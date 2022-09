વડોદરા- ગાયકવાડ પરિવાર દ્વારા શ્રી મહારાણી ચીમનાબાઈ સ્ત્રી ઉધોગલાય ખાતે LGBTQI(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex) સમુદાય દ્વારા સંપૂર્ણપણે સંચાલિત બનાવાયુ છે. આ પ્રકારનું પ્રથમ કેફે (the first LGBTQI run cafe) સમગ્ર દેશમાંથી આવતા કારીગરોને સમર્થન આપવા બે દિવસની અજમાયશ પર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતુ.(gajara cafe) આ કાફેએ વડોદરાના ભોજનપ્રેમી લોકોને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની અધિકૃત વાનગીઓની મજા આપી હતી. બે દિવસની અજમાયશ પછી કેફે આ વર્ષના અંતમાં ખોલવાની અપેક્ષા સેવાઇ રહી છે.(lgbtqi support cafe)

પ્રથમ LGBTQI સંચાલિત કાફે

LGBTQIને એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ- મહારાણી રાધિકારાજે ગાયકવાડે જણાવ્યું હતું કે "લોકોના પ્રતિસાદને જોવા માટે કાફે બે દિવસની અજમાયશ સાથે શરૂ થાયુ હતુ. તે નાના ઘરોમાં તૈયાર કરવામાં આવતી અધિકૃત સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પીરસે છે જે ક્યારેય સરળતાથી મળી શકતી નથી. અમે આ પ્રકારનો સ્વાદ ખોરાક પ્રેમી લોકો સુધી લાવવા માંગીએ છીએ, અને LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex)ને એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ પણ આપવા માંગીએ છીએ. સમુદાય અને મહિલાઓ તેમના ઘરોમાંથી વ્યવસાય કરવા માંગે છે. અમે આ ગજરા કેફેને સંપૂર્ણ રીતે ચલાવવા માંગીએ છીએ. જેથી સમુદાયને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા, સમાજમાં સારું વાતાવરણ અને સમાવેશીતા મળે.

સમાજની માનસિકતા બદલવામાં મદદ કરશે- લક્ષ્ય ટ્રસ્ટ તરફથી માયા ઉર્મિલા કોલી SMCSU દ્વારા આપવામાં આવેલી આ પહેલ અને પ્લેટફોર્મથી અભિભૂત છે. તેણીએ કહ્યું, કેફે તેના પ્રકારમાંથી એક છે જ્યાં LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex)સમુદાય ફ્રન્ટલાઈનમાં હશે. આ કાફે લોકોને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની અધિકૃત સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પીરસશે અને કેટલીક વાનગીઓ ખોવાઈ ગઈ છે. આ કાફે સમુદાયને સશક્ત બનાવશે અને તેમને મુખ્ય પ્રવાહમાં આવવા અને તેમના પ્રત્યે સમાજની માનસિકતા બદલવામાં પણ મદદ કરશે.