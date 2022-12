પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોની કપાસ સળગાવની ચીમકી

સાબરકાંઠા: એક તરફ કૃષિમાં ગુજરાત નંબર વન હોવાની વાતો થઈ રહી છે તો બીજી તરફ આજની તારીખે પણ કપાસ પકાવનારા ખેડૂતો માટે ભાવની પળોજણ યથાવત (farmers not getting affordable prices of cotton) છે. સાબરકાંઠાના વડાલીના જેતપુર કંપાના ખેડૂતે કપાસના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા પોતાનો સંપૂર્ણ પાક સળગાવી દેવા માટે વહીવટી તંત્ર સહિત સરકારને રજૂઆત કરી (altimetam to burn cotton at sabarkatha) છે. જેના પગલે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભારે ખળભળાટ સર્જાયો (altimetam to burn cotton at sabarkatha) છે.

કપાસનો પાક સરકારી કચેરી આગળ સળગાવી દેવાની લેખિત રજૂઆત

સંપૂર્ણ પાક સળગાવી દેવાની ચીમકી: સાબરકાંઠાના વડાલીના જેતપુર કંપાના રાજુભાઈ પટેલ નામના ખેડૂતે (raju patel farmer of sabarkatha) વડાલી મામલતદાર સહિત સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેકટરની પોતાનો મહામૂલો કપાસનો પાક સરકારી કચેરી આગળ સળગાવી દેવાની લેખિત રજૂઆત કરતા જિલ્લામાં ભારે ખળભળાટ વ્યાપ્યો (written presentation to collector and mamalatdar) છે. જો કે આ મામલે ખેડૂતની રૂબરૂ મુલાકાત લેતા તેમને આ મામલે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારની ભાવ લક્ષી પોલિસી દર વખતે અલગ અલગ હોય છે. હાલના તબક્કે મગફળીના ભાવ કરતા કપાસના ભાવ ગગડી જતા જેતપુર કંપા વિસ્તારમાં ખેડૂતો ભારે રોષે ભરાયા છે. જેના પગલે જેતપુર કંપાસના સ્થાનિક ખેડૂત રાજુભાઈ પટેલે આજે રજીસ્ટર પોસ્ટથી ગુજરાત સરકાર સહિત વડાલી અને સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેકટર કચેરીને તાત્કાલિક ધોરણે કપાસનો મહામૂલો પાક સળગાવી દેવાની પરમિશન માગી છે.

આ પણ વાંચો બજેટ 2023-24: સરકારે તૈયારીઓ શરૂ કરી, નાણાપ્રધાને ખાતરી આપી કે દેવુ ઘટશે

પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતો નારાજ: આ તબક્કે રાજુભાઈ પટેલની મુલાકાત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે ગત વર્ષે કપાસનો પાક વેચી નખાયા બાદ 2100થી વધારે ભાવ પહોંચ્યા હતા. તેમજ હાલ કપાસનો ભાવ 1600થી પણ ઓછો બોલાઈ રહ્યો છે. જે વડાલી સહિત સમગ્ર સાબરકાંઠાને ગુજરાતના ખેડૂતોને કોઈપણ ભોગે પોષણક્ષમ ન હોવાના પગલે પરિવારની મંજૂરીથી કપાસને સળગાવી દેવાની પરમિશન માગવામાં આવી છે. તેમજ આગામી પંદર દિવસના સમયગાળામાં તંત્ર દ્વારા ચોક્કસ કોઈ નિર્ણય નહીં લેવાય તો આત્મવિલોપન કરવાથી લઈ પાક સળગાવવાના મામલે કોઈ બે મત નહીં થવાય. અપાયેલી ચીમકીના પગલી હાલમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના રાજકારણમાં પણ ભારે ઘરમાં વાપર્યો છે. આગામી સમયમાં મામલે કેવા પરિણામો આવે છે એ તો સમય જ બતાવશે.

આ પણ વાંચો ખેડૂતો ખુશઃહાફુસ-કેસર કેરીનો મબલખ પાક ઊતરાવાના એંધાણ, આંબાપ્રેમી આતુર

ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો: ગત વર્ષે કપાસના ભાવ ઊંચા બોલાયા બાદ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે સારા ભાવ મળવાની આશામાં ખેડૂતોએ કપાસનું 48 હજાર હેક્ટરમાં વાવેતર કર્યું હતું. દિવાળી બાદ રૂ.1900થી કપાસની ખરીદી શરૂ થયા બાદ હાલમાં રૂ.1750 ની આસપાસ ભાવ ગગડી જતાં કેટલાક ખેડૂતોએ થોભો અને રાહ જુઓની નીતિ અખત્યાર કરી છે.