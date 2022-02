રાજકોટ: જૂનાગઢના ભુવા સુરજ સોલંકી વિરુદ્ધ એક યુવતીએ દુષ્કર્મ (Rajkot Rape Case) કરી ગર્ભ રાખી દીધાના આક્ષેપ સાથે રાજકોટમાં ઝેરી દવા પી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. જ્યારે આ યુવતી હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં (Rajkot Civil Hospital) સારવાર હેઠળ છે. સમગ્ર મામલે મહિલા પોલીસ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

યુવતીએ ઝેરી દવા પીને મહિલા પોલીસ મથકે પહોંચી

જૂનાગઢની યુવતી રાજકોટ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ઝેરી દવા પીને (Woman Took Poisonous Drug In Rajkot) પહોંચી હતી. જ્યારે પોલીસે આ અંગેનો ખ્યાલ આવતા પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક તેને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. યુવતી પાસેથી પોલીસે સ્યુસાઇડ નોટ પણ હાથ લાગી છે. જેમાં તેને જૂનાગઢના ભુવા એવા સુરજ સોલંકી પર દુષ્કર્મ કર્યાનો અને ગર્ભ રાખ્યાનો આક્ષેપ (Allegations of Mischief on the Eyebrows of Junagadh) કર્યો છે. જ્યારે ભુવાએ યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કરવાની વાત સામે આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. હાલ રાજકોટ મહિલા પોલીસ દ્વારા આ મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

10 મહિના સુધી આચર્યું દુષ્કર્મ

યુવતીએ લખેલી સ્યુસાઇડ નોટમાં જણાવ્યું છે કે, સૂરજ ભુવા સાથે 10 મહિલા પહેલા મળી હતી અને ત્યારથી સંબંધ બંધાયા હતા. ત્યારબાદ વારંવાર તે યુવતી સાથે દુષ્કર્મ આચરતો હતો. તેમજ આ યુવતીને તેના લગ્ન કરવાનું વચન પણ આપ્યું હતું. જ્યારે શારીરિક સંબંધના કારણે યુવતી ગર્ભ પણ રહી ગયો હતો. જો કે દવા આપીને આ ગર્ભપાત કરાવ્યો પણ આક્ષેપ યુવતી દ્વારા કરાયો છે.યુવતી સૂરજ ભુવાના મિત્ર એવા સંજય સોહેલિયા અને ગુંજન જોશી પર પણ માર મારવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.

