વડોદરા ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ના (Gujarat Assembly Election 2022) પ્રથમ અને બીજા ચરણનો મતદાન (First and second phase of polling in Gujarat) પૂર્ણ થયું છે. ત્યારે આજે એટલે કે 8 ડિસેમ્બરના રોજ મત ગણતરી થવા જઈ રહી છે. વડોદરા શહેર જિલ્લાની કુલ 10 વિધાનસભા બેઠકો પર 72 ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેંસલો થવાનો હતો. વડોદરાની શહેર અને જિલ્લાની બેઠકો પર 10 બેઠકોમાથી 9 બેઠકો પર ભાજપનો વિજય (BJP grand victory in Vadodara ) થયો છે. વડોદરા શહેરની માંજલપુર, અકોટા, સયાજીગંજ રાવપુરા અને વડોદરા શહેર વિધાનસભાનો સમાવેશ થાય છે. વડોદરા જિલ્લામાં વાઘોડિયા, ડભોઇ, સાવલી, કરજણ અને પાદરાનો સમાવેશ થાય છે.

વડોદરા જિલ્લા શહેરની બેઠક પ્રમાણે મતદાન

કેટલી સીટો કેટલું મતદાન: વડોદરા શહેર જિલ્લાની સ્કૂલ 10 વિધાનસભા બેઠકો આવેલી છે. જેમાં વડોદરા જિલ્લાની 10 બેઠકો માટે મતદાન 65.83 ટકા નોંધાયું છે. ગુજરાત વિધાનસભાની 2022ની ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ 76.79 ટકા પાદરા વિધાનસભામાં મતદાન થયું છે. સૌથી ઓછું વડોદરા શહેર રાવપુરા બેઠક પર 57.69 ટકા નોંધાયું છે. જે વર્ષ 2017 કરતા ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં નોંધાયું છે.

પ્રચારમાં ખાસ રહેલી બાબતો: ગુજરાત વિધાનસભાની 2022ની ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેર જિલ્લાની 10 વિધાનસભા બેઠકો માટે તમામ રાજકીય પક્ષોએ પ્રચાર પ્રસાર માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે. વડોદરા જિલ્લા શહેરની 10 વિધાનસભા બેઠકો માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શહેરના ઐતિહાસિક નવલખી મેદાન ખાતે તમામ ઉમેદવારો માટે જાહેર જંગી સભા યોજી હતી, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો માટે અલગ અલગ બેઠક માટે રાજેસ્થાનના મુખ્યપ્રધાન અશોક ગહેલોતે સભાઓ કરી હતી. આમ આદમી પાર્ટી માટે વડોદરા શહેરમાં દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યપ્રધાન ભગવાન દ્વારા રોડ શું કરાયો હતો, પરંતુ ભારે વિરોધના કારણે તેઓ બંને રોડ શો પૂર્ણ કર્યો હતો. બીજી તરફ વડોદરા શહેરની અકોટા રાવપુરા અને શહેર વિધાનસભા માટે વિધાનસભાના મતદાન પૂર્વેજ કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહએ ભવ્ય રોડ શો કર્યો હતો.

જાતિ સમીકરણ: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022માં મધ્યગુજરાતની ચર્ચા વધુ રહેતી હોય છે. કારણ કે અમદાવાદ અને વડોદરાના બાદ કરતાં આદિવાસી, OBC, અનુસુચિત જાતી, અનુસુચિત જનજાતીના મતદારોને (Scheduled Tribe voters) રીઝવવા માટે રાજકીય પક્ષો વધુ જોર લગાવતા હોય છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં જાહેરસભા (Public meeting in tribal areas) અને રોડ શો, તેમજ ગામડેગામડે ખાટલા બેઠક સહિતનો પ્રચાર ત્યાં વધુ થાય છે.

VVIP સીટના પરિણામો આ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વડોદરા શહેરની શહેર વિધાનસભામાં ખાસ કરીને રાજ્ય સરકારના કુટુંબ કલ્યાણ પ્રધાન મનીષા વકીલ ત્રીજીવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. બીજી તરફ સૌથી વધુ ચર્ચાસ્પદ રહેલી માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકના (Manjalpur assembly seat) ઉમેદવાર યોગેશ પટેલ કે જેઓ સરકારના પૂર્વ પ્રધાન રહી ચૂક્યા હતા. છેલ્લે સતત ધારાસભ્ય બનતા આવ્યા છે. ફરી એકવાર પાર્ટી એ તેઓને તમામ પ્રકારના સીમાંકન ઓળંગીને ટિકિટ આપી હતી. વડોદરા જિલ્લામાં સાવલી બેઠક (Savli seat in Vadodara district) પર કેતન ઇનામદારને રિપીટ કરાયા હતા. વાઘોડિયા બેઠક પર મધુ શ્રીવાસ્તવ ભાજપમાંથી છેડો ફાડી અપક્ષ ઉમેદવારી કરી છે. જેમાં તેમની હાર પરીણમી છે. ત્યારે અહીંયા કાંટાની ટક્કર જેવું જોવા મળ્યું હતું ખરા પણ અત્યાર 3.30 કલાક સુધીના પરિણામમાં ભાજપમાંથી મનીષા વકીલને 1,30,507 મતોથી વિજય થયો છે. જ્યારે કોંગેસમાં ગુણવંતરાય પરમારને 32108 મતોથી કોંગેસ પક્ષ પરાજય પામ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સોલંકી જીગરભાઈ ભાનુપ્રસાદ 15,902 મતોથી પાછળ રહી ગયા છે.

2017ના પરિણામ: વડોદરા જિલ્લાની કુલ 10 બેઠકો છે. જેમાં સાવલી, વાઘોડિયા, ડભોઈ, વડોદરા સિટી, સયાજીગંજ, અકોટા, રાવપુરા, માંજલપુર, પાદરા અને કરજણનો સમાવેશ થાય છે. 2017ની ચૂંટણી પરિણામ આવ્યા તેમાં 8 બેઠક પર ભાજપ જીત્યું હતું અને 2 બેઠક પર કોંગ્રેસ જીત્યું હતું. છેલ્લા મતદાર યાદી પ્રમાણે વડોદરા જિલ્લામાં કુલ 26.02 લાખ મતદારો નોંધાયેલા છે, જેમાંથી 13.31 લાખ પુરુષ મતદારો, 12.70 લાખ મહિલા મતદારો અને 223 થર્ડ જેન્ડર મતદારો છે.

2022નું વિધાનસભા બેઠક પરિણામ: વડોદરા શહેર જિલ્લાની 10 વિધાનસભા બેઠકમાંથી ભાજપને 09 બેઠકો પર ભવ્ય જીત થઈ છે. વાઘોડિયા બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલાની જીત થઈ છે. આ તમામ બેઠકો પર ભાજપ ખુબજ લીડ સાથે જીત મેળવી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસની વડોદરા શહેર જિલ્લામાં એક પણ સીટ આવી નથી.