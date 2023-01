પૂરતા પ્રમાણમાં હૂંફ મળી રહે અને ગરમાટો આપે તેવા ભોજનની ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવાઇ

વડોદરા રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ત્યારે વડોદરા શહેરના સયાજીબાગના પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં (Vadodara Kamatibag Zoo )પ્રાણી, પક્ષીઓ માટે ખાસ સુવિધા કરવામાં આવી છે. ઠંડકથી બચવા માટે પક્ષીઓ માટે ઘાસના પુડા મુકવામાં આવ્યા છે. ગ્રીન નેટ વાળા પડદા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે જેથી ઠંડીથી (Protect Animal from Winter Cold )પ્રાણી પક્ષીઓને બચાવી શકાય તથા દરેક પિંજરાઓમાં ઘાસની નાની નાની ઝૂંપડીઓ પણ બનાવવામાં આવી છે. જેથી કરીને પક્ષીઓને પ્રાણીઓને હૂંફ મળી રહે. તદુપરાંત ખોરાકમાં પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. શિયાળામાં ખવાતા ફળો શાકભાજીઓ આપવામાં ( Food and heating facilities suitable for winter ) આવી રહ્યા છે.

ઠંડીથી બચવા તમામ તૈયારી કરાઈ આ અંગે કમાટીબાગ ઝુ કયુરેટર ડો. પ્રત્યુષ પાટણકરે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જ્યારે ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનો આવી ગયો છે. જેમાં અમુક દિવસો કોલ્ડ વેવ જેવા હોય, તો એવામાં પ્રાણી પક્ષીઓને ઠંડીની ઋતુથી બચવા માટે ઝુ (Vadodara Kamatibag Zoo )માં પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે નાના પક્ષીઓ છે, એમના પિંજરાઓની ફરતે ગ્રીન નેટ લગાવી દેવામાં આવી છે. સાંજે સહેલાણીઓનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ ગ્રીન નેટ પાડી દેવામાં આવે છે. જેથી પવન રોકાઈ જાય અને પક્ષીઓને ગરમાટો મળી રહે જે ખૂબ ઉપયોગી( Food and heating facilities suitable for winter ) સાબિત થાય છે.

ઘાસની નાની ઝૂંપડીઓ બનાવવામાં આવી વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે પક્ષીઓના શરીરનું તાપમાન મનુષ્યના શરીરના તાપમાન કરતા આંશિક વધુ હોય છે. એટલે પક્ષીઓમાં ઉષ્ણતા વધારે હોય છે. છતાં પણ કોલ્ડ વેવના કારણે ગ્રીન નેટના પડદા લગાવી દીધા છે તથા જે મરઘાં કુળના પક્ષીઓ માટે ઘાસની નાની નાની ઝૂંપડીઓ બનાવવામાં આવી છે. તદુપરાંત જે માંસાહારી પ્રાણીઓ છે, એમના માટે જે બે વર્ષથી નવીન પિંજરા બનાવેલા છે. એમાં તાપણાની જરૂર પડતી નથ તથા કંતાન કે સૂકા ઘાસના ભુકાનું ગાદલું (Protect Animal from Winter Cold )પણ મૂકી આપીએ છે. તેના પર બેસે કે સુવે ત્યારે ગરમાટો ( Food and heating facilities suitable for winter ) મળી રહે છે.

ઋતુ પ્રમાણે ખોરાક આપવામાં આવે છે હાલ શહેરનું (Vadodara Kamatibag Zoo ) જે તાપમાન છે એને જોઈને હીટરની હાલ જરૂર નથી. પરંતુ ભવિષ્યમાં જો કોઈ એવી જરૂરિયાત જણાશે, હિટરની વ્યવસ્થા(Protect Animal from Winter Cold ) પણ કરવામાં આવશે. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને ઋતુ પ્રમાણે જમવાનું આપવામાં આવે છે. શિયાળાની ઋતુમાં આવતા જે શાકભાજી અને ફળફળાદીઓ ઉપલબ્ધ હોય છે, એ ખોરાકમાં આપવામાં આવે છે. ઠંડીના ઋતુ દરમિયાન તૈલી બી, મગફળી, મધ, ગોળનો ખાસ ઉપયોગ ( Food and heating facilities suitable for winter ) કરવામાં આવે છે.