માંડવી પોલીસ સ્ટેશનમાં રખાયો મુદ્દામાલ

સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાં ખાણ ખનીજ વિભાગની કાર્યવાહીથી ખનીજ માફિયાઓમાં (Department of Mines and Minerals action in Surat) દોડધામ મચી ગઈ હતી. સુરતની ટીમે ડ્રોન મારફતે અહીં દરોડા પાડ્યા હતા. તે દરમિયાન મહુવરીયા ગામમાંથી ગેરકાયદે રેતી ખનન પ્રવૃત્તિ ઝડપી પાડવામાં આવી હતી.

મુદ્દામાલ કબજે કરાયો મહુવા તાલુકાનાં મહુવરીયા ગામમાં અંબિકા નદીમાં રેતી ખનનની પ્રવૃત્તિ પર (Sand mining activity in Surat) ખાણ ખનીજ વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા. ભૂસ્તર વિભાગ (Geological Department Surat) દ્વારા સ્થળ પરથી 3 યાંત્રિક નાવડી અને એક ટ્રક મળી કુલ 16 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ કબ્જે લેવામાં આવ્યો હતો.

ડ્રોનથી કરવામાં આવી હતી કાર્યવાહી ભૂસ્તર વિજ્ઞાન (Geological Department Surat) અને ખનીજ કચેરીની તપાસ ટીમે (Sand mining activity in Surat) મહુવા વિસ્તારમાં ડ્રોન પદ્ધતિ વડે દરોડા પાડ્યા હતા. તેમાં મહુવરીયા ગામથી પસાર થતી અંબિકા નદીના પટમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતી ખનન થઈ રહ્યું હોવાનું તપાસ ટીમને ધ્યાને આવ્યું હતું. સ્થળ પર જઈ તપાસ કરતાં રાકેશભાઈ ધનસુખભાઈ પટેલ (રહે. વહેવલ, તા. મહુવા, જી.સુરત), દિવ્યેશ ગિરિશભાઈ પટેલ (રહે વલવાડા, તા. મહુવા, જી.સુરત) અને રાહુલ અરવિંદ પટેલ (રહે વહેવલ, તા. મહુવા, જી.સુરત) દ્વારા રેતીનું કામકાજ કરવામાં આવી રહ્યું હતું.

માંડવી પોલીસ સ્ટેશનમાં રખાયો મુદ્દામાલ ભૂૂસ્તર વિભાગના (Geological Department Surat) અધિકારીઓ હિતેશ પટેલ અને ભાવેશ પરમારે આ કાર્યવાહી (Department of Mines and Minerals action in Surat) કરી હતી. તે દરમિયાન સ્થળ પરથી રેતી ખનન પ્રવૃત્તિમાં કાર્યરત્ કુલ 3 યાંત્રિક નાવડી અને એક ટ્રક કબ્જે કરવામાં આવી હતી. અંદાજિત 16 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરી તેને માંડવી પોલીસ મથકે (Mandvi Police Station) રાખવામાં આવેલ હોવાનું ભૂસ્તર વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

ખનીજ માફિયાઓ ભૂગર્ભમાં ડ્રોન પદ્ધતિથી ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમ અચાનક ત્રાટકતા મહુવા તાલુકામાંથી (Department of Mines and Minerals action in Surat) પસાર થતી અંબિકા, પૂર્ણા સહિતની નદીઓમાં ગેરકાયદે રેતી ખનન કરતા રેતી માફિયાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. હાલ ગેરકાયદે રેતી ખનન કરતાં માફિયાઓ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.