સુરત ઉત્તરાયણના પર્વને હવે 11 દિવસની વાર છે. ત્યારે રાજ્યભરમાં પતંગરસિયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાક પતંગરસિયાઓએ તો અત્યારથી પતંગ ચગાવવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે. ત્યારે સુરતમાં પતંગની કાતિલ દોરીનો કહેર સામે આવ્યો છે. અહીં કારખાનામાં કામ કરતા શ્રમિકનું દોરીના કારણે ગળું કપાઈ જતાં તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત (Surat Senior Citizen dies due to string of kite) થયું હતું.

ઘરે પરત ફરતી વખતે નડ્યો અકસ્માત આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, લુમ્સના કારખાનામાં કામ કરતા 52 વર્ષીય વ્યક્તિ કામરેજ ચાર રસ્તા પાસેથી પસાર થઈ (Road Accident in Surat) રહ્યા હતા. તે દરમિયાન કાતિલ દોરીથી તેમનું ગળું કપાઈ જતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ત્યારબાદ તેમને કામરેજ આરોગ્ય કેન્દ્ર (Kamrej Health Centre) ખાતે લઈ જવાયા હતા, જ્યાં તબીબે તેમને મૃત જાહેર (Surat Senior Citizen dies due to string of kite) કર્યા હતા.

મૃતક આધેડ નવા ગામના રહેવાસી મૃતક બળવંત પટેલ કામરેજ તાલુકાના નવા ગામના રહેવાસી હતા. તેઓ કામરેજ ચાર રસ્તા નજીક ડાયમંડ નગરમાં લુમ્સના કારખાનામાં કામ કરતા હતા. ત્યારે આ મામલે કામરેજ પોલીસે (Kamrej Police Station) આગળની તજવીજ હાથ ધરી (Surat Senior Citizen dies due to string of kite) છે.

અગાઉ એડવોકેટનું ગળું કપાયું હતું આ પહેલા સુરતમાં જ પતંગની દોરીના કારણે એક વકીલને અકસ્માત (Road Accident in Surat) નડ્યો હતો. તેમને પણ ગળામાં દોરી વાગતાં તેઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. એટલે તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા (Surat Senior Citizen dies due to string of kite) હતા.