સાથે ગયા વર્ષની પ્રગતિ, સિદ્ધિઓ અને પડકારોની પણ સમીક્ષા કરશે: યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ, કટોકટી, આરોગ્ય અને સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવું.

75 વર્ષ પહેલાં: "શાંતિ સ્વાસ્થ્ય પર નિર્ભર છે, એક રાષ્ટ્રમાં રોગ બધાને જોખમમાં મૂકે છે, દરેક જગ્યાએ દરેક માટે શક્ય તેટલું શ્રેષ્ઠ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું સહકાર પર આધાર રાખે છે," યુએન સેક્રેટરી-જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે એસેમ્બલીના ઉદઘાટન સમારોહમાં વિડિઓ ભાષણમાં જણાવ્યું હતું. 75 વર્ષ પહેલાં ડબ્લ્યુએચઓના જન્મથી, માનવ સ્વાસ્થ્ય નાટકીય રીતે આગળ વધ્યું છે, સેક્રેટરી-જનરલએ નોંધ્યું હતું કે વૈશ્વિક આયુષ્ય 50 ટકાથી વધુ છે, શિશુ મૃત્યુદર 60 ટકા ઘટ્યો છે અને શીતળા નાબૂદ થયા છે.

WHO એ હાકલ કરી: "કોવિડ-19 રોગચાળો અટકી ગયો છે અને જાહેર આરોગ્યની પ્રગતિમાં પણ પલટાઈ ગઈ છે. અમે છેલ્લા દાયકાઓમાં થયેલા પ્રચંડ લાભોને વધુ ઘટાડી દેવાનું અને ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો પર પાછળ પડવાનું જોખમ ધરાવીએ છીએ," ગુટેરેસે કહ્યું. "પરંતુ આ અનિવાર્ય નથી," તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "સૌને સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખવા અને WHO ને તમામ માટે આરોગ્યનું ઉચ્ચતમ ધોરણ હાંસલ કરવા માટે સમર્થન આપવા" હાકલ કરી.

વિશ્વની અપેક્ષાઓ ખૂબ વધી ગઈ છે: WHA ના ઉદઘાટનને સંબોધિત કરતી વખતે, WHO ના ડાયરેક્ટર-જનરલ ટેડ્રોસ અધાનોમ ઘેબ્રેયસસે પાછલા 75 વર્ષો દરમિયાન સંસ્થાએ પ્રાપ્ત કરેલી મુખ્ય સિદ્ધિઓને યાદ કરી. ટેડ્રોસે કહ્યું કે સંસ્થા જટિલ પડકારોનો સામનો કરી રહી છે કારણ કે WHO પ્રત્યે વિશ્વની અપેક્ષાઓ ખૂબ વધી ગઈ છે. "રસ્તો અસ્તવ્યસ્ત અને ઉબડખાબડ છે, પરંતુ ગંતવ્ય નિશ્ચિત છે."

