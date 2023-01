સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક પુખ્ત વયની યુવતીનું બે આરોપીઓએ અપહરણ કર્યું

વડોદરા: દિવસે ને દિવસે ગુનાહિત એકમો સક્રિય થતા વડોદરા પોલીસ (police nabbed accused of abducting and raping girl) દ્વારા સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ ગુનાઓને રોકવા વડોદરા શહેર પોલીસ, એલસીબી તેમજ વડોદરા શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા (vadodara crime news) તમામ એકમો પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. અપહરણ અને દુષ્કર્મના આરોપીઓને સયાજીગંજ પોલીસ દ્વારા ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી (two accused of abducting and raping girl in Vadodara) કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

અપહરણ બાદ દુષ્કર્મ: સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક પુખ્ત વયની યુવતીનું બે આરોપીઓએ અપહરણ કર્યું હતું. (abducting and rape case in vadodara) ત્યારબાદ એક હોટલમાં લઈ જઈ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. જેની 31 ડિસેમ્બરના રોજ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. જેથી ફરિયાદને આધારે સયાજીગંજ પોલીસ દ્વારા ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીઓને પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સામે આવેલી માહિતી પ્રમાણે દુષ્કર્મનો ભોગ બનનાર યુવતી અને ફૈઝલ ઘાંચી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. બંને છેલ્લા કેટલાય સમયથી એક બીજાથી પરિચીત હતા.

બંને આરોપીઓની ધરપકડ: 31 ડિસેમ્બરે થયેલા અપહરણ અને રેપના ગુના અંગે ACP ડી. જે. ચાવડા જણાવ્યું કે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં 30 ડિસેમ્બરે રાત્રિના સમયે એક પુખ્ચ વયની દીકરીને આરોપીઓ તેના ઘરેથી બળજબરીપૂર્વક લઈ ગયા હતા. ત્યાંથી શહેરની એક હોટલમાં તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જેના અનુસંધાને ગઈકાલે 31 ડિસેમ્બરના રોજ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખતા સયાજીગંજ પોલીસે ગુનો દાખલ થયા બાદ ગઈકાલે રાત્રે જ ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આ બન્ને આરોપીઓમાં મુખ્ય આરોપી ફૈજલ ઘાંચી કે જેણે દુષ્કર્મ આચરેલ છે. આ દુષ્કર્મમાં ફૈજલને મદદ કરનાર ફિરોજ વ્હોરાની ધરપકડ કર્યા બાદ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

આરોપીઓ સામે અનેક કેસો: આરોપીઓના ગુનાહિત ઈતિહાસ વિશે ACP ડી. જે. ચાવડા જણાવ્યું કે બન્ને આરોપીઓનો ગુનાહિત ઈતિહાસ પણ ખૂબ મોટો છે. બન્ને આરોપીઓ મારામારી,એટ્રોસિટી, લૂંટ અને ધમકી જેવા ગુનામાં સંડોવાયેલા છે. હાલ પીડિતાની મેડિકલની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. તેમજ આ આરોપીઓ વિરુદ્વ સખતમાં સખત સજા થાય તેને લઈ હાલ સયાજીગંજ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.