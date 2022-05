સુરેન્દ્રનગરઃ લીંબડી અમદાવાદ હાઈવે પર કાર અને ખાનગી લક્ઝરી બસ વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત (Car and Luxury Bus Accident at Limbadi Ahmedabad Highway) સર્જાયો હતો. તેના કારણે 2 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે (Accident in Surendranagar) મોત થયા હતા.

યુવાનો રાજસ્થાન જઈ રહ્યા હતા - રાજકોટના યુવાનો લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપવા રાજસ્થાન જઈ (Car and Luxury Bus Accident at Limbadi Ahmedabad Highway) રહ્યા હતા. તે દરમિયાન આ અકસ્માત થયો હતો. જોકે, અકસ્માતના કારણે ભારે ટ્રાફિકજામ થયો હતો. જ્યારે પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને વધુ તપાસ હાથ (Accident in Surendranagar) ધરી હતી.