ન્યુઝ ડેસ્ક: એક અગ્રણી ઓનલાઈન યોગ ક્લાસીસ (online yoga classes) પ્લેટફોર્મના સ્થાપક સર્વેશ શશી કહે છે, "6 વર્ષની ઉંમરે યોગ શરૂ કરનાર પ્રેક્ટિશનર તરીકે, મેં આના કરતાં પણ ઘણા વધુ ફાયદા જોયા છે. યોગે મારા વ્યક્તિત્વને ઘડવામાં મદદ કરી અને મને બનાવવામાં મદદ કરી. ઉપરાંત મારા સંકલ્પો વધુ મજબૂત કર્યા. તેણે શાંત થવાની લાગણીમાં વધારો કર્યો, તે મારા કિશોરાવસ્થા વર્ષોમાં મને વધુ સ્વ-જાગૃત બનાવ્યો, અને તેણે મને શિસ્તનું જીવન અપનાવવાની મંજૂરી આપી અને આખરે મારા જીવનનો માર્ગ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો".

જ્યારે આપણે પુખ્તવયના રુપમાં આપણા પ્રારંભિક વર્ષો પર ચિંતન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને વધુને વધુ ખ્યાલ આવે છે કે આપણા બાળપણના અનુભવો આપણને પુખ્ત વયના લોકોમાં આકાર આપે (benefits of starting yoga at an early age) છે, અને આપણા બધાના અનુભવોની વિવિધ શ્રેણી હોય છે, જેમ જેમ આપણે મોટા થઈએ છીએ તેમ તેમ આપણે જીવનમાં પછીથી સ્થિર અને સક્રિય બાળપણના લાભો પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આ ત્યારે થાય છે, જ્યારે યોગ કામ આવે છે. તે વૈજ્ઞાનિક રીતે અને હકારાત્મક રીતે વધુ સંતુલન, શક્તિ, સહનશક્તિ, એરોબિક ક્ષમતા, ધ્યાન, યાદશક્તિ અને આત્મસન્માનના વિકાસને અસર કરે છે તે સાબિત થયું છે. સર્વે આમાંથી દસ થીમ પર વધુ વિગતવાર તપાસ (The benefits of yoga) કરે છે.

શક્તિનો વિકાસ કરે છે

યોગ વિકાસશીલ શરીરને મજબુત બનાવે છે અને બાળકોને તેમની લવચીકતા અને શક્તિ પર કામ કરીને મદદ કરે છે, જે તેમની રમત દરમિયાન, રમતના સમય દરમિયાન અને સામાન્ય રીતે પણ ઈજાની શક્યતાઓને ઘટાડી શકે છે.

તેમના શરીર અને લાગણીઓની શોધ કરે

યોગના આસનો બાળકોને હલનચલન દ્વારા તેમના શરીરને શોધવામાં મદદ કરે છે. બ્રેથવર્ક લાગણીઓને સંતુલિત કરવામાં અને વર્તનને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

રોગપ્રતિકારક શક્તિનો વિકાસ કરે છે

યોગએ નિર્ણાયક રચનાત્મક વર્ષોમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિને (immunity) સુધારવામાં અને પોતાના માટે સ્વસ્થ ભવિષ્ય બનાવવા માટે મદદ કરે છે.

શાળામાં મદદ કરે છે

યોગ બાળકોને તેમના ધ્યાન અને એકાગ્રતામાં મદદ કરે છે. તે વર્ગખંડની વર્તણૂક, શાળામાં પ્રદર્શન, સામાજિક સંબંધો અને સાથીદારો સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયામાં પણ સુધારો કરે છે.

વધુ સકારાત્મક બનવામાં મદદ કરે છે

માનસિક અને શારીરિક રીતે સ્વસ્થ બાળક કુદરતી રીતે સુખી બાળક તરફ દોરી જાય છે. યોગથી બનેલી સકારાત્મક માનસિકતા બાળકોને ખુશ અને પરિપૂર્ણ રહેવામાં મદદ કરે છે.

કલ્પના વિકસાવે છે

બાળકોમાં સક્રિય કલ્પના હોય છે અને તેને યોગ્ય ઘટકો સાથે ખવડાવવું મહત્વપૂર્ણ છે. યોગની હિલચાલ તેમને માત્ર તેમના શરીરનો વ્યાયામ કરવાની મંજૂરી આપતી નથી પણ તેમને પોતાની જાતે ઘણી હલનચલન કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરે છે.

માનસિક વિકાસ અને આત્મવિશ્વાસમાં મદદ કરે છે

કેટલીકવાર, સ્થિરતા ચળવળ જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. જે બાળકો હાયપર એક્ટિવિટી સાથે સંઘર્ષ કરે છે, તેઓને યોગ દ્વારા તેમના વિચારોને નિયંત્રિત કરવાની અને અરાજકતાને સમજવાની ક્ષમતા શીખવી શકાય છે. કેટલીકવાર, એક જ સમયે આપવામાં આવતી ઘણી બધી સૂચનાઓ સાથે બાળકો માટે કાર્ય કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે. ધ્યાન અને માઇન્ડફુલનેસ એ એવા સાધનો છે કે, જે બાળકોને તેમના શાળાના કાર્ય વગેરેથી ઓછા અભિભૂત થવા અને તેમની પોતાની ક્ષમતાઓમાં વધુ વિશ્વાસ રાખવા માટે શીખવી શકાય છે.

સ્વ-પ્રેમને પ્રોત્સાહન આપે છે

સ્વ-પ્રેમની થીમ્સનું અન્વેષણ કરવું ક્યારેય વહેલું નથી.આપણી પોતાની સિદ્ધિઓની ટીકા કરતાં પોતાના પ્રત્યે દયાળુ બનવું વધુ મહત્વનું છે. આ એક નાજુક સંતુલન હોઈ શકે છે, જે અંદરથી આવે છે અને જે યોગ દ્વારા શોધી શકાય છે.

જ્ઞાનાત્મક વિકાસમાં મદદ કરે છે

ધ્યાન અને માઇન્ડફુલનેસ બાળકોના જ્ઞાનાત્મક વિકાસમાં પણ મદદ કરે છે. આ તાર્કિક વિચારસરણી, બહેતર નિર્ણય લેવાની, શાળામાં બહેતર પ્રદર્શન વગેરેને પ્રોત્સાહન આપે છે.

બધામાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ કુશળતા

કૃતજ્ઞતા(Gratitude): છેવટે, યોગ બાળકોને તેમના જીવનમાં ક્યારેય વિકસિત થનારી સૌથી મહત્વપૂર્ણ આદતોમાંથી એક શીખવે છે, તેઓ જીવનમાં જે કંઈ મેળવે છે તેના માટે આભારી રહેવાની આદત.