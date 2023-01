સુરતમાં શિકારી શ્વાનનો બાળકી પર જીવલેણ હુમલો

સુરત: વફૂલપાડા અશ્વની કુમાર સોસાયટીમાં નાની બાળકીને ગાલ પર(surat dog bitten girl on cheek) કૂતરાએ બચકું ભર્યું હતુ. નાની બાળકી ને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. કૂતરા દ્વારા નાની બાળકીને કારડવાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ (Surat Dog Attack on girl cctv) થઈ છે. તાત્કાલિક કૂતરાને પકડવા અધિકારીને જાણ કરી હતી. ટીમ દ્વારા કૂતરા પકડવાનું ઓપરેશન પાર પાડ્યું. વિસ્તારના લોકો દ્વારા( girl was bitten on the cheek by a dog) અધિકારી અને તેમની ટીમનો ખુબ ખુબ આભાર માન્યો હતો.

