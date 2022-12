14 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ વોક ઇન ડોમ એવિયેરી બંધ હાલતમાં

વડોદરા: વડોદરામાં કમાટીબાગમાં બનેલી વોક ઈન ડોમ એવયેરીને મોરબી પુલ દુર્ઘટનાનું ગ્રહણ લાગ્યું છે. એક મહિનાથી તૈયાર વોક ઇન એવિયેરીમાં વોક ઇન ડોમ (walk in dome aviary built at a cost of 14 crores)હજુ સુધી ચાલુ નથી (Walk in Dome Aviary remains closed) કરાયો. જેને લઈ કમાટીબાગ ફરવા આવતા લોકોને વોક ઈન એવયેરી જોવાનો લાભ નથી મળી રહ્યો. આ વોક ઇન એવયેરી 14 કરોડના ખર્ચે બનવવામાં આવી છે. જેમાં 450 થી વધુ પક્ષીઓ આવેલા છે. આ વોક ઇન એવયેરી(walk in dome aviary built at a cost of 14 crores) 7 હજાર સ્કેરમીટરનો એરિયા આવેલો છે. જેમાં ડોમ 5 હજાર સ્કવેર મીટરમાં આવેલ છે. સાથે અહીં શનિ-રવિ10 હજારની આસપાસ પ્રવસીઓનો ઘસારો જોવા મળે છે તો અન્ય દિવસોમાં 3 હજારની આસપાસ પ્રવાસીઓ મુલાકાતે (heavy rush of visiters at kamatibag)આવતા હોય છે.

ઉદ્ઘાટનના એક મહિના બાદ પણ બંધ: વડોદરા મહાનગર પાલિકા સંચાલિત કમાટીબાગના ઝૂમાં આખા દેશમાં વખણાય તેવી વોક ઈન એવીયેરી બનાવવામાં આવી છે. 14 કરોડના ખર્ચે બનેલી વોક ઈન એવિયેરિની ડીઝાઈન એવી છે કે વિવિધ દેશોના પક્ષીઓ અને જળચર પ્રાણીઓને વિશાળ પિંજરામાં રાખવામાં આવ્યા છે. એમાં બનાવેલા બ્રિજ પર જઈને જળચર પ્રાણી અને પક્ષીને જોઈ શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જો કે આ એવિયેરિના ઉદ્ઘાટનને એક મહિનો થવા છતાં ચાલુ કરવામાં આવી નથી. તંત્રએ મોરબીની પુલ દુર્ઘટના બાદ વોક ઈન એવિયેરિના નવા બનેલા બ્રિજની સ્ટેબિલિટી ચેક કરવાના બહાને મુલાકાતીઓનો પ્રવેશ બંધ કરી દિધો છે. જેના કારણે મુલાકાતીઓ જંગલ જેવો અનુભવ કરવાથી વંચિત રહી રહ્યા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ 14 કરોડનો ખર્ચ કર્યો (walk in dome aviary built at a cost of 14 crores)છતાં પોતાના કોન્ટ્રાકટરની કામગીરી પર ભરોષો નથી અને નવા બનેલા એવીયેરિના બ્રિજની સ્ટેબલીટી ચેક કરવાના નામે એઇવિયેરી બંધ કરી દેવામાં આવી(Walk in Dome Aviary remains closed) છે.

ઝુ ક્યુરેટર શુ કહે છે?: જો કે આ બાબતે ઝૂના ક્યુરેટર પ્રત્યુશ પાટનકરે જણાવ્યું હતું કે સ્ટેબીલીટી રિપોર્ટ આવી ગયો છે અને ટૂંક સમયમાં એવીયેરી સરું કરવામાં આવશે. હાલમાં સહેલાણીઓ માટે વોક ઇન એવીયેરિ ખુલ્લી મુકાઈ છે પણ વોક ઇન ડોમ ફક્ત બંધ રાખવામાં આવ્યા(Walk in Dome Aviary remains closed) છે. લોકાર્પણ બાદ તે પણ ખુલ્લું મુકવાનું હતું પરંતુ મોરબી દુર્ગટના બાદ અહીં પણ બ્રિજ જેવુ સ્ટ્રક્ચર આવેલ હોઈ તકનીકી કારણો સર સેફટી ઓડિટ ન થાય ત્યાં સુધી બંધ રાખવાની સૂચના હતી અને તેની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે. અહીં ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ અને પક્ષીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી ગાર્ડની જરૂરિયાત ને જોતા પ્રક્રિયા હાથ પર છે અને ત્યારબાદ ખુલ્લું મુકવામાં આવશે સાથે ટિકીદરમાં પણ વધારો થઈ શકે છે અને ટિકિટ દરમાં નજીવો વધારો થઈ શકે છે.