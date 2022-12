રાજસ્થાન અને ગુજરાતના લોકોએ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી

સાબરકાંઠા: સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે ધરોઈ યોજના (dharoi yojna of north gujarat) એકમાત્ર જીવા દોરી સમાન યોજના છે. જો કે રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા 2558 કરોડના ખર્ચે સાબરમતી તેમજ સહી નદી ઉપર ચકસાંઢમારિયા અને બુજા જળાશય યોજના બનાવવા બજેટમાં જોગવાઈ (dam on sabarmati river) કરતા હવે ગુજરાત સહિત રાજસ્થાનમાં ભારે વિરોધ શરૂ (opposition of tribal of gujarat) થયો છે. જો કે સ્થાનિકોનું માનીએ ડેમ રોકવા માટે કોઈપણ હદ સુધી લડી લેવાની તૈયાર કરી લીધી હોવાનું જણાવી રહ્યા (agitation of the people on decision of rajsthan government) છે.

ડેમનો ભારે વિરોધ: 1972માં સાબરકાંઠાના વડાલી નજીક ધરોઈ જળાશય યોજના (dharoi reservoir project) બનાવવામાં આવી. તેમજ ધરોઈ જળાશય યોજનાના પગલે ઉત્તર ગુજરાતના નવ મોટા શહેર સહિત 700થી વધારે ગામડાઓ માટે સિંચાઈ તેમજ પીવાના પાણીની સુવિધા ઉભી કરાઈ સાથોસાથ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે યોજના સિંચાઈ તેમજ પીવાના પાણી માટે એકમાત્ર આશાસ્પદ પાણીનો સ્ત્રોત બની રહેલ (agitation of the people on decision of making dam) છે. જો કે રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા ધરોઈ જરાશય યોજનાની મુખ્ય બે નદી ઉપર રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા ચકસારમાઢીયા તેમજ બુજા ડેમ બનાવતા હવે આગામી સમયમાં ધરોઈ જરાસિયો યોજના નામ માત્રની બની રહે તેવી સંભાવનાઓ છે. જો કે રાજસ્થાનમાં સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતો સહિત તાલુકા કક્ષાએ ભારે વિરોધ શરૂ થયો છે. સ્થાનિકોનું માનીએ તો મળતે દમ તક જગ્યા ખાલી ન કરવા સહિત કોઈ પણ ભોગે સંજોગે ડેમ ન બનાવવા લોકો મક્કમ બન્યા (agitation of the people on decision of making dam) છે.

રોકાઈ જશે સાબરમતીનું પાણી!: રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા 1972 માં ધરોઈ જરાશય યોજના બની રહી હતી ત્યારે એક કરાર મુજબ ધરોઈ જળાશય યોજનાથી 300 માઈલ સુધીમાં કોઈપણ પ્રકારની જળાશય યોજના બનાવવામાં ન આવે તે પ્રકારનો કરાર કરાયો છે. સાથોસાથ હાલના તબક્કે સ્થાનિકોની પરવાનગી વગર બની ધરોઈ જળાશય યોજના અંતર્ગત ભારે વિરોધાભાસની પણ શરૂઆત થયેલ છે. જો કે આ મામલે સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતોના સરપંચ સહિત સ્થાનિક આગેવાનો પણ આ મામલે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી ચૂક્યા છે. સ્થાનિકોનું માનીએ તો બંને નદી ઉપર જો જરાશય બનાવવામાં આવે તો અંદાજિત એક લાખ પચાસ હજારથી વધારે લોકો વિસ્થાપિત થવાની સંભાવના (agitation of the people on decision of making dam) છે.

રાજસ્થાનમાં ઊભા થયેલા આ વિવાદના પગલે સાબરકાંઠા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત માટે પાણીના પગલે ગંભીર પરિસ્થિતિ ઉભી થવાની સંભાવના (agitation of the people on decision of making dam) છે. તમામને ખેડબ્રહ્મા પોશીના તેમજ વિજયનગરના આદિવાસી આગેવાનોએ સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા પ્રાંત અધિકારીને પણ પોતાનું આવેદનપત્ર આપી ચૂક્યા છે. તેમજ ખેડૂતોમાં પ્રાંત અધિકારીએ વિષયની ગંભીરતા જોતા ખેડબ્રહ્મા પ્રાંત અધિકારીએ પણ આવેદનપત્રને અગ્રિમતા આપી ઉચ્ચ કક્ષાએ આવેદનપત્ર મોકલી આપેલ છે.