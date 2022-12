તાપી : વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ વિરોધી ગતિવિધિઓને (BJP Anti campaign in Tapi) લઇને ભાજપ પાર્ટી દ્વારા નેતાઓને લઈને મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષોમાં ઘણા નેતાઓની ટિકિટ કપાઇ, ઘણા નેતાઓ અપક્ષ ઊભા રહ્યા કેટલાકે રાજીનામું આપ્યું હતું, ત્યારે એક એવા નેતાની ચર્ચા છે જે તે પાર્ટીમાં રહીને પાર્ટી વિરુદ્ધ પ્રચાર કરી રહ્યાં હોવાના જાણવા મળ્યું હતું. (BJP suspended three leaders in Tapi)

કોને કોને કર્યા સસ્પેન્ડ મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃતિઓને ઉશ્કેરવા બદલ તાપી જિલ્લા ભાજપે ત્રણ નેતાઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. સસ્પેન્ડ કરાયેલા નેતાઓમાં કોર્પોરેટર સંજય સોની, પ્રદેશ આદિજાતિ મોરચાના સભ્યો મહેશ પટેલ અને કૌશિક વસાવાનો સમાવેશ થાય છે.

ભડકાવવા બદલ આગેવાનોને સસ્પેન્ડ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે પહેલાથી જ કડકાઈ દાખવી છે. અગાઉ અપક્ષમાંથી દાવેદારી નોંધાવનારને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. રાજકીય પક્ષોના અનેક નેતાઓની ટિકિટ કાપવામાં આવી છે. ત્યારે તેમને બળવો કરતા પાર્ટીએ આ રુખ અપનાવ્યો હતો, ત્યારે તમામ પ્રકારની નજર હજુ પણ રાખવામાં આવી રહી છે તેવામાં તાપી જિલ્લા ભાજપના કાર્યકારી પ્રમુખે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ ભડકાવવા બદલ આગેવાનોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. જેમાં કાઉન્સિલર સંજય સોની,પ્રદેશ આદિજાતિ મોરચાના સભ્ય મહેશ પટેલ અને કૌશિક વસાવાને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. (Gujarat Assembly Election 2022)