છેલ્લા 10 દિવસથી 80 રૂપિયા ટોલ લેવાનું શરુ થતાં વિરોધ

સુરત જિલ્લાના કામરેજ ટોલનાકા ખાતે આજરોજ ફરી સ્થાનિક આગેવાનોએ વિરોધ ( Uproar at Kamrej Toll Booth) નોંધાવ્યો હતો. લોકલ વાહનોનો ટોલ ઉઘરાવવામાં આવતા (Protest for Toll From Local Vehicles )સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને સ્થાનિક આગેવાનો રજૂઆત કરવા માટે NHAIની ઓફિસે પહિચ્યા હતાં. જોકે કોઈ અધિકારી હાજર મળી આવ્યા ન હતાં. જેથી રોષે ભરાયેલા આગેવાનોએ NHAI ની ઓફિસને તાળાબંધી કરી (NHAI office locked by Locals )દઇ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

નેશનલ હાઇવે પર મસમોટા ખાડા NHAI વિભાગ દ્વારા ટોલનાકા પર રોજનો લાખો રૂપિયાનો ટોલ (Protest for Toll From Local Vehicles )ઉઘરાવવામાં આવે છે. છતાં હાલ હાઇવે બિસ્માર હાલતમાં છે. કામરેજ તાલુકામાં પસાર થતા નેશનલ હાઇવે પર ઠેર ઠેર ખાડાઓ પડી ગયા છે. જેને લઇને વાહન ચાલકોને સતત અકસ્માત થવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે.

64 કિમીનો હાઇવે ભંગાર હાલતમાં સ્થાનિક આગેવાન અશ્વિન શેખલીયાએ જણાવ્યું હતું કે અંકલેશ્વરથી ચલથાણ સુધીનો 64 કિમીનો હાઇવે ( Ankleshwar to Chalthan Highway ) ભંગાર હાલતમાં છે. છેલ્લા 6 મહિનાથી રિપેર પણ નથી કરવામાં આવ્યો. ખૂબ જ મોટા મોટા ખાડાઓ છે,જેના કારણે રોજ અકસ્માત થાય છે.ઘણા લોકોના મોત પણ થયા છે. વાહનોને નુકશાન પણ થાય છે. ખરાબ રસ્તાના કારણે હાઇવે પર ખૂબ જ ટ્રાફિક રહે છે. કામરેજ ટોલ નાકા પર છેલ્લા 10 દિવસથી 80 રૂ.ટોલ લેવાનું (Protest for Toll From Local Vehicles )ચાલુ કર્યું છે જેનો અમેે વિરોધ ( Uproar at Kamrej Toll Booth) કરીએ છીએ.