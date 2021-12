સાબરકાંઠા - સાબરકાંઠા તેમજ અરવલ્લી જિલ્લાના પશુપાલકો માટે આશીર્વાદ ગણાતી સાબર ડેરી દિનપ્રતિદિન ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં વિસ્તરી રહી છે. આજે તેલંગાણાના અને ઉદ્યોગપ્રધાન કે. ટી. રામારાવ (Telangana Minister K T Ramarao) સાથે સાબરડેરીના 5 લાખ લિટરનો પ્લાન્ટ બનાવવાના (Sabar Dairy to set up plant in Telangana) એમઓયુ કરાતાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોમાં (Saber Dairy Milk Plant MoU 2021) ખુશી વ્યાપી છે.

દૂધની બનાવટોના પ્લાન્ટની સ્થાપના હેતુસર એમઓયુ

સાબર ડેરીના ગુજરાત રાજ્ય બહાર વિસ્તરણ આયોજન અંતર્ગત દૂધની બનાવટોના ઉત્પાદન હેતુ નવીન પ્લાન્ટ સ્થાપનાના લક્ષ્યને ધ્યાને લઈ સાબર ડેરી દ્વારા 29 ડીસેમ્બર 2021ના રોજ નવું સોપાન સર થયું છે. જેમાં તેલંગાણા રાજ્યમાં હૈદરાબાદ નજીક વારંગલ ખાતે દૂધ અને દૂધની બનાવટો માટે દૈનિક 5 લાખ લિટર ક્ષમતાના નવીન સંકલિત ડેરી પ્લાન્ટની (Sabar Dairy to set up plant in Telangana) સ્થાપના હેતુ તેલંગાણા રાજ્ય સરકાર સાથે તેલંગાણા રાજ્ય સરકારના વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગપ્રધાન કે. ટી. રામારાવની (Telangana Minister K T Ramarao) ઉપસ્થિતિમાં સાબર ડેરીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડૉ.બી. એમ. પટેલ અને મુખ્ય સચિવ(ઉદ્યોગ) વચ્ચે સમજૂતી કરાર (Saber Dairy Milk Plant MoU 2021) કરવામાં આવ્યો.

આજના (Saber Dairy Milk Plant MoU 2021) કાર્યક્રમમાં GCMMF ના ચીફ જનરલ મેનેજર મનોરંજન પાની, સાબર ડેરીના જનરલ મેનેજર પ્રવીણભાઈ પટેલ, રાજ્ય સરકાર અને GCMMF ના અધિકારીઓ હાજર રહ્યાં હતાં.

દક્ષિણ ભારતમાં સ્થપાનાર સૌ પ્રથમ પ્લાન્ટ

અમુલ દ્વારા દક્ષિણ ભારતમાં સ્થપાનાર સૌ પ્રથમ પ્લાન્ટ એવા સાબર ડેરીના પ્રસ્તાવિત અત્યાધુનિક નવીન પ્લાન્ટમાં (Sabar Dairy to set up plant in Telangana) પાઉચ મિલ્ક ,છાસ, લસ્સી, પનીર, આઇસ્ક્રીમ અને મીઠાઇ બનાવવામાં આવશે. ભવિષ્યમાં પ્લાન્ટની ક્ષમતા 10 લાખ લિટર સુધી કરવામાં આવનાર છે.

સાબર ડેરીના રાજ્ય બહાર સ્થાપિત થનાર આ એકમથી (Sabar Dairy to set up plant in Telangana) અમુલની દૂધની બનાવટોના વેચાણમાં વૃદ્ધિની સાથે વ્યાપ વધશે. ત્યારે તેનો આર્થિક ફાયદો સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના દૂધ ઉત્પાદકોને મળશે તે નક્કી બાબત છે.