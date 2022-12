ધારાસભ્યોએ એક જૂથ થઈને અવાજ ઉઠાવો પડશે

વડોદરા: શનિવારે વડોદરામાં ભાજપના ધારાસભ્યોનો અભિવાદન કાર્યક્રમ(MLAs felicitation program at vadodara) યોજાયો હતો. જેમાં માંજલપુર બેઠકના ભાજપના સિનિયર ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલે વડોદરાના પાંચેય ધારાસભ્યો બાળકૃષ્ણ શુક્લ, કેયુર રોકડિયા, મનિષાબેન વકીલ, ચૈતન્ય દેસાઈને એક થવાની અપીલ કરી (Vadodara MLA yogesh patel Appeal)હતી. યોગેશ પટેલે કહ્યું હતું કે વડોદરાના કામો કરાવવા ધારાસભ્યોએ એક જૂથ થઈને અવાજ ઉઠાવો(All MLAs have to unite for work) પડશે.

ધારાસભ્યોના અભિવાદનમાં યોગેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે સૌરાષ્ટ્રના ધારાસભ્યો એક થઈને અવાજ ઉઠાવી તેમના વિસ્તારના કામો કરાવી જાય છે. આપણે પણ આગામી ટર્મ ટિકિટ નહીં મળે તેવો ડર રાખવો જોઈએ નહીં. 'આપણે ટિકિટ ન મળવાના ડરથી બોલીશું નહીં તો કામો નહીં થાય. ટિકિટની પરવાહ કર્યા વિના આપણે એક અવાજે બોલવું પડશે'

યોગેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે મતદારોએ ખોબલે ખોબલે મત આપ્યા છે હવે કામો કરવા પડશે. કામ પૂરા નહીં કરીએ તો બદનામી મળશે. વડોદરાના કામો કરાવવા આપણે એક જૂથ થઈને અવાજ ઉઠાવવો જ (All MLAs have to unite for work) પડશે. આપણે વિચારીએ છીએ કે જો અવાજ ઉઠાવીશું તો આવતી ટર્મમાં ટિકિટ નહીં મળે. મારો તો દાખલો છે કે મને ટિકિટ મળી જ છે. યોગેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યં હતું કે, સંગઠન અને ચૂંટાયેલી પાંખ જો સાથે રહે તો જે કામો આજદિન સુધી નથી થયા તે કામો કરી શકાશે.