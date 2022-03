સુરત: એક અભિયાન અંતર્ગત શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિ આદિવાસી સમાજમાં શિક્ષણ (Education in tribal society)અને સંસ્કારના વિકાસ(Development of culture in tribal society )હેતુ પ્રયાસરત છે. ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિએ (Shri Hari Satsang Samiti)અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતના ચાર હજાર જેટલા આદિવાસીઓને કથાકાર(Made tribals storytellers)બનાવ્યા છે. જેઓ અનેક વિસ્તારોમાં જઈ કથા વાંચન કરે છે.

શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિ

હિંદુ ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કાર્યરત

શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિનું આ રજત જયંતિ વર્ષ છે. હાલ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તાર ગણાતા ડાંગ, તાપી, નર્મદા, ભરૂચ, હિંમતનગર ,છોટાઉદેપુર, દાહોદ, મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લામાં આ સમિતિ દ્વારા 2,220 સંસ્કાર શિક્ષણ કેન્દ્ર, બે મોબાઇલ હરિમંદિર રથ, સોનગઢ અને નડિયાદમાં શ્રી રામકથાના વ્યાસ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર સંચાલિત છે. આદિવાસીઓને મુખ્યધારામાં લાવવા માટે સમિતિ પ્રયત્ન કરતી રહે છે. ખાસ કરીને હિંદુ ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કાર્યરત રહે છે.

મંદિરો નથી ત્યાં મોબાઇલ હરિમંદિર રથ મોકલીએ છીએ

શ્રી હરિ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ મહેશકુમાર મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી ગુજરાતમાંથી 4000 આદિવાસીઓને કથાકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. આવનાર દિવસોમાં પણ આવી જ રીતે આદિવાસી સમાજના લોકોને ધર્મ વિશે જાગૃત કરવાનું કાર્ય ચાલુ રહેશે. જ્યા મંદિરો નથી ત્યાં મોબાઇલ હરિ મંદિર રથ અમે મોકલીએ છીએ. અમારું રજત જયંતિ વર્ષ છે. ગાયોનું વેચાણ ન થાય અને કતલખાને ન જાય માટે પણ શ્રી હરિ સત્સંગ સમિતિ કાર્યરત છે. શહેરી જનોને વનવાસી સમાજના ઉત્થાન કાર્યોમાં સહયોગ આપવા માટે કવિ સંમેલનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દેશના પ્રખ્યાત કવિઓ હાજર રહેશે.

