સુરતના સચીનમાં બિહારવાસી પરિવારની ત્રણ વર્ષીય માસુમ બાળકીને થયેલી કેન્સરની બીમારીના ઈલાજ (cancer treatment )કરાવવા માટે લીધેલી લોન ભરપાઈ કરવા ( Non payment of loan for cancer treatment )મુશ્કેલી થતા આર્થિક તાણ અનુભવી પિતાએ ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા (Death by Suicide ) કરી લીધી હતી. વતન જઈ લોન તેમજ ઉછીના નાણાં મેળવી સારવાર કરાવ્યા છતાં બાળકીને બચાવી ન શકતા પિતા ડિપ્રેશનમાં રહેતો હતો.

પેકેજીંગ કંપનીંમાં કામ કરતો હતો મૃતક સુરત સચીન પોલીસ સ્ટેશન પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ બિહાર મોતીહારી જિલ્લાના વતની અને હાલ સચિન હોજીવાલા રોડ નંબર 12 ઉપર આવેલી મનીષ પેકેજીંગ કંપનીના ક્વાર્ટર્સમાં રહી આ જ કંપનીમાં હેલ્પર તરીકે કામ કરી 36 વર્ષીય પંકજ સાહેબ મહંતો પત્ની અને ત્રણ બાળકોનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. પંકજની પત્ની અન્ય ખાતામાં નોકરી કરી મદદરૂપ થતી હતી. પંકજ મહંતોએ પોતાના ઘરમાં ગળે ફાંસો લગાવી આત્મહત્યા (Death by Suicide ) કરી લીધી હતી.સચીન પોલીસે ( Sachin Police )મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

ઉછીના નાણાં પણ લીધા હતાં પંકજના ત્રણ સંતાનો પૈકી ત્રણ વર્ષીય બાળકીને ગત માર્ચ મહિનામાં તબીબો દ્વારા કેન્સરની બીમારી થયું હોવાનું નિદાન થયું હતું. જોકે પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાથી માસુમ દીકરીને ઈલાજ (cancer treatment )માટે વતન બિહાર પરિવાર સાથે લઈ ગયો હતો. બિહાર જઈ પંકજે બાળકીની સારવાર માટે તેમજ અન્ય જરૂરિયાતો માટે લોન મેળવી તેમજ ઉછીના નાણાં લીધા હતાં અને આ નાણાં બાળકીના સારવાર પાછળ ખર્ચ્યા હતા. જોકે બાળકી ને બચાવી શક્યો ન હતો અને બાળકીના મોત બાદ જુલાઈ માસમાં પંકજ પરિવાર સાથે સુરત પરત આવી ગયો હતો. જોકે હજુ પણ આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાથી પંકજ લોનની ભરપાઈ નહીં કરી શકતા ( Non payment of loan for cancer treatment )ડિપ્રેશનમાં આવી આ પગલું (Death by Suicide ) ભર્યું હોવાનું સચીન પોલીસે ( Sachin Police )જણાવ્યું હતું.