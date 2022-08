નવી દિલ્હી કોવિડ 19ના કેસ ઘટ્યા બાદ ઘણી શાળાઓમાં ઓફલાઈન વર્ગો ફરી શરૂ થવા સાથે, વાલીઓ તેમના બાળકોના શાળાના ટાઈમટેબલમાં પાછા ફર્યા છે. સ્કૂલની લાઈફ સાથે દરેક વાલીઓ સેટ થવા લાગ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ફરી એક જ પ્રશ્ન સામે આવે કે, બાળકને નાસ્તામાં શું આપવું. એ પણ હેલ્થી અને આરોગ્ય જળવાઈ રહે આ સાથે પેટ ભરાય એવું. મોટાભાગની મમ્મીઓ આ અંગે મુંઝવણ અનુભવતી હોય છે. જોકે, હવે આ સમસ્યાનો નીવેડો આવી ચૂક્યો છે. બાળકો માટે ટિફિન (tiffin for School) તૈયાર કરવાની (6 Healthy and Quick lunch ideas for School Kids) વાત આવે છે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. જેથી બાળકનું આરોગ્ય જોખમાય નહીં.

પ્રોબ્લેમ સોલ્વઃ લોકડાઉન દરમિયાન, મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ પાસે કોઈ નિશ્ચિત દિનચર્યા ન હતી. તેમાંથી ઘણા લોકો સમયાંતરે જંકફૂડ ખાતા હતા. જો તમને તમારા બાળકની તંદુરસ્ત આહારની આદતને હેલ્થી બનાવવા માટે તેના ડબ્બામાં શું ઉમેરવું તે અંગે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય, તો ચિંતા કરશો નહીં. અમે ખોરાકના સંતુલિત સંયોજન સાથે તેમના લંચબોક્સને ભરવાની ઝડપી અને સરળ રીતોની યાદી તૈયાર કરી છે જે રેસ્ટોરન્ટની વાનગીઓની જેમ પોષક તત્વો અને સ્વાદ બંને આપે છે.

1. તળેલી ઈડલી લિમડાંના પાનમાં નાખેલી ફ્રાઈડ ઈડલી ચોક્કસ તમારા બાળકનું દિલ જીતી લેશે. તે પચવામાં ખૂબ સરળ અને હેલ્ધી મનાય છે. તેથી તે બાળકો માટે એક ઉત્તમ ટિફિન વિકલ્પ બનાવે છે. સાંભર અને નારિયેળની ચટણી સાથે ગરમ મોંમાં પાણી આપતી ઇડલી પેક કરવાનું ભૂલશો નહીં.

2. રોટી પિઝા બાળકોને પિઝા ગમે છે પરંતુ જો તમે તેમને રિફાઇન્ડ લોટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલા પિઝા ખવડાવવા માંગતા ન હોવ તો આ રોટી પિઝા તમારા માટે એક આદર્શ પિક છે. તમારે ફક્ત લીલા શાકભાજી અને આખા ઘઉંના લોટની જરૂર છે. પીઝા સોસ અને ચીઝનો ઉપયોગ આકર્ષક દેખાવા માટે કરો.

3. બેસન ચિલા સેન્ડવિચ આ સ્ટાર્ટર મોટાભાગે એવા લોકો પસંદ કરી શકે છે જેઓ ઇંડા ખાતા નથી. ટામેટાની ચટણી અથવા ફુદીનાની ચટણી સાથે પીરસવામાં આવે ત્યારે તેનો સ્વાદ શ્રેષ્ઠ લાગે છે. આ રેસીપીનો મુખ્ય ઘટક બંગાળ ચણાનો લોટ (અથવા બેસન) છે જે આ નાસ્તાને અત્યંત પૌષ્ટિક બનાવે છે. સૌપ્રથમ ચિલા બનાવો અને પછી તેને બ્રેડ સ્લાઈસ વચ્ચે સ્ટફ કરો.

4. જડીબુટ્ટીવાળા મખાના મખાના એ નાનો ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી નાનો નાસ્તો છે. પોપકોર્નની જેમ, આ સ્વાદિષ્ટ રીતે હળવા પરંતુ વધુ આરોગ્યપ્રદ છે. જો તમારું બાળક વેફર મંચિંગમાં છે, તો મખાના એ બેશક રીતે એક સારો વિકલ્પ છે. તમે તેમને શેકેલા અથવા કાચા ખાઈ શકો છો. તમે તેમની સાથે ખૂબ જ સરળ અને રસપ્રદ વાનગીઓ પણ બનાવી શકો છો. જડીબુટ્ટીવાળા મખાના ટૂંકા વિરામ માટે શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે.

5. હેલ્ધી ટચ સાથે લપેટી અને રોલ્સ જ્યારે તમે સેન્ડવીચ રુટમાં અટવાઈ જાઓ છો, ત્યારે લપેટી ભરેલા લંચની અનુભૂતિને તાજગી આપવા માટે માત્ર વસ્તુ બની શકે છે. તેઓ બનાવવા માટે સરળ છે અને ખૂબ જ આરોગ્યપ્રદ છે. ફક્ત ખાતરી કરો કે તમે મેડાને બદલે રોલ અને રેપ બનાવવા માટે આખા ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરો છો. ભરણ માટે, તમે બીટરૂટ, પનીર અને સ્ક્રેમ્બલ્ડ એગ્સ જેવા વધુ આરોગ્યપ્રદ વિકલ્પો શોધી શકો છો.

6. સ્વસ્થ સ્વીટ ટ્રીટ મીઠાઈ વિના કોઈ ભોજન પૂર્ણ થતું નથી. જો તમને લાગે છે કે, તમારા બાળકોને મીઠાઈ આપવાથી તેમના દાંતને નુકસાન થાય છે, તો તરત જ આ તારીખ અને અખરોટ કોકો બોલ્સ તપાસો. તમે ડેટ અને નટ કોકો બોલ્સ અગાઉથી બનાવી શકો છો અને તેને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. આ એક સ્વસ્થ મીઠી વિકલ્પ છે કારણ કે, તેમાં ખજૂર કુદરતી મીઠાશ ઉમેરશે. તેમાં બદામ, પિસ્તા અને કાજુ જેવા બદામનો સ્વાદ પણ ઓછો છે, જેમાં ઘીનો ઓછામાં ઓછો જથ્થો છે, જે ચોક્કસપણે તમારા બાળકને ઉર્જા આપશે.

અસ્વીકરણ લેખમાં ઉલ્લેખિત સૂચનો માત્ર સામાન્ય માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેનો અર્થ વ્યાવસાયિક તબીબી સલાહ તરીકે ન કરવો જોઈએ. તમારા આહારમાં કોઈપણ ફેરફાર કરતા પહેલા હંમેશા તમારા ડૉક્ટર અથવા આહાર નિષ્ણાતની સલાહ લો.