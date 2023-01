સુરત: શહેરના લાલભાઈ સ્ટેડિયમ ઉપર છેલ્લા ચાર દિવસથી રેલવે અને જમ્મુ કશ્મીર વચ્ચે રણજી ટ્રોફીની મેચ રમાડવામાં આવી રહી છે.જમ્મુ કાશ્મીર ટીમના ખેલાડી વિબ્રાન્ટ શર્માની IPL (Vibrant Sharma selection in the ipl) સનરાઈઝ હૈદરાબાદ ની ટીમમાં પસંદગી કરવામાં (Vibrant Sharma selection in the Sunrise Hyderabad) આવી છે. જોકે આ મેચ પેહલા રેલવેના હોમ ગ્રાઉન્ડ કર્નલ સિંહ સ્ટેડિયમ દિલ્હી ખાતે યોજાનાર હતી પરંતુ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે BCCCIએ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનને વિનંતી કરતા સુરતના લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ ખાતે આ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બંને ટીમો તરફથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સુંદર દેખાવ કરનાર ખેલાડીઓ કર્યું હતું.

જમ્મુ કાશ્મીર માટે ગૌરવની વાત: આ રેલવે અને જમ્મુ કશ્મીર વચ્ચે રણજી ટ્રોફીની મેચમાં બંને ટીમોએ ખૂબ જ સારો દેખાવ કર્યો હતો. અંતે રેલવેની ટીમે જમ્મુ કશ્મીર ની ટીમને હરાવી જીત મેળવી હતી.જોકે સુરતના આજ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જમ્મુ કાશ્મીર માટે ગૌરવની વાત થઈ શકાય એવા તેમના ટીમના બેસ્ટમેન વિબ્રાન્ટ શર્માની IPL સનરાઈઝ હૈદરાબાદ ની ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે.

બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ: આ બાબતે વિબ્રાન્ટ શર્માએ જણાવ્યુંકે, સુરતમાં અમે લોકો જમ્મુ કશ્મીર અને રેલવે વચ્ચે મેચ રમવા આવ્યા હતા. અને અહીંથી મારું IPL સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે. આ ટીમ માટે મારું બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ. આવું તમે વિચાર્યું તો હતું પરંતુ આટલા ઝડપથી સિલેક્શન થઈ જશે તે નહીં વિચાર્યું હતું.આજદિન સુધી 14 મેચ રમી છે. 9 વખત ટી-20 મેચ રમ્યો છું. અને અહીં રેલવેની સામે અમારી મેચ હતી. પરંતુ અમારા તેમનો સારો દેખાવ તો નહીં રહ્યો આગળના મેચમાં સારો દેખાવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું.